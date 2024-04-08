Понад 114 тис. українців вже залучено до "Армії відновлення"
Станом на 8 квітня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 114 105 українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.
Станом на 8 квітня 2024 року Державна служба зайнятості видала 114 105 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 684 направлення).
Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (13 897 направлень), Київська (13 279), Полтавська (12 691) та Чернігівська (12 287) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.
Як зазначається, на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 772 млн грн.
Також повідомляється, що оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.
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Нічого собі ,майже 250$ за повний місяц, епоха бідності вже пройшла, а десь в Парижі єфіопський мігрант заздрить.
захищайте довбня
(чи то пак, працівників). Отримуємо 6770 грн. Мінус 20% податків,
маємо чистими - 5420 грн! Астрономічна сума! Подих перехоплює!