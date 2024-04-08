Знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59, - Повітряні сили

У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

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