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Новини Війна
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Ворог запустив ракету на Харківщину, - Повітряні сили

ракета,крилата

Зранку 8 квітня війська РФ запустили ракету на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Увага! Ракета на Харківщині! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: обстріли Харкова та удари по Козачій Лопані і Куп’янську, є поранені і пошкодження

Автор: 

ракети (4009) Харківщина (6054) Повітряні сили (2605)


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Цікава новина!
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08.04.2024 11:38 Відповісти
А головне - неочікувана!
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08.04.2024 11:46 Відповісти
 
 