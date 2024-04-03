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Новини
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Колишнього українського суддю-зрадника Бєлоусова заочно засудили до 13 років позбавлення волі

бєлоусов

Подільський районний суд Києва оголосив вирок Михайлу Бєлоусову, колишньому українському судді Київського районного суду Сімферополя. Після початку війни суддя перейшов на бік окупантів та почав працювати у незаконно створеному судовому органі в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Суддю визнали винним у державній зраді. Не зважаючи на те, що у вироку немає його імені, журналісти вияснили, що мова йде про Михайла Бєлоусова.

Він причетний до переслідування українців в тимчасово окупованому Криму. Бєлоусов є одним із кримських "суддів", якому доволі часто потрапляють на розгляд справи політв’язнів, - заявили у ЦЖР.

Також журналісти зазначили, що 10 червня 2016 року він засудив громадянина України Андрія Коломійця, якого було затримано на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезено до Криму, до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Бєлоусов визнав політв’язня винним у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу Росії (ст. 105 - замах на вбивство та ст. 228 - зберігання наркотиків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років за ґратами засуджено бойовиків, які намагалися "прорвати" оборону ЗСУ під Роботиним, - СБУ

Колишній суддя брав під варту інших політичних в’язнів, наприклад, фігурантів "справи 26 лютого" Алі Асанова та "справи 3 травня" Мусу Апкерімова, - нагадали у Центрі журналістських розслідувань.

Верховна Рада України звільнила Бєлоусова з посади судді ще у 2016 році за порушення присяги.

Зараз же Подільський районний суд міста Київ заочно засудив колишнього суддю до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України). 

У Дніпропетровській області судитимуть групу осіб, які через онлайн-банкінг по всій країні ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії. 

Читайте: Детективи НАБУ задокументували докази "неординарної" діяльності судді Босого на користь Коломойського, – Лємєнов

арешт (2520) суддя (1579) державна зрада (1677)


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Топ коментарі
+4
а був хоча б один незаочний вирок по злочинам проти держави? бо якийсь тренд....
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03.04.2024 17:25
+2
Білоусов перевернувся в шезлонгу на інший бік, щоб не пересмажитись з одного тільки правого боку. Смачно плюнув у бік дельфінів, які грались на хвилях теплого океану. І викинув газету, де його посадили аж на 13 років. І спокійно захропів як боров. Йому нічого ... не снилось. Бо його "совість" була врятована колегами та друзями з СБУ.
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03.04.2024 17:35
+2
Це самий безпечний спосіб не попасти самому у тюрму. А раптом хтось почне розповідати про зеленСКОГО, дЄрмака, як той Наумов з Туреччини. Почав натякати.
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03.04.2024 17:39
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а був хоча б один незаочний вирок по злочинам проти держави? бо якийсь тренд....
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03.04.2024 17:25 Відповісти
зеленСКИЙ вам нічоВо нЄ должєн. Він трендів, але не обіцяв різких рухів.
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03.04.2024 17:36 Відповісти
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03.04.2024 17:52 Відповісти
Білоусов перевернувся в шезлонгу на інший бік, щоб не пересмажитись з одного тільки правого боку. Смачно плюнув у бік дельфінів, які грались на хвилях теплого океану. І викинув газету, де його посадили аж на 13 років. І спокійно захропів як боров. Йому нічого ... не снилось. Бо його "совість" була врятована колегами та друзями з СБУ.
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03.04.2024 17:35 Відповісти
Судять тільки тих хто втік з України, пародія на суди.
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03.04.2024 17:36 Відповісти
Це самий безпечний спосіб не попасти самому у тюрму. А раптом хтось почне розповідати про зеленСКОГО, дЄрмака, як той Наумов з Туреччини. Почав натякати.
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03.04.2024 17:39 Відповісти
Ми - чемпіони світу зі заочного засудження
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03.04.2024 17:46 Відповісти
Не зважаючи на те, що у вироку немає його імені Джерело:
***********
Вони навіть постіснялися назвати ім'я злочинця.
Безіменний зрадник отримав заочний вирок.
Мені здається, це вирок не зрадникам, - це вирок нашій судовій системі...
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03.04.2024 17:57 Відповісти
Суцільна крінжатіна ці заочні вироки.
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03.04.2024 18:28 Відповісти
Блогорасти завжди дивуються - чому так багато зрадників в Україні. Пята колона формується з потомків волжсько-сибірських орд та потомків крєпостних із Золотого Кольца. А таких до 10 відсотків
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03.04.2024 18:50 Відповісти
Ключове слово«ЗАОЧНО»!
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03.04.2024 19:38 Відповісти
- Абрам, когда вас нет, тут про вас такое говорят!
- Когда меня нет, они могут меня даже побить.
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03.04.2024 20:08 Відповісти
 
 