В окупованому Рубіжному росіяни розпочали показове відновлення житла
Після майже двох років окупації в Рубіжному розпочали показове відновлення. Будівники беруться виключно за вцілілі багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Відновлюють у Рубіжному лише ті будинки, які мають незначні пошкодження та потребують незначних ремонтів. Зруйноване самими росіянами житло їх не цікавить.
"Віднедавна за заміну вікон та дверей, яку обіцяли виконати на безоплатній основі, окупаційна адміністрація міста стала вимагати в населення гроші. В протилежному випадку погрожують не віддати рубіжанам ключі від власних осель", - зазначив Лисогор.
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saimansay
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Grigoriy1959
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Ivan Snigirenko
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