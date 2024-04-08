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Понад 114 тис. українців вже залучено до "Армії відновлення"

Станом на 8 квітня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 114 105 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

Станом на 8 квітня 2024 року Державна служба зайнятості видала 114 105 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 684 направлення).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (13 897 направлень), Київська (13 279), Полтавська (12 691) та Чернігівська (12 287) області.

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Армія відновлення

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

Як зазначається, на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 772 млн грн.

Також повідомляється, що оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

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Автор: 

Держслужба зайнятості (169) відновлення (567)


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Також повідомляється, що оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць. Джерело:

Нічого собі ,майже 250$ за повний місяц, епоха бідності вже пройшла, а десь в Парижі єфіопський мігрант заздрить.
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08.04.2024 13:23 Відповісти
73% лайно пукніть у коменти

захищайте довбня
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08.04.2024 13:41 Відповісти
в цих Арміях відновлення можна тримати тисячі"мертвих душ"з зарплатнею,хай навіть в 12тис/міс
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08.04.2024 14:57 Відповісти
Тааак. Дістаємо кукулятор... Ділимо 772млн. на 114 тис. направлень
(чи то пак, працівників). Отримуємо 6770 грн. Мінус 20% податків,
маємо чистими - 5420 грн! Астрономічна сума! Подих перехоплює!
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08.04.2024 15:10 Відповісти
 
 