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Ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи (оновлено)

вибух

Російські окупанти завдають ударів по Харкову. У місті чути вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по Харкову", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під обстрілом - у місті чутно вибухи!", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також читайте: "Не встигаємо перехопити дрони": Повітряні сили пояснили, чому складно відбивати атаки РФ на Харків

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові.

Щодо постраждалих інформація уточнюється.

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Топ коментарі
+7
Агонія кремлівських виродків. Як же вони бояться цієї ганьби, що не змогли українців зламати!
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06.04.2024 00:49
+5
Кудись попали кацапи, світло на пару секунд заблимало.
Чутно було щось типу канонади недовгої.
Коли там масква по плану Буханов ?
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06.04.2024 00:47
+4
До границы с Россией от Харькова расстояние составляет 30 км. ....
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06.04.2024 01:11
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Кудись попали кацапи, світло на пару секунд заблимало.
Чутно було щось типу канонади недовгої.
Коли там масква по плану Буханов ?
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06.04.2024 00:47 Відповісти
Москва далеко
А Белгород - близко
Надо ,чтобы Белгород вообще перестал спать
И сидел по подвалам
Без света, газа и воды
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06.04.2024 01:34 Відповісти
Бєлгород це не столиця Параши, тре знищити кремль і Червону площу під ноль, тоді будуть зміни на краще для України.
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06.04.2024 19:36 Відповісти
Звиняйте але у вас свої метелики в голові.
Руйнування кремля і Червоної площа відбувається дистанційно без входу піхоти ЗСУ до маскви.
Звідкіля ви взагалі взяли цю ідею. Раджу гарно подумати перед тим як відповідати на чийсь пост.
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06.04.2024 23:37 Відповісти
Бачу Лахту по почерку.
Адреса - де крейсер мацква.
Ваш йоханий кремль буде стерто з лиця землі разом з краЇной яка поки називається расія.
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06.04.2024 23:58 Відповісти
Агонія кремлівських виродків. Як же вони бояться цієї ганьби, що не змогли українців зламати!
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06.04.2024 00:49 Відповісти
А чому дронами не працюють по тих стрілялках? Американські сируни бояться дати ракети. А доречі чим обстрілюють? Кабами?
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06.04.2024 01:06 Відповісти
ара нібити були ракети..по житловим будинкам..по дворах е.нуло..машини горять..маб вікна там всюди повилітали..чекаемо по белгороду відповідь...
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06.04.2024 01:10 Відповісти
До границы с Россией от Харькова расстояние составляет 30 км. ....
показати весь коментар
06.04.2024 01:11 Відповісти
 
 