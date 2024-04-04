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Повітряні Сили попереджають про рух "Шахедів" у напрямку Харкова

шахед

Група "Шахедів" рухаються в бік Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Шахед з північного заходу курсом на Харків! Харків - в укриття!" - йдеться в повідомленнях.

Читайте: Виявлено рух "шахедів" у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4079) Харків (5549) Повітряні сили (2581)


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