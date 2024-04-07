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В оккупированном Рубежном россияне приступили к показательному восстановлению жилья

рубіжне

После двух лет оккупации в Рубежном начали показательное восстановление. Строители берутся исключительно за уцелевшие многоэтажки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Восстанавливают в Рубежном только дома, которые имеют незначительные повреждения и требуют незначительных ремонтов. Разрушенное самими россиянами жилье их не интересует.

"С недавних пор за замену окон и дверей, которую обещали выполнить на безвозмездной основе, оккупационная администрация города стала требовать у населения деньги. В противном случае угрожают не отдать рубежанам ключи от собственных жилищ", - отметил Лысогор.

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Автор: 

оккупация (10119) Луганская область (6494)


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Що там з колишньою дамбою в Орске? Відновлюють?
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07.04.2024 12:12 Ответить
Бідні таджики. То їм вуха відрізають, то пики гамселять. А тепер ще й за дурняк скло ставити у донецькому "селі".
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07.04.2024 12:37 Ответить
А мені кожну ніч сниться моє місто та мій дом .
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07.04.2024 21:44 Ответить
 
 