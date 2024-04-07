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Армія РФ у березні втратила менше солдатів, - британська розвідка

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

У березні втрати російської армії дещо скоротилися, це пов’язано з меншою кількістю атак по позиціях ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначено, середньодобова кількість втрат росіян, убитими та пораненими, протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.

Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць, наголошують британські оглядачі.

Як вони пояснюють, зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити кількість повідомлень про загиблих під час березневих виборів у Росії.

З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 447 510 осіб (+820 за добу), 7074 танки, 11 316 артсистем, 13551 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Але щороку спостерігалося зростання середньодобової кількості втрат: від 400 у 2022 році, 693 у 2023 році до 913 протягом першого кварталу 2024 року.

Збільшення втрат відображає постійну залежність Росії від маси для підтримки тиску на українських фронтах.

Автор: 

армія рф (17250) Велика Британія (5553) знищення (7161) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+5
900 свинособак за добу теж непогано - розбалували нас ЗСУ...
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07.04.2024 13:32
+3
Проблема всех ватанов в том что они не понимают, что нет прекрасной России которой они так восхищаются. Россия людоедская и это их в какой-то момент шокирует.
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07.04.2024 14:04
+2
Давайте больше снарядов больше будет дохнуть кацапов!
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07.04.2024 13:47
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Давайте ще аналізувати цих троляк.
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07.04.2024 13:44 Відповісти
Звістно, меньше!
Захід знизив постачання зброї та боеприпасів.
оць і результат.
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07.04.2024 17:54 Відповісти
"+ з історії відомо," - можна поконкретніше - з якої ІСТОРІЇ і хто конкретно ЗАВИЩУВАВ?
Де про це написано?
Часом не в медінского в "новій історії"?
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07.04.2024 14:02 Відповісти
З кацапської.таких страшних брехунів світ ще не бачив.
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07.04.2024 14:23 Відповісти
свинособака..
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07.04.2024 14:40 Відповісти
900 свинособак за добу теж непогано - розбалували нас ЗСУ...
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07.04.2024 13:32 Відповісти
Та не може бути! Гаразд не вистачає снарядів і введено жорстке нормування, але ж мільйон дронів від Зеленського! Та навіть і снаряди, ще Яйцекрад пару раз збільшував "в рази" їх виробництво. А кухонні дрони міністра цифрового піару? Невже українці не замовили собі деталі в Китаї, не зробили ФПВ дрони та не дали йому для фотосесій на їх фоні?
Просто не вірю. Пошукаю правди на телемарафоні.
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07.04.2024 13:35 Відповісти
"Потерь рф столько что после публікації волоси станут дибом"(паша губарєв).
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Проблема всех ватанов в том что они не понимают, что нет прекрасной России которой они так восхищаются. Россия людоедская и это их в какой-то момент шокирует.
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Как єто па-руски - если человек сказал правду то он "обычный сумашедший" 😁👍
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07.04.2024 14:05 Відповісти
Да ладно оправдываться - здесь про тебя все всё поняли
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07.04.2024 14:14 Відповісти
Все кто поддерживал Россию в регионе были местными отщепенцами и городскими сумасшедшими. Оттого России приходилось опираться на них и выкопать такого Губарева, а не кого-то посерьезнее.
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07.04.2024 14:31 Відповісти
А че? Тольк один "сумашедший" губарев кричит об сумашедших потерях русни?
А казненный женя пирожин - он тоже был сумашедший?
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07.04.2024 14:37 Відповісти
Я не спорю что потери России ужасные, если ты не заметил.
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07.04.2024 14:38 Відповісти
ужасны не то слово
Если уже "сумашедшие" об этом кричат - то потери росии КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ и ФАТАЛЬНЫЕ
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07.04.2024 14:42 Відповісти
В отличие от тебя, кацапского балабола.паша сво на личной жопе прочуствовал.
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07.04.2024 14:06 Відповісти
А у кого правдива статистика?
Скинь ссилку
канашенка не предлагать
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Как же нету - ВОТ

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07.04.2024 14:15 Відповісти
вопрос не об этой статистике - а об альтернативной
где она?
Если альтернативной нету - доверяй той которая есть
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07.04.2024 14:40 Відповісти
Обоснуй - почему оно ошибочное?
Почему нельзя доверять статистике генштаба ЗСУ?
Только потому что ТЫ ТАК СКАЗАЛ? или ТЕБЕ ТАК ПОКАЗАЛОСЬ?
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07.04.2024 14:44 Відповісти
"потому что люди лгут" - это не аргумент - обоснуй почему ИМЕННО эта статистика ложна?
"Зеленский хочет успехов на фронте" - хочет - что тут аномального?
ГДЕ твои ДОКАЗАТЕЛЬСТВА конкрентно по СТАТИСТИКЕ...
... типа - вот написали +820 безвозвратных потерь кацапов, а МОИ источники насчитали +500
Какие источники? Когда насчитали...
ТВОЯ ПОБЛЕМА в том, что что бы уличить кого-то во лжи - нужн ОБЛАДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ информацией
вот я ия спрашиваю - ГДЕ твоя альтернатива...
Конкретно
Допустим +820 кацапских жмуров это завышеная цифра
Сколько тогда по твоему убили кацапов за сутки?
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07.04.2024 14:52 Відповісти
Как говаривал Мюллер штирилцу - "никому доверять нельзя - мне можно"
Так сколько по ТВОЕМУ ВЧЕРА уничтожили кацапов?
Или сколько вчера подбили кацапских танков ПО-ТВОЕМУ?
Давай свою статистику в студию - тогда продолжим рассуждать кто врет
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07.04.2024 15:03 Відповісти
Давайте больше снарядов больше будет дохнуть кацапов!
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07.04.2024 13:47 Відповісти
Перші результати командування Сирського.....
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07.04.2024 16:32 Відповісти
иди ты шмаль4ко командуй - тебе Залужный не нравился...!
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07.04.2024 17:01 Відповісти
 
 