В Харькове прогремели взрывы, - СМИ
Войска РФ продолжают атаки на Харьков, в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне. Новини", передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове - взрыв, сообщили наши корреспонденты. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Позже "Суспільне. Новини" дополнили информацию об атаке на Харьков.
"В Харькове прогремел второй взрыв, сообщили наши корреспонденты. В Воздушных силах предупредили о БПЛА возле Харькова с восточного направления", - говорится в сообщении.
В 00:45 "Суспільне" сообщило о еще одном взрыве в городе.
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