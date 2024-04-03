Захищаючи Україну, загинув воїн із Луганщини Максим Радуш. ФОТО
Захищаючи Україну, загинув український військовий Максим Радуш.
Про це пише у фейсбуці Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Радуш Максим, чудова людина, прапороносець Луганського Євромайдану. Він поїхав з окупованого міста одним з останніх, сховав там десь наш п'ятидесятиметровий прапор. Щоби ми всі разом знову розтягнули його на центральній площі після звільнення. Максим зробив все, щоб це якнайшвидше сталося. Але сам він більше не зможе тримати наше знамено посеред українського Луганська. На жаль, багато хто з нас вже не зможе. Пам'ятайте Максима. Пам'ятайте всіх, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу", - йдеться у повідомленні.
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І родині Максима 😪😪😪