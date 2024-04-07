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Новини Війна
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У Харкові пролунали вибухи, - ЗМІ

Вибух

Війська РФ продовжують атаки на Харків, у місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне новини", передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти. В місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше "Суспільне новини" доповнили інформацію про атаку на Харків.

"У Харкові пролунав другий вибух, повідомили наші кореспонденти. У Повітряних силах попередили про БпЛА біля Харкова зі східного напрямку", - говориться у повідомленні.

О 00:45 Суспільне повідомило про ще один вибух у місті.

Суспільне про вибухи у Харкові
Суспільне про вибухи у Харкові

Автор: 

вибух (4446) Харків (5581)


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Топ коментарі
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Ті, хто не знав, хто такі кацапи, - тепер знаєте...

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07.04.2024 01:25
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Ті, хто не знав, хто такі кацапи, - тепер знаєте...

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07.04.2024 01:25 Відповісти
Генштаб рассказал о массированной попытке прорыва РФ

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07.04.2024 07:22 Відповісти
и показал
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07.04.2024 07:23 Відповісти
Азовцы разгромили колонну врага и захватили танк
Оккупанты потеряли 11 единиц техники и более 50 бойцов. Тем временем азовцы захватили новый вражеский танк.
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07.04.2024 07:26 Відповісти
В российском Орске повторный прорыв дамбы
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07.04.2024 07:27 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.
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07.04.2024 07:29 Відповісти
В Оренбурге не фиксируют критического подъема воды
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07.04.2024 07:33 Відповісти
Ночью ПВО уничтожили все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину - Генштаб
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07.04.2024 07:46 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4677117-v-rf-zaiavyly-ob-atake-dronov-na-belhorodskuui-oblast В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область
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07.04.2024 07:49 Відповісти
Greta Thunberg arrested at Dutch climate protest

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07.04.2024 07:56 Відповісти
https://youtu.be/ETTPTxxp1Hg?si=oqrf6ynEhaa_F9ac ...

Почему рабZeя это тупик... Компания Новотэк перестала работать с СПГ проектом,а Китай перестал строить автозаводы на Мавзолейной Помойке Вермахта...Бядааа... Ляпотаааа...
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07.04.2024 07:57 Відповісти
чайники снимки со спутника продают кацапам
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07.04.2024 08:01 Відповісти
Санкции не работают...😜😁
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07.04.2024 08:02 Відповісти
https://t.me/novostiniko/48834 Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник «SuperCam»
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07.04.2024 08:06 Відповісти
Та да...Гагарин полетел в коцмас 12 апреля,чтоб спутники запустить через 63 года...Дима Рогозин заклеил удачно дырки на МКС..это Вяличие краснопузое Концлагерное Гетто...👺👹😜
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07.04.2024 08:06 Відповісти
Если долго махать ядерной бонбай... то США и НАТО убегут в кусты от страха... А если Донбасс штурмовать с 1 марта 2014 года,то это точно, Мавзолейные обезьяны Вермахта встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные 🦍🦍🦍👺👹🚴🚴🚴
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07.04.2024 08:12 Відповісти
 
 