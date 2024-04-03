Колишнього українського суддю-зрадника Бєлоусова заочно засудили до 13 років позбавлення волі

Подільський районний суд Києва оголосив вирок Михайлу Бєлоусову, колишньому українському судді Київського районного суду Сімферополя. Після початку війни суддя перейшов на бік окупантів та почав працювати у незаконно створеному судовому органі в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Суддю визнали винним у державній зраді. Не зважаючи на те, що у вироку немає його імені, журналісти вияснили, що мова йде про Михайла Бєлоусова.

Він причетний до переслідування українців в тимчасово окупованому Криму. Бєлоусов є одним із кримських "суддів", якому доволі часто потрапляють на розгляд справи політв’язнів, - заявили у ЦЖР.

Також журналісти зазначили, що 10 червня 2016 року він засудив громадянина України Андрія Коломійця, якого було затримано на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезено до Криму, до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Бєлоусов визнав політв’язня винним у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу Росії (ст. 105 - замах на вбивство та ст. 228 - зберігання наркотиків).

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Колишній суддя брав під варту інших політичних в’язнів, наприклад, фігурантів "справи 26 лютого" Алі Асанова та "справи 3 травня" Мусу Апкерімова, - нагадали у Центрі журналістських розслідувань.

Верховна Рада України звільнила Бєлоусова з посади судді ще у 2016 році за порушення присяги.

Зараз же Подільський районний суд міста Київ заочно засудив колишнього суддю до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України).

У Дніпропетровській області судитимуть групу осіб, які через онлайн-банкінг по всій країні ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії.

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