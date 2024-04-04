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Латвія передасть Україні 12 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

авто

Латвія безкоштовно передасть Україні чергові 12 автомобілів, які були конфісковані у жителів країни за п’яне водіння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду Латвії.

"Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне товариство", а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України", - йдеться в повідомленні.

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Балтійські країни показують приклад Европі як треба допомогати Україні. Велика подяка їм за це. А що у нас? ЗЕбануті депутати ніколи не приймуть такий закон, за яким у п,яниць конфіскують авто і передадуть нашим захисникам. Тому що у ціеї ЗЕбанутої депутатської срані половина - алкашні а друга половина - наркомани.
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04.04.2024 07:48 Відповісти
Гарантію даю - автомобілі конфісковані у п"яних "духовноскрєпних" Бо саме вони більше всього пиячать за кермом! Оце для них шок буде - ратували за "русский мир" а їх майно служитиме проти нього!
До речі - цікавий факт: в Росії збираються випускать "водку для бедных" Пропонують випускать її за "упращённай техналогии" Причина - "некатарые категории рассеян не могут себе пазволить пакупать дарагие сарта спиртнова"
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04.04.2024 07:54 Відповісти
Демократична країна, і бач, ніяких проблем конфіскувати авто в п'яного водія і передати його Україні. А в Україні суди так роблять? Депутати внесли відповідні правки в закони, щоб в п'яні відбирати авто і передавати на ЗСУ?
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04.04.2024 08:58 Відповісти
Бухать в Латвії --- підтримувать Україну!
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04.04.2024 08:59 Відповісти
Испанский стыд.
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04.04.2024 09:44 Відповісти
Одну из этих машин Украине подарил Z-патриот из Риги!!! 🤣 Достоверно! 😎
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04.04.2024 10:58 Відповісти
 
 