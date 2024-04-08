Росіяни намагаються знищити та добити критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів про цілі російських загарбників під час атак України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику повітряного терору, використовує БПЛА типу "Шахед" з намаганням знищити, добити критичну інфраструктуру там, де він бачить доцільність і, ймовірно, можливості враження наших критичних об’єктів. Ще мета повітряних нальотів - це виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація, звідки відбуваються пуски ракет. Постійно знаходяться в небі їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок", - пояснив Євлаш.

Він зауважив, що мобільні вогневі групи Сил оборони демонструють хороший результат. Так, напередодні було відбито 100% повітряних цілей. Водночас ворог продовжує проводити так званий турбуючий вогонь, щоб не давати Силам оборони часу ефективно підготуватись.

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