Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ

Наказ про жорстоку страту трьох українських військовополонених міг віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еvocation.info.

Зазначається, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

Відомо, що Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел. 2004 року закінчив школу і вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Після закінчення училища у 2009 році продовжив службу у 45-му полку спецназу повітрянодесантних військ у місті Кубинка, Московській області. Після закінчення Військової академії Генерального штабу Росії Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади в місті Ульяновськ.

Evocation.info зазначає, що у складі 31 десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цей підрозділ "відзначився" тим, що зазнав величезних втрат під час висадки у Гостомелі, а також у боях на Донеччині. Пізніше його розформували.

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Зазначається, що зараз Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії повітрянодесантних військ Росії. Цю дивізію було створено восени 2023 року для участі у війні проти України. Мінімум із листопада знаходиться на Херсонському напрямку, до її зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовці цього підрозділу неодноразово потрапляли в резонансні скандали. У тому числі їх звинувачували у здирництвах, грабежах та вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також відзначається жорстокість командирів стосовно особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур та позасудових розправ.

Evocation.info наголошує, що безпосередньо 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки. Крім того, що окупанти практично повністю стерли з землі це село, вони причетні до цілого ряду воєнних злочинів, як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ.

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Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.