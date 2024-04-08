УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5930 відвідувачів онлайн
Новини
1 213 1

На півдні "шахеди" намагались атакувати критичну інфраструктуру, уламки БпЛА пошкодили логістично-транспортний об’єкт та АЗС, - Сили оборони

шахеди

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. Вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.
Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - зазначили у Силах оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у низці областей працювала ППО

Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154) Сили оборони півдня (323)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На півдні "шахеди" намагались атакувати критичну інфраструктуру

Вони не намагалися, вони таки атакували!
показати весь коментар
08.04.2024 07:24 Відповісти
 
 