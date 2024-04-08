Насамперед Patriot: Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку додаткових систем ППО для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його британський колега Девід Кемерон обговорили кроки задля постачання Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поговорив із Девідом Кемероном. Продовжуючи наші обговорення в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot. Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань", - написав Кулеба.

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