Винищувачі НАТО перехопили російський літак над Балтійським морем
Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів без засобів радіолокації, що дають можливість розпізнати та ідентифікувати повітряне судно.
Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на німецькі повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Винищувачі вилетіли з латвійського міста Ліелварде та направились в сторону Балтійського моря, саме у цьому просторі курсував російський літак.
Німецький винищувач деякий час "супроводжував" російське повітряне судно.
Згідно з інформацією НАТО, торік винищувачі Альянсу понад 300 разів підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків, які наближались до кордонів країн-членів НАТО. Більшість перехоплень траплялися над Балтійським морем.
Нагадаєио, раніше, 1 березня, німецькі винищувачі вже вилітали з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
У неділю, 31 березня, у небо були підняті польські та союзницькі літаки через ракетну атаку росіян по Україні.
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літаки літають. танки їздять, ракети стартують.
харків рівняють з землею. ми відступаємо, кожного дня.
чекаємо на чергову порцію переможних марафонських гундосиків?
як 12%, пов'язано з розумовим дегенератом?
які ще, бувають дегенерати?
Він не входить в терводи - іде "по краю" То яке право літаки його перехоплювать повинні? Вони не мають на це права Так само й розвідувальні літаки НАТО в тому ж Чорному морі літають І так само їх перехоплюють російські винищувачі Так що не "тринди" - якщо не розумієш!
тоді, тссс......
більше нікому!