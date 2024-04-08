Росіяни експлуатують працю осіб з обмеженими можливостями на ТОТ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України окупаційна адміністрація використовує осіб з обмеженими можливостями як робочу силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Часто людей з обмеженими можливостями працювати понаднормово без згоди. Більше того, окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться", - пишуть в ЦНС.

Зазначається що, це не лише порушення основних прав осіб з обмеженими можливостями, але й відверто гуманітарна криза, що загрожує їхньому фізичному та психічному здоров’ю.

"Така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства, але окупаційна влада мислить радянськими стандартами. Тому негайною необхідністю є втручання міжнародних громадських організацій та гуманітарних агентств для захисту прав людей з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях. Такі практики повинні бути припинені, а відповідні винуватці притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом за вчинені злочини проти людяності.", - наголошують в Центрі.

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