Повідомлено про підозру у держзраді "політексперту" з телеканалів Медведчука Шпіру, - СБУ

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Утім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання. Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами. На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним з основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсону зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

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Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу. За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю "учасника спеціальної воєнної операції".



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ст. 436 (пропаганда війни); ⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



У СБУ зазначають, оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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