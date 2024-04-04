Бєлгород увійшов у п’ятірку найкомфортніших міст РФ, - росЗМІ

Російський Бєлгород посів четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Мінбуд РФ.

Так, Бєлгород посів четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання, зазначається у презентації Мінбуду "Індекс якості міського середовища" за 2023 рік.

Бєлгород набрав 250 балів. Стільки ж у Тюмені. Ці міста трохи відстали від трійки лідерів: Митищ, Хімок (Московська область) та Ярославля, у яких 251 бал.

Загалом у рейтингу 1117 міст, які розбиті на групи з урахуванням розміру та кліматичних умов. Сприятливими для проживання визнано 759. При розрахунку аналізувалися 36 показників. Максимально населений пункт міг набрати 360 балів.

Зазначимо, щодня губернатор Гладков повідомляє про обстріли території області та міста Бєлгород.

Щодня від губернатора В'ячеслава Гладкова надходять повідомлення про обстріли території Бєлгородської області та Бєлгорода.

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