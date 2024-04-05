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​​Вночі окупанти атакували енергоб’єкти на Одещині, - "Укренерго"

укренерго

Сьогодні вночі, 5 квітня, росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, пошкоджено частину обладнання. Знеструмлення споживачів не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на Харківщині сьогодні діють графіки погодинних відключень. Водночас у м. Харків та області диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосувати й аварійні відключення. Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту.

Крім того, продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

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Одеська область (3204) енергетика (2592) Укренерго (2691)


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