Ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи (оновлено)

Російські окупанти завдають ударів по Харкову. У місті чути вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по Харкову", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під обстрілом - у місті чутно вибухи!", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові.

Щодо постраждалих інформація уточнюється.