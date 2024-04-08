Винищувачі НАТО перехопили російський літак над Балтійським морем

Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів без засобів радіолокації, що дають можливість розпізнати та ідентифікувати повітряне судно.

Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на німецькі повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Винищувачі вилетіли з латвійського міста Ліелварде та направились в сторону Балтійського моря, саме у цьому просторі курсував російський літак.

Німецький винищувач деякий час "супроводжував" російське повітряне судно.

Згідно з інформацією НАТО, торік винищувачі Альянсу понад 300 разів підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків, які наближались до кордонів країн-членів НАТО. Більшість перехоплень траплялися над Балтійським морем.

Нагадаєио, раніше, 1 березня, німецькі винищувачі вже вилітали з військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

У неділю, 31 березня, у небо були підняті польські та союзницькі літаки через ракетну атаку росіян по Україні.

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