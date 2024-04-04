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Бєлгород увійшов у п’ятірку найкомфортніших міст РФ, - росЗМІ

кордон,бєлгород

Російський Бєлгород посів четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Мінбуд РФ.

Так, Бєлгород посів четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання, зазначається у презентації Мінбуду "Індекс якості міського середовища" за 2023 рік.

Бєлгород набрав 250 балів. Стільки ж у Тюмені. Ці міста трохи відстали від трійки лідерів: Митищ, Хімок (Московська область) та Ярославля, у яких 251 бал.

Загалом у рейтингу 1117 міст, які розбиті на групи з урахуванням розміру та кліматичних умов. Сприятливими для проживання визнано 759. При розрахунку аналізувалися 36 показників. Максимально населений пункт міг набрати 360 балів.

Зазначимо, щодня губернатор Гладков повідомляє про обстріли території області та міста Бєлгород. 

Щодня від губернатора В'ячеслава Гладкова надходять повідомлення про обстріли території Бєлгородської області та Бєлгорода.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО

Автор: 

росія (64871) Бєлгород (501)


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Топ коментарі
+14
Чому ні, кожен день хлапкі та феєрверкі, яскраво падамашнєму
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04.04.2024 09:25
+11
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04.04.2024 09:26
+8
У Бєлгороді дихнуло повітрям свободи!
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04.04.2024 09:32
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Чому ні, кожен день хлапкі та феєрверкі, яскраво падамашнєму
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04.04.2024 09:25 Відповісти
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04.04.2024 09:26 Відповісти
Маріуполь - це Україна
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04.04.2024 11:28 Відповісти
Ти ж Українець
Навіть паскудні кацапи РОЗРІЗНЯЮТЬ "новіє землі" і "старую расею"
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04.04.2024 11:40 Відповісти
Треба їх з Харьковим порівняти
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04.04.2024 09:27 Відповісти
А щось раптово геть зникла інфа про рдк, чим їх похід закінчився, чи ще не закінчився.
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04.04.2024 09:27 Відповісти
Вони давно вже вийшли, але це не повернуло спокій у блєтгород.
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Nu piar akcii "haroshih "ruskih nebivaet dolgimi ....
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04.04.2024 09:33 Відповісти
Пофоткались перед виборами біля крайніх хат в Тьоткіне і в Козинкє і зникли знову на рік.
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04.04.2024 09:57 Відповісти
Та в бєлгороді взагалі все добре! Треба щоб всі міста та селища, на болотах, були б такі комфортні, для проживання кацапів!😁
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04.04.2024 09:27 Відповісти
У Бєлгороді дихнуло повітрям свободи!
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04.04.2024 09:32 Відповісти
😁
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04.04.2024 09:33 Відповісти
..у кого есть 3т бомбочка,мокши еще счастливей станут
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04.04.2024 09:33 Відповісти
Значить їм подобається.
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04.04.2024 09:34 Відповісти
Ну не долбо...****. Як казав один мертвяк, ето рассея.
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04.04.2024 09:36 Відповісти
Дай їм Боже ще більше комфорту, як у Маріуполі, Бахмуті, Попасній чи Харкові! В кожному місті вялікай рассєі!
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04.04.2024 09:38 Відповісти
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04.04.2024 09:38 Відповісти
Навіть неможливо уявити 5-ку некомфортних для проживання кацапських міст.
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04.04.2024 09:49 Відповісти
Realy???
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04.04.2024 10:01 Відповісти
Это вообще ржака. Т.е. в город, в который день-через день прилёты неизвестных добрых дронов - в пятёрке комфортности.
Страшно подумать о городах которые в рейтинге после сотни: чума, ядерные взрывы, дикие звери, разбой - ежедневный ритуал.
После 200-го - каннибализм и первобытно-общинный строй.
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Тому немає відбою від добровольцєв на сво.
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04.04.2024 11:30 Відповісти
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04.04.2024 10:31 Відповісти
 
 