Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Монтенегру початок роботи над безпековою угодою
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал перзидента.
"Провів телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський.
Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти.
Топ коментарі
+8 Наталия Гончар
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+5 Mikola Mazurenko
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А все інше це політиканство на піар без користі й розтринькуванням грошей Єрмакоімітацією ...
На кой нам ти невідомі "безпекові угоди"?!
Для бантиків та стрічок на похоронні вінки?
Від цих "угод" нам не гарячо, не холодно!
Ст. 103 Конституції.
Чи то був сарказм?
Це мильні бульбашки і самопіар малограмотного клоуна.