В Харькове прогремели взрывы, - СМИ

Войска РФ продолжают атаки на Харьков, в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне. Новини", передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове - взрыв, сообщили наши корреспонденты. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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Позже "Суспільне. Новини" дополнили информацию об атаке на Харьков.

"В Харькове прогремел второй взрыв, сообщили наши корреспонденты. В Воздушных силах предупредили о БПЛА возле Харькова с восточного направления", - говорится в сообщении.

В 00:45 "Суспільне" сообщило о еще одном взрыве в городе.



