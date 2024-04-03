Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України, - президент Стубб
Наразі Фінляндія не бачить причин для того, щоб відправляти власні війська в Україну.
Про це заявив фінський президент Олександр Стубб на пресконференції із Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами. Наразі ми зробили це шляхом не лише підписання угоди про безпеку, не лише 23-ма пакетами підтримки", - заявив Стубб.
Як він зазначив, "дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України".
Зокрема, Стубб заявив, що він розглядав би в цьому контексті надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і надання Україні членства в ЄС і НАТО.
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І всі це добре розуміють, але дрищуть, вибачте
Щось станеться тільки тоді, коли окурок добереться до Європи.
Але навіть і тоді хтось із європейців підніме руки вгору.
Все це вже було, але нажаль історія нікого нічому не вчить.
Хай вже хоч допомагають
Але давайте будемо чесними - не повинна маленька Фінляндія кидатись за нас у бій поки їх партнер по НАТО Німеччина боїться давати нам ракети, а інший партнер США - взагалі вважає що мексиканські гастарбайтери небезпечніші за душевно хворих ядерних терористів.
Тому якби США та інші країни справді воювали за нас - ніхто б тут і не затинався про їх право малювати самим собі червоні лінії щодо бомбардувань Мордору.
А коли вони ці лінії малюють НАМ - це виглядає як блюзнірство.
А армією взагалі командує чотириразовий ухилянт від призову.
Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.