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Новини
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Винищувачі НАТО перехопили російський літак над Балтійським морем

винищувач

Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів без засобів радіолокації, що дають можливість розпізнати та ідентифікувати повітряне судно.

Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на німецькі повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Винищувачі вилетіли з латвійського міста Ліелварде та направились в сторону Балтійського моря, саме у цьому просторі курсував російський літак.

Німецький винищувач деякий час "супроводжував" російське повітряне судно.

Згідно з інформацією НАТО, торік винищувачі Альянсу понад 300 разів підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків, які наближались до кордонів країн-членів НАТО. Більшість перехоплень траплялися над Балтійським морем.

Нагадаєио, раніше, 1 березня, німецькі винищувачі вже вилітали з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії. 

У неділю, 31 березня, у небо були підняті польські та союзницькі літаки через ракетну атаку росіян по Україні.

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авіація (4116) Німеччина (7327) НАТО (6426) росія (64969)


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Топ коментарі
+6
ми всі усцикались від щастя, що розбомбили заводи з паливом.
бачите?
літаки літають. танки їздять, ракети стартують.
харків рівняють з землею. ми відступаємо, кожного дня.

чекаємо на чергову порцію переможних марафонських гундосиків?
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08.04.2024 09:44
+6
Не "перехоплював" а "вилизував зад". кацапські літаки перехоплюють ЗСУ (і Туреччина 1 раз.)
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08.04.2024 09:50
+1
Мало розбомбили,немає ресурсів на тотальний розгром....
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08.04.2024 09:54
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ми всі усцикались від щастя, що розбомбили заводи з паливом.
бачите?
літаки літають. танки їздять, ракети стартують.
харків рівняють з землею. ми відступаємо, кожного дня.

чекаємо на чергову порцію переможних марафонських гундосиків?
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08.04.2024 09:44 Відповісти
Мало розбомбили,немає ресурсів на тотальний розгром....
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08.04.2024 09:54 Відповісти
Сказано, що через враження НПЗ на кацапії на 12% впало виробництво нафтопродуктів. Навіщо вмикати режим розумового дегегерата?
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08.04.2024 10:59 Відповісти
як це, вплинуло на фронт?
як 12%, пов'язано з розумовим дегенератом?
які ще, бувають дегенерати?
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08.04.2024 11:08 Відповісти
Перепрошую, панове, режим не вмикався, бо цей режим єдиний у його макітрі і ніколи не вимикався. ))
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08.04.2024 11:33 Відповісти
Не "перехоплював" а "вилизував зад". кацапські літаки перехоплюють ЗСУ (і Туреччина 1 раз.)
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08.04.2024 09:50 Відповісти
Ти перед тим як щось "ляпнуть" - трохи думаєш? Ці Іл-20-ті за визначенням літають без включення опізнавання І літають на кородоні територіальних та нейтральних вод Я більше тобі скажу: мені відомо що це за літак! Він базується у Пушкіно (під СПБ) Злітає регулярно звідти та йде на північ Звідти облітає Скандінавський півострів Потім іде над Балтикою та повертається на аеродром Під час польоту фіксує роботу радіостанцій на РЛС країн повз кордони яких пролітає У льотчиків цього борту існує для цього спеціальний вислів - "слетать за уголок"
Він не входить в терводи - іде "по краю" То яке право літаки його перехоплювать повинні? Вони не мають на це права Так само й розвідувальні літаки НАТО в тому ж Чорному морі літають І так само їх перехоплюють російські винищувачі Так що не "тринди" - якщо не розумієш!
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08.04.2024 10:19 Відповісти
то ти кацапський шпигун з пушкіно?
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08.04.2024 11:09 Відповісти
Ага! Тільки навпаки Живу я там! І працюю "бандеравским шпионам"!
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08.04.2024 11:58 Відповісти
ааа....
тоді, тссс......
більше нікому!
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08.04.2024 12:01 Відповісти
збивайте вже нах.. ціх падлюк , Єрдоган вам у прилад
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08.04.2024 09:58 Відповісти
Охороняють!! Прям екскорт почесний!
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08.04.2024 10:05 Відповісти
І справді . Але як звучить "ПЕРЕХОПИЛИ"
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08.04.2024 10:08 Відповісти
Звучить грізно - "перехопили", а на справді? Як летіло руцьке лайно так і полетіло. Даремно витрачено паливо для літаків
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08.04.2024 10:07 Відповісти
Чомусь над територією України та Туреччини кацапські літаки не літають, бо перехоплюють, а над славетним НАТО - як у себе дома. НАТО пора проситися в ЗСУ, а не навпаки.
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08.04.2024 12:11 Відповісти
... почитайте, що таке **нейтральні води** та можливості виконання польотів над ними літаками ВСІХ КРАЇН світу... у тому числі військових. Тоді не будете писати реальну маячню.
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08.04.2024 12:56 Відповісти
 
 