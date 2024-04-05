УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10482 відвідувача онлайн
Новини
1 883 4

Путін роздає раніше відібрані компанії прокремлівським бізнесменам, - британська розвідка

путін

Російський диктатор Володимир Путін роздає націоналізовані підприємства та компанії прокремлівським бізнесменам. Таким чином він хоче створити в Росії нову "еліту", яка підтримує його політику.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

У зведенні зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року РФ взяла під державний контроль 180 підприємств, загальний капітал яких становить приблизно 11 млрд доларів.

В основному Кремль бере під свій контроль компанії, що належать іноземцям, або росіянам, які проживають за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про майбутні відносини з Путіним та РФ: Нас цікавить політика, а не особистості

Британська розвідка дізналась, що влада РФ перерозподіляє активи націоналізованих компаній між бізнесменами, що підтримують війну проти України. Така деприватизація може бути пов’язаною із заявами Путіна про створення нової національної еліти в Росії, яка виникла на фоні війни проти України.

"Збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, посилить контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборона", - зазначають у Міноборони Британії. 

Також читайте: Захід боїться розвалу режиму Путіна, - євродепутат Кубілюс

бізнес (1976) Велика Британія (5573) путін володимир (23790) росія (65098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну що, Захід, буде знову "путінферштейн-2" 😕
показати весь коментар
05.04.2024 12:34 Відповісти
Але кацапське бабло в ЄС та США чіпати не можна, бо кацапи до суду подадуть. ****** куколди.
показати весь коментар
05.04.2024 12:53 Відповісти
У ***** повний карт-бланш на будь-яке беззаконня. І він знає, що йому нічого за це не буде.
показати весь коментар
05.04.2024 13:08 Відповісти
 
 