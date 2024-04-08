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Новини Війна
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Росіяни намагаються знищити та добити критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

шахед

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів про цілі російських загарбників під час атак України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику повітряного терору, використовує БПЛА типу "Шахед" з намаганням знищити, добити критичну інфраструктуру там, де він бачить доцільність і, ймовірно, можливості враження наших критичних об’єктів. Ще мета повітряних нальотів - це виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація, звідки відбуваються пуски ракет. Постійно знаходяться в небі їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок", - пояснив Євлаш.

Він зауважив, що мобільні вогневі групи Сил оборони демонструють хороший результат. Так, напередодні було відбито 100% повітряних цілей. Водночас ворог продовжує проводити так званий турбуючий вогонь, щоб не давати Силам оборони часу ефективно підготуватись.

Читайте: Ракета "Циркон", якою ворог бив по Україні, виготовлена під час повномасштабного вторгнення, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28284) Повітряні сили (2605) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+8
Так 23 - це у деяких був взагалі "рік перемоги". Влада, яка не відповідає за свій піздьож, не має права керувати країною.
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08.04.2024 12:39
+6
Зате Боневтік їздить з знімальною групою і робить гарні роліки. Відеообладнання є. Кіностудія є.

Яких ще Петріотів вам не вистачає?
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08.04.2024 12:39
+5
В 23 кто-то обещал ответку за обстрел энергетики.
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08.04.2024 12:37
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Росіяни намагаються знищити та добити критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

Повітряні сили теж несуть наріду мудрість!
Вра!
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08.04.2024 12:31 Відповісти
А ми чомусь немагаємо їм її добити.
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08.04.2024 12:34 Відповісти
В 23 кто-то обещал ответку за обстрел энергетики.
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08.04.2024 12:37 Відповісти
Так 23 - це у деяких був взагалі "рік перемоги". Влада, яка не відповідає за свій піздьож, не має права керувати країною.
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08.04.2024 12:39 Відповісти
не тоді Кава в Ялті!
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08.04.2024 13:00 Відповісти
Зате Боневтік їздить з знімальною групою і робить гарні роліки. Відеообладнання є. Кіностудія є.

Яких ще Петріотів вам не вистачає?
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08.04.2024 12:39 Відповісти
Х-ня, Мустафа Внайом ще три рівня захисту освоїть...
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08.04.2024 12:40 Відповісти
мустафа, там, передостанній в черзі.
перед ним, ще багато кого.
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08.04.2024 12:49 Відповісти
В нас є потужні стендапери. Я впевнений, вони знайдуть і ********* палички і шерстяний одяг...
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08.04.2024 12:43 Відповісти
якось по дебільному.

знищити чи добити?
чи, ви наполягаєте, шо саме, знищити та потім добити, все ж таки?
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08.04.2024 12:48 Відповісти
Блогерство крокує світом! Якщо в мирний час воно є проявом обмеженості розумових здібностей, то у воюючій країні є знущанням і злочином
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08.04.2024 13:10 Відповісти
Та ні, вам показалося ...
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08.04.2024 13:11 Відповісти
Нах. нам такі "повітряні сили" здалися, котрі лише констатують факти "знищення нашої інфраструктури", "попаданння в підприємства", руйнування ТЕЦ і ГЕС... і брешуть, що щось там "збивають", коли те, що вони "збивають" попадає по цілі? Може б ці "повітряні" (шари) сили перевдягалися в "броніки" і берці, брали АК і шурували в окопи під Кринки, Часів ЯР, Куп"янськ?. Хоч якусь користь приносили б, крім п и з д і т и, бо вже не фільтрують базар" - скоро будуть "збивати" 28 "шахедів" з 27 ми...
Країну дають добивати і упевнено ведуть до капітуляції.
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08.04.2024 14:02 Відповісти
 
 