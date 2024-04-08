У Запоріжжі прогримів вибух під час тривоги
Вдень 8 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики, у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.
Більше інформації наразі невідомо.
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загрозу балістики