Ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи (оновлено)
Російські окупанти завдають ударів по Харкову. У місті чути вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів по Харкову", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Харків під обстрілом - у місті чутно вибухи!", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові.
Щодо постраждалих інформація уточнюється.
Топ коментарі
+7 Макс Короп
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+5 Garry Dron
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Чутно було щось типу канонади недовгої.
Коли там масква по плану Буханов ?
А Белгород - близко
Надо ,чтобы Белгород вообще перестал спать
И сидел по подвалам
Без света, газа и воды
Руйнування кремля і Червоної площа відбувається дистанційно без входу піхоти ЗСУ до маскви.
Звідкіля ви взагалі взяли цю ідею. Раджу гарно подумати перед тим як відповідати на чийсь пост.
Адреса - де крейсер мацква.
Ваш йоханий кремль буде стерто з лиця землі разом з краЇной яка поки називається расія.