Вночі у низці областей працювала ППО

Російські загарбники атакували Україну "шахедами" з півдня та півночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 8 квітня повітряна тривога охопила 7 областей: Миколаївську, Херсонську, Київську, Житомирську, Вінницьку, Рівненську та Хмельницьку.

Близько 0.15 в Одесі було чутно вибухи. Околиці міста атакували ударні безпілотники росіян. Раніше місцеві Telegram-канали повідомили про роботу ППО в Одеській області та небезпеку для обласного центру.

О 0.49 повітряну тривогу оголосили у Київській області. О 01.31 Київська ОВА попередила про роботу ППО.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - ішлося в повідомленні.

О 0.58 повітряну тривогу оголосили на Вінниччині. На карті повітряних тривог небезпека фіксувалася вздовж смуги з півночі на південь через центр України.

О 1.12 Повітряні Сили повідомили про рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку - "Загроза для Хмельниччини!".

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О 1.15 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області.

Близько 1.50 ударні безпілотники росіян дісталися західних областей України. О 1.46 повітряну тривогу оголосили у Рівненській області.

"Увага! Рівненська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку" - попередило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Моніторингові пабліки повідомили про загрозу ударів шахедів по Старокостянтинову. Також зазначалося, що друга велика група безпілотників летіла з Житомирщини на Рівненщину.

Близько 2.40 на Житомирщині пролунали вибухи. За даними Telegram-каналів у регіоні працювала ППО.

Близько 3.10 стало відомо про вибухи у Звягелі.

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