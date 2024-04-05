За останні тижні Росія знищила 80 відсотків українських ТЕЦ, - Шмигаль
Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% українських теплоелектроцентралей.
Про це український прем’єр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю ERR, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", - сказав він.
За словами прем'єра, це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.
Україна співпрацює з союзниками, створюючи децентралізовану систему постачань енергії, додав Шмигаль.
Топ коментарі
+26 Вячеслав Зубарєв
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Законодавство є, але його посадові особи- держСекретарі та зами, саботували! Це уже питання до ДБР, СБУ, ГПУ…. Але ж там, на 💯%🤫🤗, свої, від єрмака+татарова особи!!
Зеленський-говнобородько, у цьому повинен розбиратися!
Бо він є, гарантом Конституції, або її порушником‼️‼️‼️
Зате як повоювали!
2020 рік КБ Луч - дайте гроші на нашу нову систему ППО до 100 км. Офіс реЗЕдента - Нє дадім іначє не сможем красть на "великом будівництві".
2024 рік Шмигаль - За останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ Джерело:
C'est la vie...
Ахметов багато років використовував корупцію для штучного завищення долі теплової генерації (ТЕС та ТЕЦ) за рахунок зменшення генерації АЕС та ГЕС.
Його вугільні коптилки, як виявляється, не є необхідними і відновлювати їх не треба.
Проте, Шмигаль напевне вважає інакше.