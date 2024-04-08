Насамперед Patriot: Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку додаткових систем ППО для України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його британський колега Девід Кемерон обговорили кроки задля постачання Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.
Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я поговорив із Девідом Кемероном. Продовжуючи наші обговорення в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot. Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань", - написав Кулеба.
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В інтерв'ю виданню Akşam він зазначив, що зараз Україні «просто необхідна зброя».
мабудь вони незнають СКІЛЬКИ цих систем в європі і в штатах, ось і шукають.
Маячня повна. ВСЕ Є, надавати їх ніхто не поспішає, бо цілі мабудь іньші ніж в ЗСУ.
Бредлі мабудь теж "шукають" , якщо що в сша їх на повному ходу близько 6к, і щє хз скільки в пустелях де з 3-5 можливо зліпити 1 готовий.
Якщо нема цілі надати, то шукати можно до другого приходу.