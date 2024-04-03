Представники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях, - Лубінець

Представники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв’ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", – зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії ТЦК у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", – пояснив Лубінець. Він зазначив, що саме співробітники Національної поліції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція доставляє у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу, - начальник департаменту НП Ахрамєєв