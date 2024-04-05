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Повідомлено про підозру у держзраді "політексперту" з телеканалів Медведчука Шпіру, - СБУ

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

Михайло Шпір

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Утім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання. Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами. На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним з основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсону зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

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Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу. За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю "учасника спеціальної воєнної операції".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ст. 436 (пропаганда війни); ⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ зазначають, оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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Автор: 

СБУ (12805) державна зрада (1684) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+6
а медведчуковських прихлєбал, що не вилазять з марафону, сбу, в упор не бачить?
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05.04.2024 16:20
+3
мабуть цей не знайшов спільну мову с зешушерою
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05.04.2024 16:26
+2
Лексперт ага гандон штопаный
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05.04.2024 16:19
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Шо за *** взагалі? Уперше такого чую...
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05.04.2024 16:15 Відповісти
Лексперт ага гандон штопаный
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05.04.2024 16:19 Відповісти
а медведчуковських прихлєбал, що не вилазять з марафону, сбу, в упор не бачить?
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05.04.2024 16:20 Відповісти
Ета другоє. Вони корисні, підгавкують ОПі
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05.04.2024 16:27 Відповісти
Мабуть шось з головою
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05.04.2024 16:25 Відповісти
мабуть цей не знайшов спільну мову с зешушерою
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05.04.2024 16:26 Відповісти
Їх всіх ведучих і так званих експертів ,що працювали на медвечуківських мураєвських каналах треба заборонити, всі вони відомі.
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05.04.2024 17:05 Відповісти
таким чином на одного оманського віслюка ще вийдуть, що какає разницей.
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05.04.2024 17:21 Відповісти
А за кольоні взяти , цього мудила для СБУ.... ніяк ...? Чи ОПа 🤡 знов за обміном допоможе ...?
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05.04.2024 17:19 Відповісти
Бо дурень. Розумніпропагандони пішли до Зелі в брігаду Шмарклемарафону, та в кацапоязичний "Дім". Хоч і затяті українофоби, та роками просували ідеї кацапського болота.
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05.04.2024 18:59 Відповісти
А інші "експерти" Медведчука де? Доповідаю,пригрілися в Буданова,тепер вони його незамінні штірліци (Дімка Співак,Чєрвонєц тощо),інші типу Гладкіх пригрілися на Марафоні...
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05.04.2024 19:04 Відповісти
 
 