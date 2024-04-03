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Новини Мобілізація
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Представники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях, - Лубінець

насилля,кіровоградщина,тцк

Представники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв’ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ

"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", – зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії ТЦК у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", – пояснив Лубінець. Він зазначив, що саме співробітники Національної поліції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція доставляє у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу, - начальник департаменту НП Ахрамєєв

Автор: 

мобілізація (3017) Лубінець Дмитро (582) ТЦК та СП (558)


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Топ коментарі
+27
Конечно не могут, то просто люди путают бусики с маршрутками и сами туда ломятся
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03.04.2024 23:32
+25
А им об этом сообщили? А дел сколько возбудили?
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03.04.2024 23:30
+23
Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", - пояснив Лубінець. Джерело:

Закон України " Про захист персональних даних", ні, не чули?
Як війна - можна нехтувати Законами, але виборочно, на розсуд ТЦК?
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03.04.2024 23:38
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Сторінка 2 з 2
Кров з очей іде, коли читаєш всі ці коментарі. Вам легше стане, якщо перевірятиме документ поліція, а не представник ТЦК? Ворог від цього здригнеться і перестане вбивати? Хто Батьківщину захищатиме? Чи більшості звиздунів, що за будь-які ціну намагаються уникнути мобілізації і підбурюють інших байдуже, як ми і наші діти житимемо в майбутньому! Невже ці люди вважають, що війна - це справа когось іншого, а не кожного з нас? С@ка, ворог до нас в дім з мосвовії прийшов, а ви ворога в ТЦК бачите? Чи москаль вам вже не ворог, ждуни?
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04.04.2024 08:37 Відповісти
Шановний Герою, напишіть, будь ласка, на якому напрямку воюєте. В міру скромних сил хочу подякувати Вам.
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04.04.2024 09:26 Відповісти
Такі питання задають ТІЛЬКИ кацапи і наші сцикуни-малороси.
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04.04.2024 10:04 Відповісти
Ваша думка дуже важлива для мене, пишіть, будь ласка ще.
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04.04.2024 10:09 Відповісти
І до уролога запишіться на прийом, не завадить. Здоров'я!
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04.04.2024 10:24 Відповісти
Підрозділ на Куп'янщині. Точніше говорити не буду...
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04.04.2024 11:29 Відповісти
ЗАКОН та ПОРЯДОК (не скріз звісно але), це те чим ми щє відрізнялися від наросії, і це те за що все почалось в 14м,а якщо на нього кладуть, який з цього сенс? Якщо повність кладут зараз, які гарантіі в разі нашої перемоги що щось змінеться,якщо при владі тіж самі залишаться та будуть триматися зубами за неї?
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04.04.2024 09:33 Відповісти
Чітав інтерв'ю одного ветерана, який 10 років прослужив в десантній бригаді тільки в Великобританії, так він казав що їх бригад тримала участок більший ніж три російські, висновок, якщо люди виучені , забиті зброєю, ************, в них толкові командири, а не та чахарда, що міняють тих ротних та комбатів, того вони і не бережуть солдатів! То ефект від професійності в десятки разів вищій, а від совкодро.ів яких позтягували зі всіх дирок, тільки втрати і відстув, бо в України немає ресурсів воювати совковими методами!!!!!!!!!!
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04.04.2024 08:38 Відповісти
Смішно, коли нашу війну порівнюють з веселою прогулянкою по Афганістану або Іраку. По шансам на виживання вона вже в 2 рази гірша, ніж для американських або англійських солдат на Другому фронті 2-ї світової
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04.04.2024 10:35 Відповісти
Лубінець так лайтово вже починає виправдовувати черговий треш від влади.

П.с.
А закриті кордони для людей - це тобі ок? А сім'ї, які розпадаються через розділені - це тобі ок? А ті сім'ї, які хотіли в повному складі виїхати , але чоловіка не випустили і вся сім'я залишилась і загинула від чергового обстрілу - це тобі ок?

Фарисеї
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04.04.2024 08:41 Відповісти
А ллубинця-дурачка--на фронт в першу чергу. Бо хлопцці зачекаль заміни
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04.04.2024 08:41 Відповісти
Якщо Україна буде воювати проти совкової армії( російської), совковими методами, а не натівськими( високопрофесійними) у нас не хвате нічого. Є прикладіноземного легіону у Франції, чого в нас таке не роблять.
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04.04.2024 08:42 Відповісти
Дивіться в дзеркало. і задавайте собі питання,коли ідете голосувати.
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04.04.2024 08:57 Відповісти
Як тоді до "Армор" попадають дані?
Кабмін зробив припис(постанову) для супроводу затриманого до ТЦК. Буцімто до з'ясування чи є порушення закону.
І акумулюють адмін штрафи
(бо бюджет грабують інші) та одразу мають можливість дати інші папірці.
Ще СЗЧ, це привід "доколупуватись" до пересічних мешканців під приводом розшуку дезертирів.
А так, конечно, не мають права. Кончено не мають...
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04.04.2024 09:10 Відповісти
Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", - пояснив Лубінець. Джерело:

Персональні данні ,конфіденційність, ні ,нечув.
Стільки всього похєріть, не зробивши внятного алгорітму за стільки років,це треба вміти.
Наприймали купу всього,що перетинається скрізь та суперечить одне одному.
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04.04.2024 09:26 Відповісти
якби зевлада не крала і не зливала,як на початку цапського вторгнення,то люди поверталися з-за кордону і йшли воювати.потім появилися піаністи і почали володарювати...
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04.04.2024 09:33 Відповісти
Да уж.

"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", - пояснив Лубінець.

Ст 182. ККУ

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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04.04.2024 09:45 Відповісти
Ніхто не хоче розбиратись, чому після черг біля ТЦК (воєнкоматів) весни 2022 року зараз "мобілізують" в ЗСУ дикунським середньовічним способом, чому маса чоловіків ризикує життям, намагаючись переплисти зимою Тису та Дністер, аби бути тим самим "м*ясом", чому розлючені жінки в селах, з яких ТЦК вже вигребли чоловіків, готові забивати тих ТЦКашників, ризикуючи попасти за грати. Невже в такому положенні речей винні "ухилянти", а не влада у всіх її гілках та галузках?
Щоб не було звіздежу відносно моєї особи, то мені 76 років, а мій син (зараз 49 років) з березня 2022 року пішов добровольцем в ЗСУ, учасник бойових дій, має нагороди.
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04.04.2024 09:54 Відповісти
Написав: "аби бути тим самим "м*ясом""
Правильно: "аби НЕ бути тим самим "м*ясом"
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04.04.2024 09:57 Відповісти
а ви спитайте у жітєлєй давбаса як кацапи проводять мобілізацію правда питати немає в кого всі в пакетах відпочивають
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Лубінець, не двох стільцях всидіти не вдасця
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04.04.2024 10:27 Відповісти
Лубінець у цьому кублі просто виконує роль балансування. Своїми ліберальними заявами поміж того усього свавілля, яке твориться в країні, він просто створює ілюзію існування у нас правової держави та законності
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04.04.2024 10:30 Відповісти
Мабуть,Лубінця затримали на вулиці і захотіли мобілізувати...І він верещав - це незаконно,це неправильно,я ж народний депутат,а в нас народні депутати не воюють!Крім того язахищаю права людей,ось в мене навіть списки цих самих людей!
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04.04.2024 12:58 Відповісти
Перед Західними (прости Господи) "партнерами" потрібно "тримати" обличчя демократії і створювати вигляд верховенства права і людського життя в Україні над усіма процесами, в тому числі законотворчими.
Тому на фоні оцих всіх диктаторських і драконівських законів, постанов, що зараз приймаються нашими парламентом та урядом (легендарні "закони 16 січня 2014 року" і поряд не стояли) потрібні хоча би ось такі формальні заяви, які робить такий собі Лубінець...
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04.04.2024 13:34 Відповісти
Снова пиар и галимый зеленый популищм. Если Армиии нужны солдаты и законным способом ин невозмлжно укомплектоавпать то нужно либо МЕНЯТЬ ЗАКОН(а зеленые популисты этого делать не хотят чтобы не потерять симпатии общества) либо действовать противозаконно-как делали до сих пор. Ну или полностью распустить арммию и сдатся парашке ели НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ а только заниматься популистом. Давваайте примем закон по которому каадому гражданину единовременная выплата ро 10 миллионов(нацбанк бумажек напечатает)-Зеленолупые избиратели с удовольствием одобрят такой закон и рейтинг Зеленского вырастет до 76%. А тотом Украины не станет(Но у Зеленых давно запасной аэрожром). ПС нужны щесткие меры к ухилянтам и право ТЦК доставлять людей без документов в полицию чтобы уточнить их личность и не являются-ли они ухилянтами. И нужен электроненый реестр :выписали повестку-ввели в базу данных если человек не явился в течении 2 недель. И затем его можно арестовывать и тянуть в ТЦК насильно будь-ьо полиции или работникам ТЦК. Либо нужно сдаватся и отдать Украину на разграбление российскмим войскам(а они заберут себе лучшие квартиры,бизнесы,автомобили и землю Украинцнв-даже не сомневайтесь
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04.04.2024 10:59 Відповісти
Нужно менять не ЗАКОН, а ********* и четырехразовых ухилянтов в руководстве!

Ты видимо боишься что кацапы заберут твои лучшие квартиры, бизнесы и автомобили?
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04.04.2024 12:46 Відповісти
Чому ви не йдете захищати Україну?
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04.04.2024 13:06 Відповісти
А чому хоча би не спробувати розглянути "середній" варіант між тими, що ви описали? І не впадати у такі крайнощі: "між створенням тоталітарної диктатури всередині або здачі всієї України московитам".
Чому не спробувати хоча би досягти перемир'я, заморозити війну, провести нормальні вибори, побудувати нормальні фортифікації по всій лінії наших кордонів з рф та білоруссю, повернути хоча би частину біженців із-закордону, реформувати армію на професійний лад. А там, "чим чорт не жартує" - може політичний режим в рашці зміниться, почнеться якась нова війна на іншій території, може ми якось наблизимося до НАТО чи отримаємо певні гарантії, трохи відбудуємо зруйноване... Чому б не дати собі шанс на мирне життя?
Якщо все так буде продовжуватись і далі, як є зараз, то ми ризикуємо втратити практично усіх боєздатних людей, ще значна частина виїде з країни, втратимо ще значні території, всю електроенергетику, промиловість, що залишилась...
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04.04.2024 13:48 Відповісти
Усі випадки затримання на вулицях повинні перетворитися в кримінальні справи проти представників та керівництва ТЦК!
Так як статті конституції порушуються цими старостами, то давати вибір: на фронт, або в тюрму!
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04.04.2024 11:02 Відповісти
Вони не самовільно це роблять. Мають наказ згори.
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04.04.2024 11:12 Відповісти
Ну тоді в тюрму або на фронт разом з тими "згори" хто роздає таки накази!
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04.04.2024 12:47 Відповісти
Ну то розмістіть оті правила на транспарантах біля усіх ТЦК. Щоб вони постійно бачили їх і не розповідали що якщо немає заборони на їхні такі то значить можна так робити!
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04.04.2024 12:52 Відповісти
Краще заведіть собі йоркширського тер'єра. Для тцк цілком досить.
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04.04.2024 13:29 Відповісти
Дякую.
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04.04.2024 14:41 Відповісти
У меня только один вопрос к Ухилятам:вы ПЕРВЫЕ нарушили закон не явившись самими добровольно в ТЦК. Какое моральное правыо вы после этого имеете требовать от других исполнения законов? Сы первые создали неправовое государство ПЕРВЫМ нарушили закон-а теперь визжите когда вас заставляют исполнять свли-же обязательства? Отдайте долг Родине а по окончания Войны-пишите иски в ЕСПЧ о том что с вами преступниками обошлись незаконно.
Всем Ухилянтам желаю как можно быстрее оказаться на фронте-и не важно сами они к этому придут после пару недель в СИЗО и выбрав честь и службу а не позор и тюрьму или их их сразу силой туда на фронт отправить и пусть они на месте решают воевать или не воевать -отстреливатся от наступающих орковских войск или поднять лпаки кверху ,снять штаны и готовиться принимать российские члены в надежде что те не расстреляют(как они часто делают с пленными украинцами). Только тот кто не ужилянт и кто воююет-тот имеет право голоса по этому вопросу. Остальные длжны заткнутся. Сидите дома в погребе и не выходите на улицу до конца войны-у вас всегда есть выбор. Никто вас насилно на убр=ой притащить не сможет:погреб,тюрьма или добровольно на фронт. Надеюсь большинство выберет последний вариант. И служить,воевать должны все с 21 года если чел не учится в вузе на военной кафедре. Как это было во всех странах в последние войны
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04.04.2024 20:30 Відповісти
Міністра треба самого притягнути до відповідальності! Поліції Законом про захист персональних даних заборонено передавати такі дані людей третім особам! Чомсь почав плутатись, тут рашка, чи ні?.....
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04.04.2024 20:41 Відповісти
І шо він то сказав думаєте шось зміницься ***** їх треба на передок а з ухилянтами нехай займається поліція а не ражені д*біли які ні одного дня небули на передку і тащать силою тебе туда вбус дві години ти вчастині знаю бо сам так попався а вони дальше ходять получають від 4 до 8 тис за людину і влада вам цього нескаже а каже шо все ок кордони відкриті мобілізації нема на фронті ми перемагаєм а фронт зайшов в глушмань шо стої сторони шо знашої.
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04.04.2024 21:47 Відповісти
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