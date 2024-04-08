Російська армія атакує Донеччину КАБами, - Повітряні Сили
Армія РФ обстрілює Донецьку область керованими авіаційними бомбами.
Про це написали а телеграм-каналі Повітряни Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
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Виктор Дийнега
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