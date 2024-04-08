УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5954 відвідувача онлайн
Новини
1 347 6

Росіяни експлуатують працю осіб з обмеженими можливостями на ТОТ, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях України окупаційна адміністрація використовує осіб з обмеженими можливостями як робочу силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Часто людей з обмеженими можливостями працювати понаднормово без згоди. Більше того, окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться", - пишуть в ЦНС.

Зазначається що, це не лише порушення основних прав осіб з обмеженими можливостями, але й відверто гуманітарна криза, що загрожує їхньому фізичному та психічному здоров’ю.

"Така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства, але окупаційна влада мислить радянськими стандартами. Тому негайною необхідністю є втручання міжнародних громадських організацій та гуманітарних агентств для захисту прав людей з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях. Такі практики повинні бути припинені, а відповідні винуватці притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом за вчинені злочини проти людяності.", - наголошують в Центрі.

Читайте: Соціально-економічна криза на окупованих територіях півдня України набирає нових масштабів, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6671) Центр національного спротиву (812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тут умовно придатних на фронт відправляють. Взагалі то.
показати весь коментар
08.04.2024 05:51 Відповісти
Ну, статки працівників ВЛК часто свідчать про те, що ці "умовно придатні" визначені такими дуже умовно. Тобто купили ту умовну придатність. Взагалі то на фронт вони ще йдуть, тут ля-ля не треба, а пропонується (!!!) послати їх на повторне обстеження.
показати весь коментар
08.04.2024 07:14 Відповісти
І що зміниться? Статки працівників ВЛК ще раз зростуть? Це принесе користь армії? Працівники ВЛК задонатять із своїх прибутків? Ви чомусь не кажете про те що буде скореговано перелік хвороб за якими вирішується придатність чи ні. До того ж категорія придатності - "обмежено придатний" повністью нівелються. Таким чином, ті хто були придатні обмедені стануть у 99% випадків придатними. Наприклад у мене бронхіальна астма та гострі алергічні реакції на пил, спори плісняви, цвітіння багатьох рослин, за класифікатором я обмежено придатний, але тепер буду придатним із зі свооєю астмою буду штурмовиком. Це ефективно?
показати весь коментар
08.04.2024 09:39 Відповісти
И в СССР, и в УССР, и в Украине, всегда "эксплуатировали" и "эксплуатируют" труд лиц с ограниченными возможностями, а работодателям даже льготы положены за эту "эксплуатацию". До войны это называли социальной реабилитацией.
показати весь коментар
08.04.2024 07:42 Відповісти
Тому негайною необхідністю є втручання міжнародних громадських організацій та гуманітарних агентств для захисту прав людей з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях. Такі практики повинні бути припинені, а відповідні винуватці притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом за вчинені злочини проти людяності.", - наголошують в Центрі.

Гей, у Центрі!
З вами все в поядку?
показати весь коментар
08.04.2024 07:44 Відповісти
поядку
порядку
показати весь коментар
08.04.2024 07:47 Відповісти
 
 