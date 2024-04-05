За останні тижні Росія знищила 80 відсотків українських ТЕЦ, - Шмигаль

Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% українських теплоелектроцентралей.

Про це український прем’єр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю ERR, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", - сказав він.

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За словами прем'єра, це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

Україна співпрацює з союзниками, створюючи децентралізовану систему постачань енергії, додав Шмигаль.

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