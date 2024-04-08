Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ
Наказ про жорстоку страту трьох українських військовополонених міг віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еvocation.info.
Зазначається, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.
Відомо, що Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел. 2004 року закінчив школу і вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Після закінчення училища у 2009 році продовжив службу у 45-му полку спецназу повітрянодесантних військ у місті Кубинка, Московській області. Після закінчення Військової академії Генерального штабу Росії Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади в місті Ульяновськ.
Evocation.info зазначає, що у складі 31 десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цей підрозділ "відзначився" тим, що зазнав величезних втрат під час висадки у Гостомелі, а також у боях на Донеччині. Пізніше його розформували.
Зазначається, що зараз Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії повітрянодесантних військ Росії. Цю дивізію було створено восени 2023 року для участі у війні проти України. Мінімум із листопада знаходиться на Херсонському напрямку, до її зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.
Військовослужбовці цього підрозділу неодноразово потрапляли в резонансні скандали. У тому числі їх звинувачували у здирництвах, грабежах та вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також відзначається жорстокість командирів стосовно особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур та позасудових розправ.
Evocation.info наголошує, що безпосередньо 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки. Крім того, що окупанти практично повністю стерли з землі це село, вони причетні до цілого ряду воєнних злочинів, як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ.
Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.
На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.
Будь ласка, зачекайте...
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Який Мосад? Червінського з катівні наймудріші звільнити не можуть.
Досі думаю, що кацапи спробували скористатися падінням літака на їх території, щоб була можливість якусь кількість страчених чи померлих від голода і ран туди підрахувати... Вони так і в Крокусі українські сліди знайшли - мінімум з пальця висмоктали, а їхні ховрахи, з'їли та облизнулися...
На жаль, ми дізнаємось про ці жахливі втрати (як і про втрати на окупованих теріторіях) тільки після того, як виженемо нечисть на їхні болота. Дай Боже Україні на ЗСУ зробить це якнайскоріше!!!
Мета публікації цього відео - показати, що в Кринках українці, начебто, здаються в полон. Це як додаток до звіту перед вищим рашистським командуванням. Ну й, звісно, для залякування бійців ЗСУ, які утримують цей лівобережний плацдарм, який, як відрапортували *******, вже давно мав бути "зачищений".
Відрізання частин тіла і їх демонстрація чи спалювання тіл на камеру - це все з того ж порядку, що й це відео.
Так була страта чи ні?
іштуганов віддавав наказ на розстріл або на "виставу"?
Тож, мало місце інсценування розстрілу.
08.04.2024https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html (tZe inform)
Відео з українськими військовими, яких розстріляли в районі н.п Кринки обростає цікавими обставинами. За останні два тижні ОСУВ "Таврія" не повідомляло про зникнення\потрапляння в полон військовослужбовців угрупування. Полковника ЗС РФ Сергій Іштуганов (причетний по повідомленням ЗМІ до розстрілу) заарештовано ще в грудні 2023 року, відсторонено від командування і відправлено в Ростов-на-Дону де він знаходиться під арештом за самовільне залишення оборонних позицій і перевищення службових повноважень.
Кому вірити-вирішувати лише вам.
Публікація законодавчих актів підписаних з порушенням Конституції є актом антиконституційної змови, а винні в цьому посадові особи - державними злочинцями.
Т.в.п. президента України Зеленський з порушенням конституційних норм підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку .
05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України
02.04.2024 Повернуто з підписом від Президента України
Закон повинен бути підписаний, або повернутий з зауваженнями на протязі 15 діб. (Стаття 94 Конституції)
Зеленський повернув юридично не дійсний закон.
Нам треба їх брати в полон і обмінювати.
+ ляті з червоного хреста зирять.
А ми кацапоїда Сєргєя у статті ласкаво називаємо українським іменем Сергій, ніби він нам рідний і ми один народ.
То називайте Джона і Ніколаса Іваном і Миколою, чи це інше?
шкода , що деяких потрібно залишати для обміну на наших 😡
https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNITA#/media/File%3AFlag_of_UNITA.svg