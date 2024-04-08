На півдні "шахеди" намагались атакувати критичну інфраструктуру, уламки БпЛА пошкодили логістично-транспортний об’єкт та АЗС, - Сили оборони

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. Вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.

Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - зазначили у Силах оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у низці областей працювала ППО