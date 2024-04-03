Brave1 шукає рішення для створення БПЛА-перехоплювача
Платформа Brave1, яку створено для розвитку інноваційних оборонних проєктів в Україні, оголошує про пошук рішення БпЛА-перехоплювача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Метою є об'єднання розробників та інженерів, які створять ефективні рішення для знищення ворожих розвідувальних дронів – ZALA, Орлан, SuperCam. Технологія допоможе боротися з ворожими безпілотниками, не витрачаючи цінні засоби українських сил ППО.
Серед вимог готовність продемонструвати ураження цілі на швидкості 100-150 км/год на висоті 1 500 м.
Також рішення має продемонструвати:
- Отримання інформації про ціль з системи виявлення;
- Виявлення, захоплення та супроводження цілі бортовими системами перехоплювача;
- Наведення перехоплювача на ціль для забезпечення умов ураження.
Свою пропозицію можна подати, заповнивши відповідну форму.
У разі відповідності вимогам команда Brave1 сконтактується з розробниками для подальшого супроводу задля розвитку та доопрацювання рішення.
Нагадаємо, Brave1 створено у тісній співпраці Мінцифри, Міноборони, Генштабу ЗСУ, Міністерства стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, РНБО.
Платформа дозволяє співпрацювати компаніям сфери оборонних технологій, силам безпеки та оборони, уряду, інвесторам, благодійним фондам, ЗМІ тощо.
Brave1 залучає і підтримує розробників і інноваторів в сфері defense tech на будь-якому рівні готовності продукту/сервісу і забезпечує прискорення впровадження інновацій завдяки організаційній, інформаційній та фінансовій підтримці, надаючи доступ до військової експертизи, демонстраціям, тестуванню розробок, кодифікації.
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І нема чого надіятись на прості, бо наслідки від них, як бачимо, дуже складні.
Проти Шахедів,Ланцетів, Орланів, Мавіків і ФПВ - рішення різні.
Якщо повиколювати очі (орлани, мавіки), то Ланцети і ФПВ будуть підсліпуваті.
Судячи з вимог: проти них завдання, якщо економим засоби ППО, потрібен такого ж або вищого класу бпла-таран.
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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", бізнесмен Петро Порошенко презентував нову систему радіо-електронної боротьби "Ай-Петрі СВ", у розробку якої він проінвестував власні 150 млн грн і на проєкт якої не витрачено жодної копійки бюджетних коштів.
Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у понеділок, "Ай-Петрі СВ" - це мобільний засіб кіберзахисту, що дає змогу нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зал, Ланцет. Є позитивні результати і з нейтралізацією керованих авіабомб.
Перша система, яка вже проходить "бойове тестування" на фронті, прикриває два артилерійські дивізіони. "І перші приклади бойового застосування більш ніж обнадійливі", - зазначив Порошенко.
За його словами, це не засіб РЕБ, що поширює шуми у всіх смугах частот для перешкод роботі ворожих БПЛА, а "фактично кібер-зброя, яка чітко перехоплює позицію керівника БПЛА за всіма видами безпілотників".