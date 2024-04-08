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Насамперед Patriot: Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку додаткових систем ППО для України

патріот

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його британський колега Девід Кемерон обговорили кроки задля постачання Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поговорив із Девідом Кемероном. Продовжуючи наші обговорення в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot. Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань", - написав Кулеба.

Також читайте: 25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський

Автор: 

Кемерон Девід (110) ППО (3154) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (299)


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Топ коментарі
+2
Зачекайте трішки, Чехія, а точніше Петр Павел, розбереться зі снарядами для нас і займеться системами ППО. Наша влада спроможна лише на асфальт та яйця по 17.
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08.04.2024 12:04
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Зачекайте трішки, Чехія, а точніше Петр Павел, розбереться зі снарядами для нас і займеться системами ППО. Наша влада спроможна лише на асфальт та яйця по 17.
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08.04.2024 12:04 Відповісти
Може їм варто полетіти за океан і пошукати петріоти на території штатів
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08.04.2024 12:09 Відповісти
Кому - їм, "потужним менеджерам Зеленського"? Вони літали й не раз, тільки результат був = нуль систем Patriot від США.
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08.04.2024 12:21 Відповісти
пердак в штатах жив в самому дорогому готелі м Вашингтон там були просто шоковані хамством цієї істоти
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08.04.2024 12:33 Відповісти
Фсьо-то ти в трудах, Кулєба, акі пчєла!
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08.04.2024 12:14 Відповісти
Київ зараз не наполягає на членстві в НАТО, це питання можна вирішити після завершення війни, заявив український посол в Туреччині Василь Боднар.

В інтерв'ю виданню Akşam він зазначив, що зараз Україні «просто необхідна зброя».
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08.04.2024 12:20 Відповісти
Я поговорив із Девідом Кемероном. Продовжуючи наші обговорення в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot. Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань", - написав Кулеба. Джерело:

мабудь вони незнають СКІЛЬКИ цих систем в європі і в штатах, ось і шукають.
Маячня повна. ВСЕ Є, надавати їх ніхто не поспішає, бо цілі мабудь іньші ніж в ЗСУ.
Бредлі мабудь теж "шукають" , якщо що в сша їх на повному ходу близько 6к, і щє хз скільки в пустелях де з 3-5 можливо зліпити 1 готовий.
Якщо нема цілі надати, то шукати можно до другого приходу.
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08.04.2024 12:23 Відповісти
Дуракам давать Патриоты, с обязательным инструктажем, мол не давать Патриотам тупых приказов собираться на дороге в одном месте и ждать с моря погоду. Драное зебилье.
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08.04.2024 13:32 Відповісти
А ваапше-та , чем дурак кичится? Так нам уже "дали" 1 лям снарядов. Сделал дело - гуляй смело... ан нет, про оборутки дурак ще й попередив цапорилих .
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08.04.2024 13:36 Відповісти
Почему министр-закордонник розпи.дякуе во все стороны все секреты, тобто включает политического мелкого обозревателя. Если этот зебил не в состоянии заниматься чисто своими обязанностями и при этом дипломатически быть тише воды и ниже травы, принеть его в КВЖД и запретить в дальнейшем обiймати вiдповiдальнi посади.
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08.04.2024 13:41 Відповісти
 
 