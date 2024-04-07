Армія РФ у березні втратила менше солдатів, - британська розвідка

У березні втрати російської армії дещо скоротилися, це пов’язано з меншою кількістю атак по позиціях ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначено, середньодобова кількість втрат росіян, убитими та пораненими, протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.

Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць, наголошують британські оглядачі.

Як вони пояснюють, зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити кількість повідомлень про загиблих під час березневих виборів у Росії.

З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат.

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Але щороку спостерігалося зростання середньодобової кількості втрат: від 400 у 2022 році, 693 у 2023 році до 913 протягом першого кварталу 2024 року.

Збільшення втрат відображає постійну залежність Росії від маси для підтримки тиску на українських фронтах.