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За останні тижні Росія знищила 80 відсотків українських ТЕЦ, - Шмигаль

тец,обстріл

Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% українських теплоелектроцентралей.

Про це український прем’єр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю ERR, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", - сказав він.

Читайте: Міненерго про можливість блекаутів: "Ми не знаємо планів ворога"

За словами прем'єра, це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

Україна співпрацює з союзниками, створюючи децентралізовану систему постачань енергії, додав Шмигаль.

Також читайте: У Харкові зупинилося метро. Причина - проблеми з електрикою внаслідок обстрілів РФ

Автор: 

обстріл (28392) ТЕЦ (458) енергетика (2592) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+26
А афганський ішак освоїв ******** гривень і сказав, що все захищено. Так шо це іпсо. І зелений торчок стверджує, що після звільнення всього командування ЗСУ на фронті ситуація значно покращилась.
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05.04.2024 12:38
+21
2019 рік КБ Південне - дайте гроші на наш аналог Петріота, який буде збивати водночас декілька балістичних ракет кацапів та буде дешевше за Петріот в 6 разів!!! Офіс реЗЕдента - Нє дадім іначє не сможем красть на "великом будівництві".
2020 рік КБ Луч - дайте гроші на нашу нову систему ППО до 100 км. Офіс реЗЕдента - Нє дадім іначє не сможем красть на "великом будівництві".

2024 рік Шмигаль - За останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ Джерело:
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05.04.2024 13:49
+18
У них під контролем дерибан грошей-чужих туди не підпускають
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05.04.2024 12:51
Коментувати
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Ну не раз "стрельнули". А була масована атака і не одна. Захист можливий лише від уламків. Як ви захистете електростанцію? Під землю її зариєте? Зараз стало більше більш точних і балістичних ракет
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05.04.2024 13:41 Відповісти
Так зараз і партріотів з насамсами більше стало, на відміну від зими 22-23, коли були тільки залишки совкових ППО, а ракет - по 80 кожен тиждень + дрони, а не раз у два місяці. І балістика у кацапів не сьогодні з'явилася. Але чомусь 80% ТЕЦ знищили за кілька атак в останні тижні, звісно, віримо. Брехливі ахмєтківські підари брехати нам не будуть.
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05.04.2024 13:45 Відповісти
Та з ахметівськими згоден. Да тут звичайна математика не працює, нажаль..
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05.04.2024 13:54 Відповісти
ШмигалЮ, разом з Гончаруком та купою вчЬоних держСекретарів, невідомо де зявившихся на посадах з 2019 року, треба було виконувати заходи з МобПідготовки відповідни галузей національної економіки! В Україні діє і сьогодні Особливий Період⚔️‼️!! Але відповідні підрозділи🤫, як у Секретаріаті КМУ, так і у ЦОВВ , ОДА, та інших державних структурах та організаціях, «дивним чином» були скорочені, аж до однієї ОСОБИ!!😡😡😡😡

Законодавство є, але його посадові особи- держСекретарі та зами, саботували! Це уже питання до ДБР, СБУ, ГПУ…. Але ж там, на 💯%🤫🤗, свої, від єрмака+татарова особи!!
Зеленський-говнобородько, у цьому повинен розбиратися!
Бо він є, гарантом Конституції, або її порушником‼️‼️‼️
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05.04.2024 13:42 Відповісти
Здається Україна не до кордонів 1991 йде, а до Дикого поля 1654.
Зате як повоювали!
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05.04.2024 13:43 Відповісти
а якщо би ти бачив ті дороги, які побудувалли Сулги народа... Дике поле і все у асфальті...
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05.04.2024 13:46 Відповісти
2019 рік КБ Південне - дайте гроші на наш аналог Петріота, який буде збивати водночас декілька балістичних ракет кацапів та буде дешевше за Петріот в 6 разів!!! Офіс реЗЕдента - Нє дадім іначє не сможем красть на "великом будівництві".
2020 рік КБ Луч - дайте гроші на нашу нову систему ППО до 100 км. Офіс реЗЕдента - Нє дадім іначє не сможем красть на "великом будівництві".

2024 рік Шмигаль - За останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ Джерело:
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05.04.2024 13:49 Відповісти
Керівництво держави вкрай погано виконує свої функції. Це факт. Причини такої "поведінки" нехай вивчають слідчі, криміналісти та історики. Нас має цікавити лише одне - як прибрати це корумповане "зелене сміття" від влади.
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05.04.2024 13:51 Відповісти
Наступна влада не буде переслідувати попередню, тому що теж колись стане колишньою. А слідчі, криміналісти, судді, прокурори завжди працюють на владу. На будь-яку. Тому марно розраховувати, що ці мерзотники будуть покарані. І вони дуже добре це розуміють.
C'est la vie...
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05.04.2024 15:26 Відповісти
Про систему аеростатних загороджень - не чули? Чи - примітивно?
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05.04.2024 14:09 Відповісти
Хіба що від дронів, але не від балістики.
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05.04.2024 15:27 Відповісти
2 года войны прошло - они не могут защитить ТЕЦ.
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05.04.2024 14:26 Відповісти
Вони крадуть, а вам і нам розповідають про знищені ТЕЦ. Це безкінечний потік брехні. Людям, партнерам, всім.
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05.04.2024 15:28 Відповісти
Шмигаль екс менеджер Ахметова, ДТЕК належить більщість об'єктів електрогенерації які є в Україні і які розбомбила Параша але відбудовувати за свій кошт Ахметка нічого не збирається, на це є лохи - громадяни України яким зеленський підвищать ціну на електрику і на ці грощі будуть відбудовувати зруйновані ТЕЦ і мережу.
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05.04.2024 15:59 Відповісти
На щастя, не всієї електрогеерації, а тільки теплової. Атомна генерація та ГЕС є державними, і чудово справляються з задоволенням потреб України у електроенергії.
Ахметов багато років використовував корупцію для штучного завищення долі теплової генерації (ТЕС та ТЕЦ) за рахунок зменшення генерації АЕС та ГЕС.
Його вугільні коптилки, як виявляється, не є необхідними і відновлювати їх не треба.
Проте, Шмигаль напевне вважає інакше.
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05.04.2024 19:41 Відповісти
Нажаль ДТЕК Ахметова також має відношення до виробництва, постачання і продажу електрики населенню України, а це козир у рукаві проти якого спрацює тільки націоналізація.
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05.04.2024 21:54 Відповісти
Внезапно☹️🤔
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05.04.2024 16:44 Відповісти
Він даже не знає різниці між Тец і ТЕС, як він Бурштинською керував, оце спєц.
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05.04.2024 17:02 Відповісти
Не хвилюйтесь Байден, Блінкен, Джонсон, Трамп та Салліван самі лічно передадуть Українцям дрова щоб можна було прожити. Ви головне там дивіться не бушуйте і не бийте по нафто переробним заводам на параші
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05.04.2024 21:51 Відповісти
Хутін відпрацьовує декарбонізацію глобаластів.
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06.04.2024 01:09 Відповісти
Ви дали срасіянцям знищити нашу енергетику
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06.04.2024 10:40 Відповісти
Зебидляча влада ТЕЦ від ТЕС не відрізняє. Вони лише Порошенка чи Червінського бачать. Коли цей гнилий зелений цирк скінчиться?
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06.04.2024 14:13 Відповісти
Шо не кажіть,а ціх 80 процентах якась підтасовка.
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06.04.2024 20:36 Відповісти
Скільки нечисті в коментарях, аж зашкалює.
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07.04.2024 13:22 Відповісти
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