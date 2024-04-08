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Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ

іштуганов

Наказ про жорстоку страту трьох українських військовополонених міг віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еvocation.info.

Зазначається, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

Відомо, що Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел. 2004 року закінчив школу і вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Після закінчення училища у 2009 році продовжив службу у 45-му полку спецназу повітрянодесантних військ у місті Кубинка, Московській області. Після закінчення Військової академії Генерального штабу Росії Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади в місті Ульяновськ.

Evocation.info зазначає, що у складі 31 десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цей підрозділ "відзначився" тим, що зазнав величезних втрат під час висадки у Гостомелі, а також у боях на Донеччині. Пізніше його розформували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках

Зазначається, що зараз  Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії повітрянодесантних військ Росії. Цю дивізію було створено восени 2023 року для участі у війні проти України. Мінімум із листопада знаходиться на Херсонському напрямку, до її зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовці цього підрозділу неодноразово потрапляли в резонансні скандали. У тому числі їх звинувачували у здирництвах, грабежах та вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також відзначається жорстокість командирів стосовно особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур та позасудових розправ.

Evocation.info наголошує, що безпосередньо 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки. Крім того, що окупанти практично повністю стерли з землі це село, вони причетні до цілого ряду воєнних злочинів, як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ.

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Нагадаємо,  що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.

 

Автор: 

армія рф (17250) військовополонені (913) розстріл (263)


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Топ коментарі
+34
Ківу знищили кацапські спецслужби. Упувати на Будубанова - то себе не поважати.
Який Мосад? Червінського з катівні наймудріші звільнити не можуть.
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08.04.2024 07:48
+22
Нехай тепер падло живе до кінця своїх днів зі страхом, але йому вже не довго лишилось
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08.04.2024 07:17
+14
Ага. Підозру ще йому об'явіть.
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08.04.2024 07:24
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Нехай тепер падло живе до кінця своїх днів зі страхом, але йому вже не довго лишилось
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08.04.2024 07:17 Відповісти
Для цього потрібен український моссад якій ліквідували зелені недобитки ригів. Те що лишилося спромоглося лише на ліквідацію Ківи.
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08.04.2024 07:44 Відповісти
Ківу знищили кацапські спецслужби. Упувати на Будубанова - то себе не поважати.
Який Мосад? Червінського з катівні наймудріші звільнити не можуть.
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08.04.2024 07:48 Відповісти
Як завжди, потужно.
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08.04.2024 07:20 Відповісти
знищити півня!
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08.04.2024 11:10 Відповісти
Якшо не брати рашкованів - то наших солдат 3,5 тис в полоні - не буде обміну
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08.04.2024 07:21 Відповісти
Звідки цифра? Зі стелі?
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08.04.2024 07:26 Відповісти
Тільки "Азовців" 900 солдат
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08.04.2024 07:33 Відповісти
Ти впевнений? Те що кажуть наші, ще неозначає що воно так і є. Пригадай Оленівку, ИЛ-76... Це масові страти наших полонених
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08.04.2024 07:55 Відповісти
Ну, щодо ІЛ-76, то, схоже, все ж таки була кацапська казка - окрім тіл екіпажа, ніяких більше тіл там не було - ані свідки падіння літака не бачили, ані розвід-дрони, навіть супутникові зйомки нічого не дали. Сотня тіл випарувалася, а екіпаж - ні?
Досі думаю, що кацапи спробували скористатися падінням літака на їх території, щоб була можливість якусь кількість страчених чи померлих від голода і ран туди підрахувати... Вони так і в Крокусі українські сліди знайшли - мінімум з пальця висмоктали, а їхні ховрахи, з'їли та облизнулися...
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08.04.2024 10:09 Відповісти
Навіть коли ИЛ-76 байка, то яка доля полонених, що нібито перебували на його борту? Ви впевнені що вони живі?
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08.04.2024 10:14 Відповісти
Я ж так і написала: "думаю, що кацапи спробували скористатися падінням літака на їх території, щоб була можливість якусь кількість страчених чи померлих від голода і ран туди підрахувати..."

На жаль, ми дізнаємось про ці жахливі втрати (як і про втрати на окупованих теріторіях) тільки після того, як виженемо нечисть на їхні болота. Дай Боже Україні на ЗСУ зробить це якнайскоріше!!!
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08.04.2024 14:08 Відповісти
А ти думав - менше? Ні, на жаль.
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08.04.2024 07:45 Відповісти
Ще один ,який "все знає")
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08.04.2024 09:21 Відповісти
Не один, а одна. І не знає, а вміє аналізувати поточну ситуацію.
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08.04.2024 09:42 Відповісти
Та не сміши ради бога,геній аналізу)
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08.04.2024 09:55 Відповісти
А чому ти так вийобуєшся в коментах до людини, про яку нічого не знаєш? В тебе проблеми з самооцінкою? Ти просто можеш сказати, Гаря ти Грантова, що не згодени з цією думкую, а ти, тиловий хом"як хочеш возвеличитися на своїх підйобках.
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08.04.2024 10:10 Відповісти
Сядь в корито з льодом,курка. А то згориш.)
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08.04.2024 10:23 Відповісти
Півню, то ти тому дупою, крутиш, як пропелером, щоб мене охолодити? 😆
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08.04.2024 10:29 Відповісти
Хабалка
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08.04.2024 11:16 Відповісти
А ти не хабалко? Хто ти? В тебе, скоріш, пісюн короткий. 🤡
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08.04.2024 13:11 Відповісти
Головне,що тобі за щоку залазить,бИчка.
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08.04.2024 16:23 Відповісти
То ми терпіли? Шашіх вбивають, а ми їх годуємо. Скільки коштує утримання полоенного рашиста? А скільки мінімальна пенсія?
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08.04.2024 07:50 Відповісти
Рашка не хоче міняти - шо ти ім зробиш - не хоче і весь *** до копіики
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08.04.2024 07:59 Відповісти
А якась епідемія не може там кинутись? Ну, там новий штам коронки чи ще щось?
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Це до китаиоз
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08.04.2024 20:53 Відповісти
у кінці минулого року коштувало 10000 грн/міс,середня пенсія тоді була десь 5300,зараз середня пенсія 5717,значить на русскава вітязя зелений Щеневтік витрачає десь 10,8-11 тисяч....
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08.04.2024 19:22 Відповісти
Ага. Підозру ще йому об'явіть.
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08.04.2024 07:24 Відповісти
і засудять, заочно.
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08.04.2024 07:27 Відповісти
Ну, Буданов, действуй! Твоя парафия, как не крути. Остальное нам Вова расскажет.
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08.04.2024 07:36 Відповісти
який буданов??? ви на того буданова надієтесь,який за 2 роки війни вже 4 рази обіцяв каву пити у в визволеній ним Ялті? друже,ви Божа корова чи 73% свідок Володі Щеневтіка?
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08.04.2024 19:27 Відповісти
Хто казав, що це фейк?
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08.04.2024 07:39 Відповісти
З відео видно, що стріляли вже по мертвих тілах українських воїнів, яких перетягнули в ту канаву. Такий висновок слідує з їх неживих і неприродніх положень, а також майже відсутності крові після пострілів в упор.
Мета публікації цього відео - показати, що в Кринках українці, начебто, здаються в полон. Це як додаток до звіту перед вищим рашистським командуванням. Ну й, звісно, для залякування бійців ЗСУ, які утримують цей лівобережний плацдарм, який, як відрапортували *******, вже давно мав бути "зачищений".
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08.04.2024 07:59 Відповісти
Тоді про що ця новина?
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08.04.2024 08:04 Відповісти
Це хоч імітація розстрілу "полонених", але все ж військовий злочин, оскільки має місце плюндрування тіл загиблих.
Відрізання частин тіла і їх демонстрація чи спалювання тіл на камеру - це все з того ж порядку, що й це відео.
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08.04.2024 08:18 Відповісти
В новині йдеться про "Наказ про жорстоку страту".
Так була страта чи ні?
іштуганов віддавав наказ на розстріл або на "виставу"?
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08.04.2024 08:22 Відповісти
На мою думку, страти не було. Наші бійці загинули в бою перед цим.
Тож, мало місце інсценування розстрілу.
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08.04.2024 08:40 Відповісти
Тоді ця новина - лажа і дезінформація.
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08.04.2024 08:44 Відповісти
Є і така думка.
08.04.2024https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html (tZe inform)
Відео з українськими військовими, яких розстріляли в районі н.п Кринки обростає цікавими обставинами. За останні два тижні ОСУВ "Таврія" не повідомляло про зникнення\потрапляння в полон військовослужбовців угрупування. Полковника ЗС РФ Сергій Іштуганов (причетний по повідомленням ЗМІ до розстрілу) заарештовано ще в грудні 2023 року, відсторонено від командування і відправлено в Ростов-на-Дону де він знаходиться під арештом за самовільне залишення оборонних позицій і перевищення службових повноважень.
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08.04.2024 14:16 Відповісти
Том Тзє вірити - така собі справа. Вони вже виводили ЗСУ з Кринок 01.03, і повертали туди 29.03.
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08.04.2024 14:24 Відповісти
це не рекомендація, а інформація для роздумів.
Кому вірити-вирішувати лише вам.
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08.04.2024 14:30 Відповісти
Там є і така "інформація для роздумів":
Публікація законодавчих актів підписаних з порушенням Конституції є актом антиконституційної змови, а винні в цьому посадові особи - державними злочинцями.


Т.в.п. президента України Зеленський з порушенням конституційних норм підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку .

05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України

02.04.2024 Повернуто з підписом від Президента України

Закон повинен бути підписаний, або повернутий з зауваженнями на протязі 15 діб. (Стаття 94 Конституції)

Зеленський повернув юридично не дійсний закон.
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08.04.2024 14:37 Відповісти
Вони точно не були мертвими, бо тіла рефлекторно смикалися під час пострілів. Важкопораненими або без свідомості - так, але не мертвими.
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08.04.2024 08:05 Відповісти
Ці рухи - це вихід кінетичної енергії куль, що влучили в тіла.
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08.04.2024 08:10 Відповісти
Це були м'язові скорочення.
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08.04.2024 08:23 Відповісти
Відео з українськими військовими, яких розстріляли в районі н.п Кринки обростає цікавими обставинами. За останні два тижні ОСУВ "Таврія" не повідомляло про зникнення\потрапляння в полон військовослужбовців угрупування. Полковника ЗС РФ Сергій Іштуганов (причетний по повідомленням ЗМІ до розстрілу) заарештовано ще в грудні 2023 року, відсторонено від командування і відправлено в Ростов-на-Дону де він знаходиться під арештом за самовільне залишення оборонних позицій і перевищення службових повноважень.
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08.04.2024 16:31 Відповісти
Я розумію, хочеться рашкованам перегризати горлА, але не можемо собі того дозволити.
Нам треба їх брати в полон і обмінювати.
+ ляті з червоного хреста зирять.
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08.04.2024 07:46 Відповісти
Факт розстрілу не встановлено, було тільки відео про розстріл нерухомих тіл захисників України. Може хлопці просто загинули в бою, а не були полоненими. А кожний кацап на території України це уже злочинець
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08.04.2024 08:30 Відповісти
Експерт,дойче-фрау Валюха з Німеччини,ти все по наших хлопцях помічаєш за тисячі колометрів,а сама ще й досі не змогла оформити бундесгромадянство собі та своєму 22 літньому сину-ухилянту...Як у тебе при цьому вистачає нахабства і совісті ще щось тут варнякать про наших загиблих солдатів?? Не хочеться щоб мене забанили але ти Валюшка розумієш,які слова треба на тебе сказати? Як тільки таку ***** земля носить?
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08.04.2024 19:32 Відповісти
заківити потрібно цього іштуганова…
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08.04.2024 07:49 Відповісти
Розірвати парашинську жабу в прямому ефірі,а потім всю 140мпн.рашу.
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08.04.2024 08:51 Відповісти
Звісно, що то було залякування наших бійців. Навіть не важливо чи над мертвими знущались, чи вбивали ще живих. Висновок один, до орків в полон здаватися неможна, бо тебе чекають тортури і смерть або зразу смерть.
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08.04.2024 08:58 Відповісти
На росії дітей виховують, що українці не люди, і що нас взагалі не існує.
А ми кацапоїда Сєргєя у статті ласкаво називаємо українським іменем Сергій, ніби він нам рідний і ми один народ.
То називайте Джона і Ніколаса Іваном і Миколою, чи це інше?
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08.04.2024 09:10 Відповісти
ПО МОРДЕ ВИДНО ЧТО УБЛЮДОК
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08.04.2024 09:20 Відповісти
ПДР ЯВНЫЙ !!!
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08.04.2024 09:31 Відповісти
так там же цілий нарот пдрс
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08.04.2024 09:41 Відповісти
ВСЕХ МЫ НЕ ПЕРЕПЗДЯЧИМ ТАК ПРИЙДЁТСЯ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ !!!
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09.04.2024 05:08 Відповісти
Красівий.. Такий на зоні одразу півнем стане. Краще викрасти його - і у буцегарню.. українську...
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08.04.2024 09:36 Відповісти
в заголовку "віддав наказ", а по тексту "міг віддати", те що ту мерхоту треба знищувати незалежно від того віддав він наказ чи ні, але ж пейсаки якось адекватніше пишіть, не будьте дурналістами.
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08.04.2024 09:39 Відповісти
Всі кацапи пі@араси і мʼсники , тому потрібно їх рвати на шматки ,
шкода , що деяких потрібно залишати для обміну на наших 😡
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08.04.2024 09:54 Відповісти
Знову кацапські бабаї показують свою звірячу натуру! Азія дика...
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08.04.2024 10:13 Відповісти
......цей аZіят має бути першочергово страчений !!
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08.04.2024 11:02 Відповісти
Найти родственников, семью в РФ и всех уничтожить. Это будет лучший ответ. Пусть спецслужбы покажут свой профессионализм!
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08.04.2024 11:03 Відповісти
Я про це давно пишу! В першу чергу рідню (включаючи жінок і дітей) літунів, ракетчиків, командірів кораблів, військових частин.....
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08.04.2024 12:09 Відповісти
ти про Буданова та Ко? їм не до цього,вони,сердешні, готуються в п"яте пити каву на набережній звільненої ними Ялти....
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08.04.2024 19:33 Відповісти
А хтож буде в кварталі підтанцьовуати ?
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12.04.2024 22:59 Відповісти
і що це змінює, там всі вбивці українців.
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08.04.2024 11:45 Відповісти
ах, це ж поневолені народи...... курви, зникніть до ноги!
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08.04.2024 14:21 Відповісти
Пі @@ а тебе чурка .
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08.04.2024 14:31 Відповісти
Жена, дети?
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08.04.2024 15:19 Відповісти
Нашел новый флаг для русских, бывший UNITA - петух и море крови кругом
https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNITA#/media/File%3AFlag_of_UNITA.svg
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08.04.2024 17:24 Відповісти
Кацапська мерзота має здохнути в муках.
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08.04.2024 19:46 Відповісти
ВОТ ПДР !!! ПРОКЛИНАЮ ЕГО ВЕСЬ РОД ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА !!! АМИНЬ !!!
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09.04.2024 05:12 Відповісти
Ще беруть з його рук нагороди ?!
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12.04.2024 22:55 Відповісти
 
 