УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини
815 2

Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

каб

Зранку 7 квітня російська тактична авіація запускає керовані авіабомби на Харківщину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Харківщині: удари по Харкову, Лозівському та Харківському районах, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) бомбардування (337) Повітряні сили (2605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Столько было версий, почему не сбивают самолеты. И про вундервафли московитов рассказывали, и про аналоговнет тактику.
На самом деле все банально до безобразия. Их нечем сбивать. Даже дозвуковые су25 над Яром нечем сбить, не говоря уже про более подвижные цели.
показати весь коментар
07.04.2024 11:43 Відповісти
су-25 збивається ПЗРК.
вони низько літають
показати весь коментар
07.04.2024 11:52 Відповісти
 
 