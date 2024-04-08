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У Росії не вистачає лікарів: набирають медперсонал в Африці, - британська розвідка

лікарі

Через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв’язку з браком персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначається у зведенні, 3 квітня голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тис. лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.

За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, виною тому довгий робочий день та низька заробітна плата. За даними Центру аналізу європейської політики, щоб розв'язати цю проблему, Росія набирає співробітників із африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.

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"Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики",– зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64969) лікарі (1285) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+7
А в Африці вистачає????
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08.04.2024 12:52
+5
ну, це нормально.
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08.04.2024 13:20
+4
хірург?
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08.04.2024 12:55
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А в Африці вистачає????
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08.04.2024 12:52 Відповісти
А президента в Африці найняти мокші не пробовали. ?
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08.04.2024 12:56 Відповісти
Вони згодні тільки на *****, - нехай навіть і чорне.

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08.04.2024 14:00 Відповісти
З університетів відразу в лікарню
Їм просто не дадуть повернутися в Африку, поки не відпрацюють.
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08.04.2024 13:02 Відповісти
Раз черный - значит с Африки и не важно что шахтер
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08.04.2024 13:24 Відповісти
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08.04.2024 14:11 Відповісти
Хай лікуються мохом...
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08.04.2024 12:53 Відповісти
Лише Проктологи допоможуть
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08.04.2024 13:11 Відповісти
хірург?
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08.04.2024 12:55 Відповісти
Невже в Африці так багато аборигенів, які знають російську?
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08.04.2024 12:57 Відповісти
заголовок росходиться з текстом. З та В це різне, з - це можливісь понабирати по своїм закладам освіти, і там багато хто нормально балакає (хз скільки їх там,але є).
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08.04.2024 13:08 Відповісти
Так вони колись навчались в кацапських медінститутах.
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08.04.2024 18:05 Відповісти
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08.04.2024 12:59 Відповісти
Интерн?
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08.04.2024 13:05 Відповісти
Будуть обвішуватися амулетами від куль в промислових масштабах?
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08.04.2024 12:59 Відповісти
Главврач кацапской райбольницы.
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08.04.2024 13:01 Відповісти
Ну, вот этот (в маске) может и попрыгает с бубном над больным и вылечит (психологическим эффектом), а кацапский врач с непросыхающей харей от спирта (и сранным дипломом) даже не будет браться за лечение, в некоторых болезнях иногда важно не само лечение, а намерение вылечить (больной может действительно поверить и сам выздоровить).
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08.04.2024 22:03 Відповісти
Навіщо свиням лікарі. Їм потрібні ветеренари.
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08.04.2024 13:05 Відповісти
Їм потрібні трунарі, а все інше-зайве.
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08.04.2024 13:35 Відповісти
Перемовляються на суахілі?
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08.04.2024 13:06 Відповісти
та хай не пи%дять всього в них вистачає і лікарів і снарядів.
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08.04.2024 13:11 Відповісти
ну, це нормально.
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08.04.2024 13:20 Відповісти
Майже як моя рідня з Маріуполя.
Тільки вони поїхали до Канади
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08.04.2024 13:30 Відповісти
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08.04.2024 14:04 Відповісти
ансамбль "Бєрьозка"?
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Руцкая Альонушка.

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08.04.2024 14:08 Відповісти
Баобабка
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08.04.2024 14:16 Відповісти
Представляю: гинеколог - Мгамба и проктолог - Буру...
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08.04.2024 13:23 Відповісти
У дедушки проблемы с **************. Он в районной больнице спрашивает врача который, это..... по х...
В регистратуре отвечают.
"Дед, им всем пох...
Одному гинекологу до пи...
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08.04.2024 16:24 Відповісти
Лікар-терапевт...
""
- Відро гівна зпід рязанської кози і фсьо прайдьоть!
- Дохтур, а єта до єди, ілі после?
- Єта вместо єди, ВМЕСТО!
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08.04.2024 13:30 Відповісти
Зате у нас з лікарями та медобслуговуванням порядок...***...
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08.04.2024 13:34 Відповісти
Бальной, вот вам рецепт!
""
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08.04.2024 13:40 Відповісти
Айболіта, срочно !
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08.04.2024 14:03 Відповісти
Чим більше кацапів залікують до смерті, тим краще
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Медики-людожери???? Ну нах, краще чікатілло.
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08.04.2024 14:17 Відповісти
Ремембохара мамбуру!
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08.04.2024 14:20 Відповісти
сушеным медики не нужны
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08.04.2024 16:35 Відповісти
Ех, щастить же москалям... 30 тищ. патологоанатомів приїде .
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08.04.2024 16:50 Відповісти
 
 