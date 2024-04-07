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Новости Война
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В Харькове прогремели взрывы, - СМИ

Вибух

Войска РФ продолжают атаки на Харьков, в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне. Новини", передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове - взрыв, сообщили наши корреспонденты. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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Позже "Суспільне. Новини" дополнили информацию об атаке на Харьков.

"В Харькове прогремел второй взрыв, сообщили наши корреспонденты. В Воздушных силах предупредили о БПЛА возле Харькова с восточного направления", - говорится в сообщении.

В 00:45  "Суспільне" сообщило о еще одном взрыве в городе.

Суспільне про вибухи у Харкові
Суспільне про вибухи у Харкові

Автор: 

взрыв (6727) Харьков (7452)


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Топ комментарии
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Ті, хто не знав, хто такі кацапи, - тепер знаєте...

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07.04.2024 01:25
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Ті, хто не знав, хто такі кацапи, - тепер знаєте...

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07.04.2024 01:25 Ответить
Генштаб рассказал о массированной попытке прорыва РФ

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07.04.2024 07:22 Ответить
и показал
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07.04.2024 07:23 Ответить
Азовцы разгромили колонну врага и захватили танк
Оккупанты потеряли 11 единиц техники и более 50 бойцов. Тем временем азовцы захватили новый вражеский танк.
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07.04.2024 07:26 Ответить
В российском Орске повторный прорыв дамбы
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07.04.2024 07:27 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.
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07.04.2024 07:29 Ответить
В Оренбурге не фиксируют критического подъема воды
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07.04.2024 07:33 Ответить
Ночью ПВО уничтожили все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину - Генштаб
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07.04.2024 07:46 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4677117-v-rf-zaiavyly-ob-atake-dronov-na-belhorodskuui-oblast В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область
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07.04.2024 07:49 Ответить
Greta Thunberg arrested at Dutch climate protest

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07.04.2024 07:56 Ответить
https://youtu.be/ETTPTxxp1Hg?si=oqrf6ynEhaa_F9ac ...

Почему рабZeя это тупик... Компания Новотэк перестала работать с СПГ проектом,а Китай перестал строить автозаводы на Мавзолейной Помойке Вермахта...Бядааа... Ляпотаааа...
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07.04.2024 07:57 Ответить
чайники снимки со спутника продают кацапам
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07.04.2024 08:01 Ответить
Санкции не работают...😜😁
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07.04.2024 08:02 Ответить
https://t.me/novostiniko/48834 Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник «SuperCam»
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07.04.2024 08:06 Ответить
Та да...Гагарин полетел в коцмас 12 апреля,чтоб спутники запустить через 63 года...Дима Рогозин заклеил удачно дырки на МКС..это Вяличие краснопузое Концлагерное Гетто...👺👹😜
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07.04.2024 08:06 Ответить
Если долго махать ядерной бонбай... то США и НАТО убегут в кусты от страха... А если Донбасс штурмовать с 1 марта 2014 года,то это точно, Мавзолейные обезьяны Вермахта встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные 🦍🦍🦍👺👹🚴🚴🚴
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07.04.2024 08:12 Ответить
 
 