Понад 114 тис. українців вже залучено до "Армії відновлення"

Станом на 8 квітня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 114 105 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

Станом на 8 квітня 2024 року Державна служба зайнятості видала 114 105 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 684 направлення).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (13 897 направлень), Київська (13 279), Полтавська (12 691) та Чернігівська (12 287) області.

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

Як зазначається, на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 772 млн грн.

Також повідомляється, що оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

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