У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, - Терехов

Вночі 7 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що російський "Шахед" влучив у приватний будинок.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - повідомив мер.

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