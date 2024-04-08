УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5716 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 446 36

Аудитори із держав-членів НАТО працюватимуть у Міноборони

міноборони

При Міноборони України створено Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наказ про створення органу підписав Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал", - пояснили у Міноборони.

Аудиторський комітет дозволить залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів.

"Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме "запобіжником" від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", - зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Читайте також: Понад 50 військових стандартів впроваджено в Україні від початку року, - Міноборони

До складу Аудиторського комітету Міністерства оборони України входять:

  • Франсуа Готьє - керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (м. Брюссель);
  • Джозеф Інгігнолі - аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
  • Джон Чесшир - керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (м. Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;
  • Манфред ван Кестерен - міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;
  • Руслана Рудницька - українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Також до Аудиторського комітету входять заступник Міністра оборони Юрій Джигир та Державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для військових створять застосунок "Армія+", - Міноборони

Автор: 

аудит (566) Міноборони (7325)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Такого позора, как при "величайшем" барыге, Украина еще не испытывала. Что еще у нас не контролируют западные инспекторы и проверяющие? Зато как рассказывал за Украину актрису немецких фильмов. Дорассказывался
показати весь коментар
08.04.2024 12:54
+6
Умєров посивіє
показати весь коментар
08.04.2024 12:50
+5
Це означає лише одне: такі аудиторські міжнародні структури створюються тому що у "нашому"(?) МО сидять злодюги, котрі розкрадають все, що попадає під руку "так, ніби живуть останній день". Це стосується і закупок, і військових поставок, не кажучи уже про фінансові.
показати весь коментар
08.04.2024 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Умєров посивіє
показати весь коментар
08.04.2024 12:50 Відповісти
умєров, взагалі, на таке не підписувався!
оце, пападос!
показати весь коментар
08.04.2024 12:52 Відповісти
Думаю, що 200 мільйонів він вже заробив.
показати весь коментар
08.04.2024 13:34 Відповісти
А "завхоз з кірьюшею" не дорахуються прибутку з багатьма нулями...
показати весь коментар
08.04.2024 13:25 Відповісти
треба терміново, кірілу тімошєнко, таємний кабінет.
показати весь коментар
08.04.2024 12:51 Відповісти
з отвором в підлозі
показати весь коментар
08.04.2024 12:58 Відповісти
це вже після втоплених снарядів.
показати весь коментар
08.04.2024 12:53 Відповісти
чогось від чеха Павела немає нікого???
показати весь коментар
08.04.2024 13:43 Відповісти
Лікарі уважно стежитимуть, як будуть розподілятися поживні речовини в організмі.
Але піддослідного при цьому не годуватимуть.
показати весь коментар
08.04.2024 12:53 Відповісти
спочатку треба знищити паразитів
показати весь коментар
08.04.2024 14:06 Відповісти
Такого позора, как при "величайшем" барыге, Украина еще не испытывала. Что еще у нас не контролируют западные инспекторы и проверяющие? Зато как рассказывал за Украину актрису немецких фильмов. Дорассказывался
показати весь коментар
08.04.2024 12:54 Відповісти
А ти можешь пояснити чому це погано?
показати весь коментар
08.04.2024 13:24 Відповісти
Погано тому, що ми виявилися нездатними самим "витравити" погань у владі. Навіть зараз, коли це "сміття" стало не легітимним ...
показати весь коментар
08.04.2024 15:34 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 15:35 Відповісти
Допомагати готові Україні, а не цим покидькам, які нахабно перетворили держбюджет на свою годівницю.
показати весь коментар
08.04.2024 15:45 Відповісти
Якщо на справилися із корупцією за 33 роки самі, то звичайно треба залучати західних фахівців, не бачу де тут проблема?
показати весь коментар
08.04.2024 15:39 Відповісти
Це не "проблема", а наша з вами ганьба ...
показати весь коментар
08.04.2024 15:47 Відповісти
Багато слів, але я не чую у чому проблема із західними перевіряючими?
показати весь коментар
08.04.2024 15:57 Відповісти
Так немає із західними перевіряючими жодної проблеми, проблема в нашій нездатності самим упоратися із злодіями при владі ...
показати весь коментар
08.04.2024 17:23 Відповісти
Так, за 33 роки не впоралися, при ЖОДНОМУ президенті
показати весь коментар
08.04.2024 17:31 Відповісти
кого они хотят надуть?
показати весь коментар
08.04.2024 12:54 Відповісти
бурные продолжительные аплодисменты!
показати весь коментар
08.04.2024 12:57 Відповісти
Це означає лише одне: такі аудиторські міжнародні структури створюються тому що у "нашому"(?) МО сидять злодюги, котрі розкрадають все, що попадає під руку "так, ніби живуть останній день". Це стосується і закупок, і військових поставок, не кажучи уже про фінансові.
показати весь коментар
08.04.2024 12:57 Відповісти
Ясно, що такого раніше ніколи не було.
показати весь коментар
08.04.2024 13:19 Відповісти
Ну чому ж не було? "Кадри", що "харчуються" як на виборних посадах, так і в держапараті, дуже красномовно говорять про якість більшості нашого "населення". Одне тішить, що не всі такі. Інакше наші трупи, дикі тварини, згризли б ще кілька років тому.
показати весь коментар
08.04.2024 16:21 Відповісти
Ой лишенько,а як же харчуватися?
показати весь коментар
08.04.2024 13:01 Відповісти
Вже і унуки можуть собі дачи на Майамі купувати.
показати весь коментар
08.04.2024 13:18 Відповісти
А як же яйця по 17 грн?
показати весь коментар
08.04.2024 13:09 Відповісти
Вони мають рацію але пізно. 1 млд.дол. вже тю-тю.
показати весь коментар
08.04.2024 13:16 Відповісти
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О.,

зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна,
а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових.

https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
показати весь коментар
08.04.2024 13:46 Відповісти
Гоніть цю безхребетну НАТО, кацапських шпигунів у МОУ вдосталь,навіщо ще?
показати весь коментар
08.04.2024 14:31 Відповісти
Гоніть цих безхребетних НАТО,нащо нам додаткові кацапські шпигуни у МОУ?
показати весь коментар
08.04.2024 14:36 Відповісти
Ти щось переплутав , товарищ Макаренко, йди проспись
показати весь коментар
08.04.2024 14:41 Відповісти
Він швидше за все сам із "харчуючихся" і стурбувався, що відженуть від "корита"...
показати весь коментар
08.04.2024 16:29 Відповісти
Аудітори будуть підраховувати те, що пообіцяють наші друзі.
показати весь коментар
08.04.2024 15:22 Відповісти
 
 