В оккупированном Рубежном россияне приступили к показательному восстановлению жилья

После двух лет оккупации в Рубежном начали показательное восстановление. Строители берутся исключительно за уцелевшие многоэтажки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Восстанавливают в Рубежном только дома, которые имеют незначительные повреждения и требуют незначительных ремонтов. Разрушенное самими россиянами жилье их не интересует.

"С недавних пор за замену окон и дверей, которую обещали выполнить на безвозмездной основе, оккупационная администрация города стала требовать у населения деньги. В противном случае угрожают не отдать рубежанам ключи от собственных жилищ", - отметил Лысогор.

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