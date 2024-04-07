Армія РФ у березні втратила менше солдатів, - британська розвідка
У березні втрати російської армії дещо скоротилися, це пов’язано з меншою кількістю атак по позиціях ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Як зазначено, середньодобова кількість втрат росіян, убитими та пораненими, протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.
Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць, наголошують британські оглядачі.
Як вони пояснюють, зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити кількість повідомлень про загиблих під час березневих виборів у Росії.
З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат.
Але щороку спостерігалося зростання середньодобової кількості втрат: від 400 у 2022 році, 693 у 2023 році до 913 протягом першого кварталу 2024 року.
Збільшення втрат відображає постійну залежність Росії від маси для підтримки тиску на українських фронтах.
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Захід знизив постачання зброї та боеприпасів.
оць і результат.
Де про це написано?
Часом не в медінского в "новій історії"?
Просто не вірю. Пошукаю правди на телемарафоні.
А казненный женя пирожин - он тоже был сумашедший?
Если уже "сумашедшие" об этом кричат - то потери росии КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ и ФАТАЛЬНЫЕ
Скинь ссилку
канашенка не предлагать
где она?
Если альтернативной нету - доверяй той которая есть
Почему нельзя доверять статистике генштаба ЗСУ?
Только потому что ТЫ ТАК СКАЗАЛ? или ТЕБЕ ТАК ПОКАЗАЛОСЬ?
"Зеленский хочет успехов на фронте" - хочет - что тут аномального?
ГДЕ твои ДОКАЗАТЕЛЬСТВА конкрентно по СТАТИСТИКЕ...
... типа - вот написали +820 безвозвратных потерь кацапов, а МОИ источники насчитали +500
Какие источники? Когда насчитали...
ТВОЯ ПОБЛЕМА в том, что что бы уличить кого-то во лжи - нужн ОБЛАДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ информацией
вот я ия спрашиваю - ГДЕ твоя альтернатива...
Конкретно
Допустим +820 кацапских жмуров это завышеная цифра
Сколько тогда по твоему убили кацапов за сутки?
Так сколько по ТВОЕМУ ВЧЕРА уничтожили кацапов?
Или сколько вчера подбили кацапских танков ПО-ТВОЕМУ?
Давай свою статистику в студию - тогда продолжим рассуждать кто врет