Знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59, - Повітряні сили
У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар08.04.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль