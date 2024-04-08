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Новини Війна
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У Запоріжжі прогримів вибух під час тривоги

вибух

Вдень 8 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики, у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

Також читайте: У Запоріжжі 5 квітня під обстріл потрапили журналісти кількох медіа, двоє з них дістали поранення

Більше інформації наразі невідомо. 

Автор: 

вибух (4439) Запоріжжя (2261)


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загрозу балістики
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08.04.2024 12:35 Відповісти
 
 