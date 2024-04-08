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Вночі у низці областей працювала ППО

дрони,шахеди

Російські загарбники атакували Україну "шахедами" з півдня та півночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 8 квітня повітряна тривога охопила 7 областей: Миколаївську, Херсонську, Київську, Житомирську, Вінницьку, Рівненську та Хмельницьку. 

Близько 0.15 в Одесі було чутно вибухи. Околиці міста атакували ударні безпілотники росіян. Раніше місцеві Telegram-канали повідомили про роботу ППО в Одеській області та небезпеку для обласного центру.

О 0.49 повітряну тривогу оголосили у Київській області. О 01.31 Київська ОВА попередила про роботу ППО.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - ішлося в повідомленні.

О 0.58 повітряну тривогу оголосили на Вінниччині. На карті повітряних тривог небезпека фіксувалася вздовж смуги з півночі на південь через центр України.

О 1.12 Повітряні Сили повідомили про рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку - "Загроза для Хмельниччини!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня

О 1.15 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області.

Близько 1.50 ударні безпілотники росіян дісталися західних областей України. О 1.46 повітряну тривогу оголосили у Рівненській області.

"Увага! Рівненська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку" - попередило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Моніторингові пабліки повідомили про загрозу ударів шахедів по Старокостянтинову. Також зазначалося, що друга велика група безпілотників летіла з Житомирщини на Рівненщину.

Близько 2.40 на Житомирщині пролунали вибухи. За даними Telegram-каналів у регіоні працювала ППО.

Близько 3.10 стало відомо про вибухи у Звягелі.

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Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154) Повітряні сили (2605)


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По известным причинам, не слышал атаку на Одессу. Но как бы там ни было, огромнейшее спасибо нашим защитникам
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08.04.2024 07:31 Відповісти
 
 