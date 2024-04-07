В оккупированном Рубежном россияне приступили к показательному восстановлению жилья
После двух лет оккупации в Рубежном начали показательное восстановление. Строители берутся исключительно за уцелевшие многоэтажки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
Восстанавливают в Рубежном только дома, которые имеют незначительные повреждения и требуют незначительных ремонтов. Разрушенное самими россиянами жилье их не интересует.
"С недавних пор за замену окон и дверей, которую обещали выполнить на безвозмездной основе, оккупационная администрация города стала требовать у населения деньги. В противном случае угрожают не отдать рубежанам ключи от собственных жилищ", - отметил Лысогор.
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saimansay
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Grigoriy1959
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Ivan Snigirenko
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