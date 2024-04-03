Представники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях, - Лубінець
Представники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях.
Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв’ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", – зазначив омбудсмен.
За словами Лубінця, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії ТЦК у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.
"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", – пояснив Лубінець. Він зазначив, що саме співробітники Національної поліції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.с.
А закриті кордони для людей - це тобі ок? А сім'ї, які розпадаються через розділені - це тобі ок? А ті сім'ї, які хотіли в повному складі виїхати , але чоловіка не випустили і вся сім'я залишилась і загинула від чергового обстрілу - це тобі ок?
Фарисеї
Кабмін зробив припис(постанову) для супроводу затриманого до ТЦК. Буцімто до з'ясування чи є порушення закону.
І акумулюють адмін штрафи
(бо бюджет грабують інші) та одразу мають можливість дати інші папірці.
Ще СЗЧ, це привід "доколупуватись" до пересічних мешканців під приводом розшуку дезертирів.
А так, конечно, не мають права. Кончено не мають...
Персональні данні ,конфіденційність, ні ,нечув.
Стільки всього похєріть, не зробивши внятного алгорітму за стільки років,це треба вміти.
Наприймали купу всього,що перетинається скрізь та суперечить одне одному.
"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", - пояснив Лубінець.
Ст 182. ККУ
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Щоб не було звіздежу відносно моєї особи, то мені 76 років, а мій син (зараз 49 років) з березня 2022 року пішов добровольцем в ЗСУ, учасник бойових дій, має нагороди.
Правильно: "аби НЕ бути тим самим "м*ясом"
Тому на фоні оцих всіх диктаторських і драконівських законів, постанов, що зараз приймаються нашими парламентом та урядом (легендарні "закони 16 січня 2014 року" і поряд не стояли) потрібні хоча би ось такі формальні заяви, які робить такий собі Лубінець...
Ты видимо боишься что кацапы заберут твои лучшие квартиры, бизнесы и автомобили?
Чому не спробувати хоча би досягти перемир'я, заморозити війну, провести нормальні вибори, побудувати нормальні фортифікації по всій лінії наших кордонів з рф та білоруссю, повернути хоча би частину біженців із-закордону, реформувати армію на професійний лад. А там, "чим чорт не жартує" - може політичний режим в рашці зміниться, почнеться якась нова війна на іншій території, може ми якось наблизимося до НАТО чи отримаємо певні гарантії, трохи відбудуємо зруйноване... Чому б не дати собі шанс на мирне життя?
Якщо все так буде продовжуватись і далі, як є зараз, то ми ризикуємо втратити практично усіх боєздатних людей, ще значна частина виїде з країни, втратимо ще значні території, всю електроенергетику, промиловість, що залишилась...
Так як статті конституції порушуються цими старостами, то давати вибір: на фронт, або в тюрму!
Всем Ухилянтам желаю как можно быстрее оказаться на фронте-и не важно сами они к этому придут после пару недель в СИЗО и выбрав честь и службу а не позор и тюрьму или их их сразу силой туда на фронт отправить и пусть они на месте решают воевать или не воевать -отстреливатся от наступающих орковских войск или поднять лпаки кверху ,снять штаны и готовиться принимать российские члены в надежде что те не расстреляют(как они часто делают с пленными украинцами). Только тот кто не ужилянт и кто воююет-тот имеет право голоса по этому вопросу. Остальные длжны заткнутся. Сидите дома в погребе и не выходите на улицу до конца войны-у вас всегда есть выбор. Никто вас насилно на убр=ой притащить не сможет:погреб,тюрьма или добровольно на фронт. Надеюсь большинство выберет последний вариант. И служить,воевать должны все с 21 года если чел не учится в вузе на военной кафедре. Как это было во всех странах в последние войны