Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Зранку 7 квітня російська тактична авіація запускає керовані авіабомби на Харківщину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

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