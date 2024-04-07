У Харкові пролунали вибухи, - ЗМІ
Війська РФ продовжують атаки на Харків, у місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне новини", передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти. В місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Пізніше "Суспільне новини" доповнили інформацію про атаку на Харків.
"У Харкові пролунав другий вибух, повідомили наші кореспонденти. У Повітряних силах попередили про БпЛА біля Харкова зі східного напрямку", - говориться у повідомленні.
О 00:45 Суспільне повідомило про ще один вибух у місті.
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