У росіян немає сил постійно проводити масовані атаки, - Повітряні сили

Наразі російські окупанти накопичують ударні засоби, оскільки регулярно проводити масовані обстріли у них немає можливості.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ворог продовжує вивчати обстановку в Україні та шукає найбільш зручні маршрути для застосування БПЛА. Також росіяни вивчають розташування систем ППО України та мобільних груп.

Євлаш зазначив, що ворог продовжуватиме запускати невелику кількість БПЛА, щоб вивчати маршрути.

"Крім того, вони накопичують свої ударні засоби. Звичайно, що у ворога немає сил постійно проводити масовані атаки, а запуск БПЛА в малій кількості - елемент для підтримки своїх розвідувальних спроможностей та для подальшого виявлення наших вогневих точок", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО заявили, що РФ має в запасі близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще 2-3 масовані удари по енергетиці України.

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