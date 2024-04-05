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Новини
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Польща виділяє на захист східного кордону $215 млн

армія,польська,польщі

Республіка Польща цього року виділяє понад $215 млн (близько 850 млн злотих) для військової оперативної групи "Підляшшя", яка захищає східний кордон країни.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час зустрічі з солдатами та командуванням 19-ї Люблінської механізованої бригади в Любліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РАР.

Він зазначив, що цього року Польща виділить кошти на військову оперативну групу "Підляшшя" "найбільше, ніж будь-коли".

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"Близько 850 мільйонів злотих, тобто, найбільше, ніж будь-коли, ми виділимо цього року Підляській військовій оперативній групі з охорони кордону. Ми інвестуємо все більше й більше, ми будемо витрачати все більше й більше грошей, завдяки нашим платникам податків, яким я дуже дякую, щоб це угруповання могло функціонувати, могло виконувати свої місії", - сказав Косіняк-Камиш.

Водночас глава польського оборонного відомства наголосив, що також відбувається посилення захисту кордону.

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"Це не просто периметр, а як ми щойно говорили з генералами - це присутність солдатів і прикордонників, які мають контролювати кордон. Недостатньо просто мати безпеку цифрового, комп'ютеризованого характеру. Має бути присутність прикордонників і солдатів, які їх підтримують", - пояснив він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що армія його держави покликана захищати Польщу, а також "цілісність Польської держави, суверенітет Польської держави, недоторканність її кордону", відповідно до конституції.

Автор: 

армія (3770) оборона (4778) Польща (8494) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+5
Мабуть, на зарплати рольнікув?
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05.04.2024 16:20
+5
Угрупування підляшшя,буде потужо стримувати кацапську орду,так само як кацапські ракети!І десь під Варшавою виступить міністр оборони і скаже ну вони ж нікого не вбили тому ми в них не стріляли)А тепер будемо кожен сантиметр бороноти!І так до Лісабона.
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05.04.2024 16:28
+4
На захист чи на блокаду?
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05.04.2024 16:03
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На захист чи на блокаду?
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05.04.2024 16:03 Відповісти
А могли ці бабки на асфальт спустити. Дикуни
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05.04.2024 16:12 Відповісти
Вони вже пустили на асфальт десятки мільярдів грошей німецьких платників податків
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05.04.2024 16:43 Відповісти
Я так розумію то для ролеіков щоб фронт тримали як що що щоб не жоден колосок не покинув Україну?
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05.04.2024 16:13 Відповісти
Це ж скільки асфальту можна було покласти та шашлику зробити, поляки якісь неправильні.
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05.04.2024 16:19 Відповісти
Мабуть, на зарплати рольнікув?
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05.04.2024 16:20 Відповісти
пізно!
міша ткач, все пофоткав.
всіх переписав та запам'ятав.
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05.04.2024 16:22 Відповісти
Угрупування підляшшя,буде потужо стримувати кацапську орду,так само як кацапські ракети!І десь під Варшавою виступить міністр оборони і скаже ну вони ж нікого не вбили тому ми в них не стріляли)А тепер будемо кожен сантиметр бороноти!І так до Лісабона.
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05.04.2024 16:28 Відповісти
на кЕлбаски фермерам ?
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05.04.2024 16:29 Відповісти
Це на премії польським фермерам?
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05.04.2024 16:38 Відповісти
Стіну збираються побудувати на кордоні з Україною аби ні грам українського зерна не заїхав у польщу!
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05.04.2024 16:44 Відповісти
Шоб жодна фура з зерном не прошмигнула...
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05.04.2024 16:45 Відповісти
Вчера созванивался с земляком который работает в Израиле так там пишут что поляки начали массово скупать недвижимость в Испании.
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05.04.2024 17:43 Відповісти
 
 