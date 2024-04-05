Путін роздає раніше відібрані компанії прокремлівським бізнесменам, - британська розвідка
Російський диктатор Володимир Путін роздає націоналізовані підприємства та компанії прокремлівським бізнесменам. Таким чином він хоче створити в Росії нову "еліту", яка підтримує його політику.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
У зведенні зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року РФ взяла під державний контроль 180 підприємств, загальний капітал яких становить приблизно 11 млрд доларів.
В основному Кремль бере під свій контроль компанії, що належать іноземцям, або росіянам, які проживають за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.
Британська розвідка дізналась, що влада РФ перерозподіляє активи націоналізованих компаній між бізнесменами, що підтримують війну проти України. Така деприватизація може бути пов’язаною із заявами Путіна про створення нової національної еліти в Росії, яка виникла на фоні війни проти України.
"Збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, посилить контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборона", - зазначають у Міноборони Британії.
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