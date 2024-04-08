Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, - командувач Сухопутних військ Павлюк спростував ворожі фейки
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк спростував найпоширеніші наративи, якими російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні і посіяти у суспільстві недовіру до армії.
Він заявив, що поки ЗСУ героїчно тримають оборону, ворог витрачає великі ресурси на розхитування тилу: сіє ворожнечу і паніку, налаштовує цивільних проти військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ.
"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", - написав Олександр Павлюк
Він спростував брехню про те, що мобілізованих нібито відправляють на фронт прямо з ТЦК. Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії та, за необхідності, додаткових медичних обстежень.
Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО. Наразі Командування Сухопутних військ впроваджує експеримент з розширення БЗВП до двох місяців.
"Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі. Так, у системі підготовки не все ідеально. Але ми реагуємо на всі проблеми і виклики. Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій", – заявив Олександр Павлюк.
Тільки після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини. І не тільки на бойові посади, адже ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери. Ознайомитись з вакансіями можна на сайтах пошуку роботи, а також у рекрутингових центрах.
"Для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет. І це доведено до всіх командирів. Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях", – запевнив командувач Сухопутний військ.
Він закликав українців не піддаватись ворожим провокаціям, залишити емоції і виконати конституційний обов’язок із захисту держави, адже на кону – доля країни.
"Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності. Іншого варіанту немає", – йдеться у зверненні.
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И туда улетит и Кошовой и весь квартал.
(Нормальний президент задіяв би всі сили щоб звільнити країну!!!)
зе!лідор, відмовився від французького війська.
Якщо недоеліта грабує і мародерить свою країну , ховається від мобілізації сама і ховає за кордоном чи на тилових посадах своїх дітей - народ буде робити те саме ...
Демагогія не надихає - надихає особистий приклад лідерів ...
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. (Мт 7:15-20)
Рафік ніфчом нє віноват , да Павлюк ?))))
Чому б не призвати цю категорію громадян, якщо вони мають спеціальну освіту і досвід служби в армії?
Звісно,в нас стало все що не так щодо влади - то іпсо. А що, зручно, і думати не треба.
і отой сердечник який на вже зборах помер іпсо
і хлопці морська піхота з ютубу яку кинули затикати діру без прикриття іпсо
та багато іньшого іпса щоденно.
Але то іпсо мабудь.
Суть перерахунку полягає в тому, що військові та деякі силовики мають право на підвищення з урахуванням зростання зарплати на тих посадах, які вони обіймали. Тобто будівельнику на заслуженому відпочинку індексують пенсію на певний відсоток незалежно від того, скільки зараз заробляють на будівництві. А от пенсії військових прив'язані до зарплат чинних військовослужбовців.. Отже розмір вашої ПІДВИЩЕНОЇ ПЕНСІЇ має становити 16830 грн. Тобто збільшення становить 8330 грн або 98 % від теперішнього розміру пенсії.
Українські військові пенсіонери вже відсудили у Пенсійного фонду десятки мільярдів гривень, і цифра щомісячно збільшується.Так сталося тому, що з початком повномасштабної війни уряд не відв'язав їхні пенсії від зарплат військових. Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій. Правила треба змінювати, бо в держави немає таких грошей, проте ані в уряді, ані у профільному комітеті Ради досі на це не наважились.
Станом на 1 березня Пенсійний фонд був винен пенсіонерам 66 млрд грн. Більша частина цієї суми має дістатись саме військовим пенсіонерам.
Ще минулого року, коли OBOZ.UA вперше писав про цю проблему, розмір боргу сягав 50 млрд грн. Сума швидко зростає і такими темпами за кілька років досягне близько 100 млрд грн. Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
Пенсіонери смертні, навіть військові
Через пару місяців можуть бути мільйонні зарплати чи навпаки продуктові картки.
Тож нема жодного сенсу паритись щодо кризи пфу і мені пофіг
До речі. Наприкінці січня 2022 року генерал-лейтенант Павлюк в інтерв'ю британській газеті The Times назвав величезною помилкою відмову України від ядерного озброєння в 1994 році. Як досвідчений бойовий командир, він точно передбачив орієнтовну дату повномасштабного нападу військ РФ на Україну.
Ну іпсо 100%, усі знають що приуси в нас дешевше стоять.
Павлюк, лиши Московію в спокої.
Якщо про права, то бусифіковані мають бути звільнені, виражені їм глибокі вибачення та виплачені грошові відшкодування, а злодії в погонах мають сісти за зловживання і посяг на життя і здоров'я громадянина
А ось потім цім громадянам можуть бути надіслані повістки за їхньою адресою.
Так має робитися в демократичній країні.