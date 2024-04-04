Латвія передасть Україні 12 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Латвія безкоштовно передасть Україні чергові 12 автомобілів, які були конфісковані у жителів країни за п’яне водіння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду Латвії.
"Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне товариство", а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України", - йдеться в повідомленні.
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