Аудитори із держав-членів НАТО працюватимуть у Міноборони

При Міноборони України створено Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наказ про створення органу підписав Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал", - пояснили у Міноборони.

Аудиторський комітет дозволить залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів.

"Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме "запобіжником" від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", - зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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До складу Аудиторського комітету Міністерства оборони України входять:

Франсуа Готьє - керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (м. Брюссель);

Джозеф Інгігнолі - аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир - керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (м. Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;

Манфред ван Кестерен - міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька - українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Також до Аудиторського комітету входять заступник Міністра оборони Юрій Джигир та Державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.

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