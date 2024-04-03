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У Києві нормалізувалася якість повітря, спостерігається низький рівень забрудненості, - КМДА

київ

Станом на 09:30 3 квітня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості. Усі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари можемо констатувати, що ситуація в місті нормалізувалася. Відповідно попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються. Слідкуйте за станом повітря в додатку "Київ Цифровий" і бережіть себе", - зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Нагадаємо, разом із хвилею тепла дрібнодисперсний пил фракції PM10 було занесено на територію України із Середземномор’я.

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Станом на 09:30 міська система моніторингу зафіксувала на правому березі Дніпра загальний індекс якості повітря від 33 (низький рівень забрудненості) до 52 (середній рівень забрудненості).

На лівому березі майже скрізь зафіксували низький рівень забрудненості, а на пункті за адресою Архітектора Вербицького, 26 – дуже низький.

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повітря (165) забруднення (244) КМДА (2363) Київ (19401)


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Не.знаю,як у Києві,у мене машина годину простояла і вкрилась жовтою пилюкою.
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03.04.2024 12:10 Відповісти
 
 