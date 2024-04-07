Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили
Зранку 7 квітня російська тактична авіація запускає керовані авіабомби на Харківщину
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
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На самом деле все банально до безобразия. Их нечем сбивать. Даже дозвуковые су25 над Яром нечем сбить, не говоря уже про более подвижные цели.
вони низько літають