УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5403 відвідувача онлайн
Новини
783 19

Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Монтенегру початок роботи над безпековою угодою

зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал перзидента.

"Провів телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський.

Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти.

Читайте: Португалія долучається до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні

Автор: 

Зеленський (23653) Португалія (206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Як сказав Порошенко в інтерв"ю Портникову на Еспресо, БЕЗПЕКОВА УГОДА МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ ЗА УМОВИ внесення обовʼязкового ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В НАТО !

А все інше це політиканство на піар без користі й розтринькуванням грошей Єрмакоімітацією ...

показати весь коментар
03.04.2024 20:47
+5
А він легетимний, він має таке право?
показати весь коментар
03.04.2024 21:06
+3
А по-простому - це гра членом по роялю.
показати весь коментар
03.04.2024 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як сказав Порошенко в інтерв"ю Портникову на Еспресо, БЕЗПЕКОВА УГОДА МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ ЗА УМОВИ внесення обовʼязкового ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В НАТО !

А все інше це політиканство на піар без користі й розтринькуванням грошей Єрмакоімітацією ...

показати весь коментар
03.04.2024 20:47 Відповісти
А по-простому - це гра членом по роялю.
показати весь коментар
03.04.2024 20:48 Відповісти
Та ЗАДОВБАВ вже!
На кой нам ти невідомі "безпекові угоди"?!
Для бантиків та стрічок на похоронні вінки?
Від цих "угод" нам не гарячо, не холодно!
показати весь коментар
03.04.2024 20:50 Відповісти
Все підписи колекціонує. Ще якийсь ''сувій тори'' підписав. Писака..
показати весь коментар
03.04.2024 20:51 Відповісти
Хто воно тепер , т.в.о презедента України без повноноважень Презедента України
показати весь коментар
03.04.2024 20:51 Відповісти
Термін на посаді, відповідно до Конституції - 5 років. А на посаді воно лише з моменту інавгурації, а не з виборів. От якщо б в Конституції було чітко вказано, що "вибори Президента проходять 31 березня" або "в останню неділю березня", то тоді б це мало хоч якийсь сенс. А так - з моменту інавгурації, ІМХО
показати весь коментар
03.04.2024 21:00 Відповісти
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.
Ст. 103 Конституції.
Чи то був сарказм?
показати весь коментар
03.04.2024 22:17 Відповісти
"Ми поговорили про те, що колись, у майбутньому, підпишем папірець про наміри, які нікого ні до чого не зобов'язують. Це було потужно" (с) найвеличніша янетряпка паралельного Всесвіту
показати весь коментар
03.04.2024 20:56 Відповісти
Прочитав "Монтенегро" і на душі засвербіло, ех молодість, скільки 40 градусної з цим лікером було випито ...
показати весь коментар
03.04.2024 20:56 Відповісти
Носиться Віслюк із тими прописними істинами, як дурень із писаною торбою.
показати весь коментар
03.04.2024 20:59 Відповісти
Та до сраки твої угоди, гундос. Хоч всю планету в них запряжи, вони не гарантують ні-чо-го.
показати весь коментар
03.04.2024 21:00 Відповісти
Не #уй чим зайнятись препізденту
показати весь коментар
03.04.2024 21:01 Відповісти
А він легетимний, він має таке право?
показати весь коментар
03.04.2024 21:06 Відповісти
Воно невиліковне...
показати весь коментар
03.04.2024 21:09 Відповісти
Зе виродок розумово повністю безпорадний. Воно і справді може стати вироком України.
показати весь коментар
03.04.2024 21:25 Відповісти
Всі безпекові угоди підписані Зеленським не дають ніяких гарантій безпеки.
Це мильні бульбашки і самопіар малограмотного клоуна.
показати весь коментар
03.04.2024 22:11 Відповісти
 
 