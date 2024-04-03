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Brave1 шукає рішення для створення БПЛА-перехоплювача

бпла
Фото: Джерело

Платформа Brave1, яку створено для розвитку інноваційних оборонних проєктів в Україні, оголошує про пошук рішення БпЛА-перехоплювача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Метою є об'єднання розробників та інженерів, які створять ефективні рішення для знищення ворожих розвідувальних дронів – ZALA, Орлан, SuperCam. Технологія допоможе боротися з ворожими безпілотниками, не витрачаючи цінні засоби українських сил ППО.

Серед вимог готовність продемонструвати ураження цілі на швидкості 100-150 км/год на висоті 1 500  м.

Також рішення має продемонструвати:

  • Отримання інформації про ціль з системи виявлення;
  • Виявлення, захоплення та супроводження цілі бортовими системами перехоплювача;
  • Наведення перехоплювача на ціль для забезпечення умов ураження.

Свою пропозицію можна подати, заповнивши відповідну форму.

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У разі відповідності вимогам команда Brave1 сконтактується з розробниками для подальшого супроводу задля розвитку та доопрацювання рішення.

Нагадаємо, Brave1 створено у тісній співпраці Мінцифри, Міноборони, Генштабу ЗСУ, Міністерства стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, РНБО.

Платформа дозволяє співпрацювати компаніям сфери оборонних технологій, силам безпеки та оборони, уряду, інвесторам, благодійним фондам, ЗМІ тощо.

Brave1 залучає і підтримує розробників і інноваторів в сфері defense tech на будь-якому рівні готовності продукту/сервісу і забезпечує прискорення впровадження інновацій завдяки організаційній, інформаційній та фінансовій підтримці, надаючи доступ до військової експертизи, демонстраціям, тестуванню розробок, кодифікації.

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Автор: 

безпілотник (4079) BRAVE1 (22)


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А нельзя ли для борьбы с бпла использовать ЭМИ?
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03.04.2024 13:25 Відповісти
А что искать? Уже есть простое решение с сеткой на пиропатроне у орков. Дешево и сердито. И есть решение от "Луча" Коростылева - ракета РК-10 и пусковая на базе бронемашины.
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03.04.2024 13:26 Відповісти
Рішення і засоби мають бути різні: і сітка, і ракета, і РЕБ, і перехоплювач... Комусь навіть АКМ дає результат.
І нема чого надіятись на прості, бо наслідки від них, як бачимо, дуже складні.
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03.04.2024 13:33 Відповісти
АБО МІНІ РЕБ АБО СІТКА !)
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03.04.2024 13:31 Відповісти
У часи ІІ Світової фірма "Нортроп" розробляла спецівальний винищувач "таранного типу" Зроблений був по схемі "літаюче крило" і штовхаючим гвинтом Передня кромка фюзеляжа повинна була відігравать роль тарана для пощкодження крил та хвостового оперення літаків противника Цілком нормальний варіант для подібного БПЛА - бо зброю на нього встановить важче Чисто технологічно
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03.04.2024 13:32 Відповісти
Я хоть и не специалист, но по моему мнению бпла-перехватчик способен на уничтожение таких целей только в составе группы, это скорее всего засада из десятка бпла-перехватчиков на возможном пути появления цели, которые создают зону контроля и патрулируют ее.
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03.04.2024 13:48 Відповісти
Тільки бідова ворона жере і метеликів і курят, сокіл полює на менших птахів, орел на гризунів...
Проти Шахедів,Ланцетів, Орланів, Мавіків і ФПВ - рішення різні.
Якщо повиколювати очі (орлани, мавіки), то Ланцети і ФПВ будуть підсліпуваті.
Судячи з вимог: проти них завдання, якщо економим засоби ППО, потрібен такого ж або вищого класу бпла-таран.
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03.04.2024 13:54 Відповісти
ЗУ-23-2 і патрони з бекасінніком - і як по тарелочкам...
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03.04.2024 16:44 Відповісти
Чё-то нихера я не понял - они что, не знают????
"

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", бізнесмен Петро Порошенко презентував нову систему радіо-електронної боротьби "Ай-Петрі СВ", у розробку якої він проінвестував власні 150 млн грн і на проєкт якої не витрачено жодної копійки бюджетних коштів.

Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у понеділок, "Ай-Петрі СВ" - це мобільний засіб кіберзахисту, що дає змогу нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зал, Ланцет. Є позитивні результати і з нейтралізацією керованих авіабомб.

Перша система, яка вже проходить "бойове тестування" на фронті, прикриває два артилерійські дивізіони. "І перші приклади бойового застосування більш ніж обнадійливі", - зазначив Порошенко.

За його словами, це не засіб РЕБ, що поширює шуми у всіх смугах частот для перешкод роботі ворожих БПЛА, а "фактично кібер-зброя, яка чітко перехоплює позицію керівника БПЛА за всіма видами безпілотників".
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03.04.2024 18:05 Відповісти
 
 