Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Монтенегру початок роботи над безпековою угодою

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал перзидента.

"Провів телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський.

Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти.

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