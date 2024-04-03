Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України, - президент Стубб

Наразі Фінляндія не бачить причин для того, щоб відправляти власні війська в Україну.

Про це заявив фінський президент Олександр Стубб на пресконференції із Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами. Наразі ми зробили це шляхом не лише підписання угоди про безпеку, не лише 23-ма пакетами підтримки", - заявив Стубб.

Як він зазначив, "дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України".

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Зокрема, Стубб заявив, що він розглядав би в цьому контексті надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і надання Україні членства в ЄС і НАТО.