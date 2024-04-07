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В окупованому Рубіжному росіяни розпочали показове відновлення житла

рубіжне

Після майже двох років окупації в Рубіжному розпочали показове відновлення. Будівники беруться виключно за вцілілі багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Відновлюють у Рубіжному лише ті будинки, які мають незначні пошкодження та потребують незначних ремонтів. Зруйноване самими росіянами житло їх не цікавить.

"Віднедавна за заміну вікон та дверей, яку обіцяли виконати на безоплатній основі, окупаційна адміністрація міста стала вимагати в населення гроші. В протилежному випадку погрожують не віддати рубіжанам ключі від власних осель", - зазначив Лисогор.

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Автор: 

окупація (6671) Луганська область (4876)


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Що там з колишньою дамбою в Орске? Відновлюють?
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07.04.2024 12:12 Відповісти
Бідні таджики. То їм вуха відрізають, то пики гамселять. А тепер ще й за дурняк скло ставити у донецькому "селі".
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07.04.2024 12:37 Відповісти
А мені кожну ніч сниться моє місто та мій дом .
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07.04.2024 21:44 Відповісти
 
 