У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, - Терехов
Вночі 7 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що російський "Шахед" влучив у приватний будинок.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - повідомив мер.
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Mart
показати весь коментар07.04.2024 09:04 Відповісти Мені подобається 0
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