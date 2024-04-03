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Новини Війна
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У росіян немає сил постійно проводити масовані атаки, - Повітряні сили

ракета,крилата

Наразі російські окупанти накопичують ударні засоби, оскільки регулярно проводити масовані обстріли у них немає можливості.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ворог продовжує вивчати обстановку в Україні та шукає найбільш зручні маршрути для застосування БПЛА. Також росіяни вивчають розташування систем ППО України та мобільних груп.

Євлаш зазначив, що ворог продовжуватиме запускати невелику кількість БПЛА, щоб вивчати маршрути.

"Крім того, вони накопичують свої ударні засоби. Звичайно, що у ворога немає сил постійно проводити масовані атаки, а запуск БПЛА в малій кількості - елемент для підтримки своїх розвідувальних спроможностей та для подальшого виявлення наших вогневих точок", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО заявили, що РФ має в запасі близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще 2-3 масовані удари по енергетиці України.

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Автор: 

Повітряні сили (2581) Євлаш Ілля (162)


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Вчера в одном из ТГ каналов выложили инфу шо 14 штук ту-95 стоят заряженные.
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03.04.2024 09:53 Відповісти
В одному з тг каналів щовечора і про ядерку пишуть.
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03.04.2024 10:08 Відповісти
такий молодий, а так бреше
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03.04.2024 09:57 Відповісти
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03.04.2024 10:03 Відповісти
Півтора року назад уже Екс_Перди сказанули, що в них "ракет лишилося лише на дві атаки" і канєц совковим арсеналам ))))))
Довбні ЗЕ
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03.04.2024 10:56 Відповісти
 
 