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Новини
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Російська армія атакує Донеччину КАБами, - Повітряні Сили

рф,каб,винищувач,літакрф

Армія РФ обстрілює Донецьку область керованими авіаційними бомбами.

Про це написали а телеграм-каналі Повітряни Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Від початку доби на Чернігівщині зафіксовано 9 обстрілів: пошкоджено ЛЕП, без світла залишилися кількасот абонентів

Автор: 

обстріл (28284) Донецька область (8357)


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Над БМР замітили дуже цікавий дрон https://t.me/pecherymordora356
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08.04.2024 02:18 Відповісти
БНР
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08.04.2024 02:19 Відповісти
рнбо
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08.04.2024 02:27 Відповісти
Пишуть що в Уфі вранці склад боеприпасів.
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08.04.2024 02:43 Відповісти
знов кацапські падли бичкі не тушать....
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08.04.2024 02:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1772229285354356902 головне, щоб погода не підвела
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08.04.2024 05:28 Відповісти
Де ці довбані F-16?! Пілоти вже давно пройшли курс перенавчання, хоча насправді і двох тижнів би вистачило.
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08.04.2024 06:40 Відповісти
Уже год прошел с того момента как начались разговоры про ф16. Рассказывали про самую короткую программу обучения на 6 мес. Если добро на поставку даёт США, то видимо эти ф16 накроются также как и их военная помощь.
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08.04.2024 08:14 Відповісти
 
 