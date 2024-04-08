Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, попри збільшення втрат, - ISW
Російські загарбники прискорюють свої наступальні операції на всій протяжності фронту в Україні, попри збільшення втрат серед особового складу та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у звіті ISW вказується, що українські військові попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою. Також брак боєприпасів не дозволить проводити успішні наступальні та оборонні операції.
Експерти заявили, що затримки з військовою допомогою змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу, оскільки невідомо, коли буде допомога від США.
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******* в на за ураль!
з якого бодуна, альоши, ви вирішили браття вам сане українці?