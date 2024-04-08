Ворог запустив ракету на Харківщину, - Повітряні сили
Зранку 8 квітня війська РФ запустили ракету на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Ракета на Харківщині! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не повідомляється.
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Алекс Скела
показати весь коментар08.04.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 0
Pan Kotskyi
показати весь коментар08.04.2024 11:46 Відповісти Мені подобається 0
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