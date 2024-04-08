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Новини Війна
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Росіяни прискорюють темпи наступальних операцій, попри збільшення втрат, - ISW

рф,танки

Російські загарбники прискорюють свої наступальні операції на всій протяжності фронту в Україні, попри збільшення втрат серед особового складу та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у звіті ISW вказується, що українські військові попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою. Також брак боєприпасів не дозволить проводити успішні наступальні та оборонні операції.

Експерти заявили, що затримки з військовою допомогою змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу, оскільки невідомо, коли буде допомога від США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують наступ на Часів Яр та мають певні просування: У місті фактично немає вцілілих житлових будинків

Автор: 

армія рф (17250) ISW (653)


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Топ коментарі
+16
Все одно я стверджую, що при Порошенку Х**ло не наважилось би на широкомасштабну агресію бо при Порошенку у владі не було засилля кремлівських кротів у владі. Зермаки(вагнергейт) рулят. Червінський в СІЗО.
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08.04.2024 06:36
+4
Терорист Фуйло буде воювати до останнього кацапа.
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08.04.2024 06:34
+4
Якщо проаналізувати, Порошенка, він як людини, опитніший, він спілкувався з Пу.м і знав що від нього можно було отримати, він ніколи не розмінував Кримський перешийок, а з цього вони б не змогли захвати весь південь, вони б не дійшли до Київа за 2 дні теж все б замінувалось би, що що я впевнений якщо ии б почали окопуватись і заміновуватись, нам би дали тих мін стільки скільки попросили, і ху.ло не полізло б, того що якщо б все заміноване було з усіх боків, треба була групіровка не 200 а 400 тис. Висновок 73 відсотка привезли війну в Україну.
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08.04.2024 10:12
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Терорист Фуйло буде воювати до останнього кацапа.
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08.04.2024 06:34 Відповісти
Навіть при втратах 1:20 нас не вистачить,щоб побачити "останього кацапа".
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08.04.2024 07:24 Відповісти
Аргументуйте будь ласка.
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08.04.2024 09:48 Відповісти
Що саме "аргументувати"?Що більша кількість більша,а менша-менша?Чи що?
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08.04.2024 10:19 Відповісти
"1:20" це дурниця. Це видно без калькулятора.
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08.04.2024 10:24 Відповісти
А зелений до останнього українця, поясню, бо як би він хотів перемоги скорішої, на оборону працювала б вся країна, а не дерева садила по космічним цінам почти всі громади, Макрон йому пропонує ввести легіон, Одесу чі Львів би закрил з неба, а він відмовляється, як це так і там же багато чого, в нас ракету для ЗРК випробували ще в 19 році, все готове дай грошей, нема грошей будемо мости строїть дороги, він хто і за кого він.?
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08.04.2024 10:21 Відповісти
Все одно я стверджую, що при Порошенку Х**ло не наважилось би на широкомасштабну агресію бо при Порошенку у владі не було засилля кремлівських кротів у владі. Зермаки(вагнергейт) рулят. Червінський в СІЗО.
показати весь коментар
08.04.2024 06:36 Відповісти
Якщо проаналізувати, Порошенка, він як людини, опитніший, він спілкувався з Пу.м і знав що від нього можно було отримати, він ніколи не розмінував Кримський перешийок, а з цього вони б не змогли захвати весь південь, вони б не дійшли до Київа за 2 дні теж все б замінувалось би, що що я впевнений якщо ии б почали окопуватись і заміновуватись, нам би дали тих мін стільки скільки попросили, і ху.ло не полізло б, того що якщо б все заміноване було з усіх боків, треба була групіровка не 200 а 400 тис. Висновок 73 відсотка привезли війну в Україну.
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08.04.2024 10:12 Відповісти
+💯!
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08.04.2024 12:17 Відповісти
Зневага до людсього життя - козирь мордора і Х**ла зокрема.
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08.04.2024 06:40 Відповісти
Хочуть швидше дістатися обіцяного гуйлом раю - ставимося з розумінням!
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08.04.2024 07:23 Відповісти
Авдіївський напрямок реально має проблеми, решта фронту, як війна. Ну не має успіхів у кацапа,якщо брати стан озброєння ЗСУ і темпи. Нехай що не пишуть аналітики а віз і нині там
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08.04.2024 08:21 Відповісти
Європа та США кинули Україну як кістку скаженому собаці та спостерігають, як він цю кістку догризає. Бажаю кожній Європейській країні по кацапській ракеті. Для почину.
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08.04.2024 08:27 Відповісти
Не будьте жадібной, пані, побажайте хочаб по 12 ракет.
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08.04.2024 08:51 Відповісти
Не поспішайте. Дайте Всесвіту почати, а далі будєм пасматрєть.
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08.04.2024 09:27 Відповісти
ISW це помойка, яка складає звіти по постам ноунеймів в телеграмі. причому кацапських
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08.04.2024 09:35 Відповісти
Спешат, пока их друзья в США им помогают, нужно успеть в этом году.
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08.04.2024 11:11 Відповісти
чому ви тікаєте від війни в Україну?
******* в на за ураль!
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08.04.2024 12:35 Відповісти
кацапня, там же все знаьомо - там ваші стада,
з якого бодуна, альоши, ви вирішили браття вам сане українці?
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08.04.2024 12:47 Відповісти
 
 