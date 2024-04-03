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Новини Війна
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Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України, - президент Стубб

фінляндія

Наразі Фінляндія не бачить причин для того, щоб відправляти власні війська в Україну.

Про це заявив фінський президент Олександр Стубб на пресконференції із Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами. Наразі ми зробили це шляхом не лише підписання угоди про безпеку, не лише 23-ма пакетами підтримки", - заявив Стубб.

Як він зазначив, "дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України".

Також читайте: Україна та Фінляндія підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки

Зокрема, Стубб заявив, що він розглядав би в цьому контексті надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і надання Україні членства в ЄС і НАТО.

Автор: 

НАТО (6395) Фінляндія (1292)


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Топ коментарі
+8
Финляндия малонаселенная страна, может быть войска им понадобятся самим, ******* сосед у нас с ними один и тот же.
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03.04.2024 15:07
+4
Вони мільйон причин знайдуть, аби цього не робити.
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03.04.2024 15:11
+4
Навіщо Фінляндії посилати війська в Україну, якщо сама Україна не хоче проводити мобілізацію, позакривала свої ракетні програми, не будувала фортифікаційні споруди?
А армією взагалі командує чотириразовий ухилянт від призову.
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03.04.2024 15:44
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Финляндия малонаселенная страна, может быть войска им понадобятся самим, ******* сосед у нас с ними один и тот же.
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03.04.2024 15:07 Відповісти
Вони мільйон причин знайдуть, аби цього не робити.
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03.04.2024 15:11 Відповісти
Достатньо однієї - ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ БУТИ АГРЕСОРАМИ котрих можуть звинуватити у неспровокованих агресивних діях відносно країни котра НА НИХ НЕ НАПАДАЛА!!!
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03.04.2024 15:35 Відповісти
А чи агресією, наприклад, розміщення ними на території України своїх систем ППО, які б збивали кацапські ракети?
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03.04.2024 15:42 Відповісти
З участю ЇХ військових безпосередньо у роботі систем ППО можуть й розцінити, бо ці системи збивають не лише ракети, а й літаки, і як виявити хто саме їх збив?!
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03.04.2024 15:59 Відповісти
Навіщо шукати причини, коли наш пересидент сам сказав, що війська партнерів нам не потрібні.
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03.04.2024 15:50 Відповісти
може, хоч одна-дві причини знайдуться??
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03.04.2024 15:17 Відповісти
Розумному достатньо і однієї - Дубль: Достатньо однієї - ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ БУТИ АГРЕСОРАМИ котрих можуть звинуватити у неспровокованих агресивних діях відносно країни котра НА НИХ НЕ НАПАДАЛА!!!
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03.04.2024 15:36 Відповісти
А захисниками скривджених вони не хочуть бути?
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03.04.2024 20:02 Відповісти
Прорашистська угода пробезпеку.котру Україні навішав рашистський агент "козирний" ,не передбачає надсилання війск на допомогу Україні,котра стікає кров'ю
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03.04.2024 15:18 Відповісти
Не знаю кого і що саме ти маєш на увазі, але ЄДИНЕ що надасть хоч якісь реальні гарантії безпеки Україні і навіть не зараз (бо час назад не повернеш), а у майбутньому - це членство у НАТО! Де ми не зможемо опинитись доти, доки в Україні є війна. Тож ми якраз зацікавлені у нападі Москви на якусь країну НАТО, бо тоді альянс зможе відкрито воювати проти рашистів, а поки - НІ!!!
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03.04.2024 15:40 Відповісти
Не бачу у подібних заявах нічого дивного, бо навіть сама Московія (т.з. "роССія") під час скоєння нею злочинів та військових дій з 22.02.2014 року при окупації Криму та розв'язанні війни на Донбасі намагалася усіх брехливо запевняти що вона і її військові "ні до чого не причетні" розповідаючи про "сили самооборони" та "мирних шахтарів" і навіть вже після повномасштабного нападу продовжує брехати що "не вона" почала війну, що вона лише "допомагає" Донбасу та когось "звільняє", у той час як саме Кремль ВИКОРИСТАВ схилившихся на її бік за рахунок пропаганди та зацікавлених матеріально громадян України зробивши з них колаборантів та примусивши їх воювати та діяти іншим чином проти власної держави на користь Москви!!!
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03.04.2024 15:22 Відповісти
Тому не варто дивуватись що інші, чесні країни не бажають аби їх звинуватили у військових діях проти Кремля доти, доки він сам, у односторонньому порядку, без будь якого реального приводу на них не нападе! І тому дивує коли українці не усвідомлюючи цього дорікають цим країнам "боягузтвом". Воно у даному випадку НІ ДО ЧОГО, це достатньо адекватні висловлювання що, до речі, демонструють і фейковість заяв Москви про те, що їй "протистоіть НАТО"!!!
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03.04.2024 15:26 Відповісти
Але цього йокнутого суіда можна перемогти тільки усим миром, а не поодинці.
І всі це добре розуміють, але дрищуть, вибачте

Щось станеться тільки тоді, коли окурок добереться до Європи.

Але навіть і тоді хтось із європейців підніме руки вгору.
Все це вже було, але нажаль історія нікого нічому не вчить.

Хай вже хоч допомагають
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03.04.2024 15:24 Відповісти
А надання допомоги, ***********, озброєння це "поодинці"?! ЗА НАС ніхто воювати не буде, і це якось по дитячому розраховувати що ХТОСЬ "винен" ЗА НАС щось робити, бо ми самі НІ ЗА КОГО не воювали, хоча могли виступити і на боці Грузії відносно подій у Абхазії та Південної Осетії, і на боці Молдови стосовно ПМР! Тож не варто шукати у інших в очах тріску, коли у власних колода!!! Ну а добровольці є в ЗСУ з дуже різних країн і не варто про це забувати!!!
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03.04.2024 15:32 Відповісти
+100. Повно інфантилів в коментах, яким весь світ винен. Якби Ющ заікнувся про відкриту допомогу військами Грузії, то ці що тут репетують 100% б першими б кричали "зачєм нам ета вайна!". Але на їх думку інші країни "слабакі" і тп, бо думають про свою безпеку в першу чергу
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03.04.2024 16:09 Відповісти
ну можливо пару причин таки знайдеться.

Але давайте будемо чесними - не повинна маленька Фінляндія кидатись за нас у бій поки їх партнер по НАТО Німеччина боїться давати нам ракети, а інший партнер США - взагалі вважає що мексиканські гастарбайтери небезпечніші за душевно хворих ядерних терористів.
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03.04.2024 15:33 Відповісти
Так, Але, мабуть, Молдова повинна. Бо в них без України шансів нема ніяких взагалі
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03.04.2024 15:46 Відповісти
Всі навкруги "винні" тільки ми "пухнасті та білі" нікому нічого не винні і тому на державному рівні та відкрито, військовою участю, нікому не допомагали!!!! От "молодці", усіх лайном обляпали і задоволені!
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03.04.2024 15:53 Відповісти
Угу-угу, а в Іраку наші теж не воювали мабуть? Чи Ірак загрожував США сильніше ніж рашка нам? 🤡
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04.04.2024 11:41 Відповісти
Не треба ставити знак рівно між усіма США та трампістами в котрих, до речі, не дуже то й гарно йдуть справи згідно опитувань. А хоч для великої, хоч для маленької країни достатньо однієї причини - ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ БУТИ АГРЕСОРАМИ котрих можуть звинуватити у неспровокованих агресивних діях відносно країни котра НА НИХ НЕ НАПАДАЛА!!!
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03.04.2024 15:51 Відповісти
В тебе серйозна плутанина в поняттях. Агрессор - це той хто нападає на іншу країну, а не той хто допомагає захистити інших.

Тому якби США та інші країни справді воювали за нас - ніхто б тут і не затинався про їх право малювати самим собі червоні лінії щодо бомбардувань Мордору.

А коли вони ці лінії малюють НАМ - це виглядає як блюзнірство.
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04.04.2024 11:40 Відповісти
Навіщо Фінляндії посилати війська в Україну, якщо сама Україна не хоче проводити мобілізацію, позакривала свої ракетні програми, не будувала фортифікаційні споруди?
А армією взагалі командує чотириразовий ухилянт від призову.
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03.04.2024 15:44 Відповісти
Так..можливо.Хіба повинен чоловік кидатися на захист ,коли вбивають людину 2-3 виродки- амбали?.та ні ...не повинен...а жити потім як він буде?
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03.04.2024 15:51 Відповісти
Нам НАДАЮТЬ допомогу і грошима, і озброєнням і ************! І нагадай як Україна своїм військом "допомогла" Грузії захищатись від рашистів у 2008-му!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.04.2024 15:55 Відповісти
Переправила туда системы ПВО Бук - 1М, четыре, если мне не изменяет память и с расчетами, которые в первый же день сбили два кацапских самолета и они прекратили свои безнаказанные налеты на грузинов. А еще передавали много техники и оружия, цифры и виды сейчас уже не помню, а искать - в падло, да може уже и не найти.
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03.04.2024 16:49 Відповісти
Вот кое-что нашел -
Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.
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03.04.2024 16:56 Відповісти
Так, какой хер еще не топтался по этой теме?
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03.04.2024 15:54 Відповісти
Макрон ляпнув, всі віддуваються
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03.04.2024 16:25 Відповісти
Да никто их не обязывал, токмо волею ближайших друзей и родичей)
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03.04.2024 16:29 Відповісти
Макрон ляпнув, всі об*сралися
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04.04.2024 00:05 Відповісти
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04.04.2024 00:08 Відповісти
По- перше,не нагадай,а нагадайте; по-друге,Україна вчинила негідно( і не тільки Україна),по- третє,якщо не виконається Будапештський меморандум,то хай повернуть нам ядерну.І по- четверете,якщо хтось скоїв негідно,то це не причина брати з нього приклад.По п"яте,не плюйтесь знаками оклику.Дякую.
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03.04.2024 16:16 Відповісти
А керівництво України просило про допомогу їхнього війська? Тоді б і з"явилась причина.
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03.04.2024 16:58 Відповісти
 
 