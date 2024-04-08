Ворог запустив ракету на Харківщину, - Повітряні сили

Зранку 8 квітня війська РФ запустили ракету на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракета на Харківщині! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється.

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