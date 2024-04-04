Повітряні Сили попереджають про рух "Шахедів" у напрямку Харкова
Група "Шахедів" рухаються в бік Харкова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Шахед з північного заходу курсом на Харків! Харків - в укриття!" - йдеться в повідомленнях.
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