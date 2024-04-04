Уповноважений ВР з прав людини Лубінець розповів про завдання військового омбудсмена

Військовий омбудсман - це представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні взяв участь в установчій зустрічі під головуванням Міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час заходу оголосили про створення при Міноборони нового структурного підрозділу - Центрального управління захисту прав військовослужбовців", - написав він.

За його словами, першочергове завдання омбудсмана - це захист прав українських військових і членів їхніх родин. Йдеться про розгляд звернень і скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок і розслідування виявлених порушень. Наприклад, порушення права на відпустку чи не надання соціальних гарантій.

"Розумію важливість та необхідність цього рішення. Проте хочу зазначити, що офіс Уповноваженого ВР України з прав людини займається захистом прав військовослужбовців та їхніх рідних. Зауважу, що функції військового омбудсмена юридично і фактично виконує представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони", - зазначив Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмена - незалежний конституційний державний орган, який діє в межах окремого законодавства, і в тому числі виконує функції військового омбудсмана.

"Вдячний міністру оборони України Рустему Умєрову, що ми разом презентуємо створення цього окремого структурного підрозділу! Ми спільно працюватимемо і захищатимемо права наших захисників і захисниць, їхніх близьких", - наголосив Уповноважений ВР.

Раніше повідомлялось, що Міноборони започатковує нову ініціативу із захисту прав військовослужбовців. В рамках цієї ініціативи планують створити нову інституцію - фактично військового омбудсмена.

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