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Новини Війна
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Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, - командувач Сухопутних військ Павлюк спростував ворожі фейки

військовий,мобілізація,квиток

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк спростував найпоширеніші наративи, якими російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні і посіяти у суспільстві недовіру до армії.

Він заявив, що поки ЗСУ героїчно тримають оборону, ворог витрачає великі ресурси на розхитування тилу: сіє ворожнечу і паніку, налаштовує цивільних проти військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", - написав Олександр Павлюк 

Він спростував брехню про те, що мобілізованих нібито відправляють на фронт прямо з ТЦК. Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії та, за необхідності, додаткових медичних обстежень.

Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО. Наразі Командування Сухопутних військ впроваджує експеримент з розширення БЗВП до двох місяців.

"Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі. Так, у системі підготовки не все ідеально. Але ми реагуємо на всі проблеми і виклики. Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій", – заявив Олександр Павлюк.

Тільки після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини. І не тільки на бойові посади, адже ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери. Ознайомитись з вакансіями можна на сайтах пошуку роботи, а також у рекрутингових центрах.

Читайте також: 326 ворожих повітряних цілей знищила протягом березня ППО Сухопутних військ

"Для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет. І це доведено до всіх командирів. Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях", – запевнив командувач Сухопутний військ.

Він закликав українців не піддаватись ворожим провокаціям, залишити емоції і виконати конституційний обов’язок із захисту держави, адже на кону – доля країни.

"Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності. Іншого варіанту немає", – йдеться у зверненні.

Читайте: Мобілізація в РФ: Жителі окупованих територій вже "на олівці", - ОК "Південь"

Автор: 

мобілізація (3032) Павлюк Олександр (216) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+35
Система дуже ідеальна, всього за пару років і в тебе вілла, машини і все це на твої жіночці.
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08.04.2024 13:24
+31
І саме для цього прибрали Залужного і командування якому довіряли 2 найтяжчі роки війни? Всі розуміють, що зараз військом керує Єрмак і він вирішує де відступає і наступає. Хто добровільно піде в армію, якою керує російський шпигун?
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08.04.2024 13:24
+31
"але відсидітися нікому не вдасться"

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08.04.2024 13:34
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Я віддаю на оборону більше ніж твоя зарплата військового. Ще утримую своїх мобілізованих працівників та їх родини. вони захищають мій бізнес, я ділюся з ними своїм доходом. Чесно? думаю чесно. І ця ідея не нова. Завжди так було. А армія завжди була карєрою. Туди бажали попасти, бо це було не покарання, а соціальне, політичне і економічне зростання. В Штатах служба в армії це успіх в житті, гроші повага, шанс на краще майбутнє.
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08.04.2024 14:19 Відповісти
Когнітивний дисонанс? Не розумієш прочитаного
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08.04.2024 14:32 Відповісти
Якщо людина погано викладає свої думки, то іноді не розумію )
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08.04.2024 14:38 Відповісти
Написано абсолютно чітко, зрозуміло навіть для ідіотів, але тобі не дійшло. Повторюсь, чи готовий ти, заради твоєї ідеї, віддавати 50% зарплатні (чи прибутку) в вигляді податку
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08.04.2024 15:19 Відповісти
Маю надію, що більше ідіотів мені не доведеться утримувати. Їх, як ми бачимо, достатньо в цій країні.
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08.04.2024 16:11 Відповісти
Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок, а зібратись на попереднє узгодження не могли???-.НАБУ, ДБР, СБУ, контррозвідка .., де ВИ ?Хто найбільше подав дебільних правок, не там кома, крапка тощо, це напевно ворожа диверсія шодо затримки, зриву мобілізації..?Війна ж! росія мобілізує по повній і економіка переведена на військовий лад!?
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08.04.2024 15:32 Відповісти
Не долго вам осталось быть свободными людьми. Когда буряты поволокут твою дочку со двора, будешь им вслед волать про Сич и про 50к.
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08.04.2024 15:08 Відповісти
Моя дочка в ЗСУ - чекаю ,коли сини та дочки депутатів доєднаються до неї . Чи Буряти будуть ходити тільки по селам і околицям ? не чіпаючи Буковелі та Конче Заспи ?
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08.04.2024 15:21 Відповісти
Сам здогадаєшся? Чи пояснити? Добре. Якщо прийдуть буряти, то ні Кончі Заспі, ні в Буковелі, не буде депутатів, чиновників та їх сімей, і тоді вони справді підуть по селам та околицям
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08.04.2024 17:26 Відповісти
не втікай від питання . Коли діти тародичі чиновників підуть воювати ? Чи їм не нормально і в Монако ,якщо холопи програють ?
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08.04.2024 17:30 Відповісти
Я втікаю від питання??? Ти мариш. Коли? Та ніколи! Це, якось, відміняє мій верхній пост? Поясню ще раз, вони втечуть, а ти ні. От і весь йух до копійочки
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09.04.2024 21:33 Відповісти
Я живу за конче заспою , перед москалями потренуємося в стрільбі по зелених гнидах)))
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09.04.2024 22:41 Відповісти
Багато натренувався? В 2022 вони всі добігли за кордон, ти сильно натренувався? Ото аби попить з дірочки води
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13.04.2024 11:49 Відповісти
Сыны и дочки депутатов сядут в свои Сесны и улетят на Канары.
И туда улетит и Кошовой и весь квартал.
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08.04.2024 17:30 Відповісти
вона з народження громадянка Америки, її захищають професійні військові та зброя в сейфі. З бурятами залишишся ти, кацапський троль під впн.)
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08.04.2024 16:18 Відповісти
Угу. Ти - крутий мільйонер, з дочкою громадянкою США, що накидає на Цензорі лайно на вентилятор. Віримо, звичайно віримо
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08.04.2024 17:21 Відповісти
Мені байдуже, в що ти віреш. А якщо тобі не подобається думки інших людей, які відрізняються від твоїх, то ти ще не виріс до розмови цивілізованих людей. Тебе ближче до кацапів.
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08.04.2024 20:14 Відповісти
Ти висловив дуку? Коли? Ти лише озвучив методичку, і коли я, попросив тебе, розвити цю твою «думку», ти почав марити.
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09.04.2024 21:36 Відповісти
Чотириждиухилянт сказав що нам військові не потрібні -щоб рабсія хайп не підняла!!!!
(Нормальний президент задіяв би всі сили щоб звільнити країну!!!)
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08.04.2024 13:51 Відповісти
ба більше!
зе!лідор, відмовився від французького війська.
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08.04.2024 13:57 Відповісти
То про це і пишу
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08.04.2024 14:13 Відповісти
Сумніваюсь, що французи прийшли би воювати, якби Зеленський попросив. Але ніхто за язик його не тягнув казати, що лише заради хайпу рашки він не хоче на це йти. Це показує його відношення до українців.
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08.04.2024 14:34 Відповісти
французи, тут взагалі, ні до чого!
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08.04.2024 14:38 Відповісти
З таким відношенням до ОС як зараз на добровольців можна не розраховувати. Хай офіцерські батальйони формоють з ТЦКашних казанов та депутатів ...
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08.04.2024 13:52 Відповісти
Так вони вже є. Ловлять ухилянтів в тилу.
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08.04.2024 14:02 Відповісти
Щоб не робила велика людина - суспільство наслідує її приклад . (БГ 3.21 ) Якщо політичні еліти - йдуть добровольцями на фронт , споряджають туди своїх синів та доньок , віддають свої заощадження - більшість народу робить те саме .

Якщо недоеліта грабує і мародерить свою країну , ховається від мобілізації сама і ховає за кордоном чи на тилових посадах своїх дітей - народ буде робити те саме ...

Демагогія не надихає - надихає особистий приклад лідерів ...

Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. (Мт 7:15-20)
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08.04.2024 13:53 Відповісти
Як павлюки і їм подібні вміють відсижуватися і висижувати золоті маєтки - ми знаємо.
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08.04.2024 13:55 Відповісти
Это из другого ресурса фраза! -"Командувач Сухопутних військ: Порушення прав працівників ТЦК не дозволимо" . Как-то комментаторы той фразы которую выставил Цензор смотрят узко на "жизнь" ! Т.Е. ТЦКшникам нельзя указывать на их беспредел, а украинцев можно гнобить попирая все Законы?!
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08.04.2024 14:01 Відповісти
Ага, людей ловлять на вулицях, завозять в ТЦК, в підвалі розрізають на органи і ті органи продають американцям. А те що не продалося іде в борщ солдатам.
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08.04.2024 15:20 Відповісти
Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК - це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки?


Рафік ніфчом нє віноват , да Павлюк ?))))
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08.04.2024 14:02 Відповісти
А він буде сцяти тобі в очі і розказувати, шо то Божа роса. Шо йому: визнати шо просрали мобілізацію саме вони?
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08.04.2024 16:32 Відповісти
В Україні на данний момент 500 тис воєнних пенсіонерів, з них 200 тис менше 60 років. Відповідно закону у них пенсія складає 50% посадового окладу. Тобто зараз воєнні пенсіонери отримують пенсію 15-20 тис грн.
Чому б не призвати цю категорію громадян, якщо вони мають спеціальну освіту і досвід служби в армії?
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08.04.2024 14:02 Відповісти
Професійні віськові, які ні дня не воювавши мають пільги, у 45 вийшли на пенсію та сидять на наших шиях - саме час віддячити країні!
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08.04.2024 14:22 Відповісти
Як казав Палівець все ото Павлюкове причитання гівна варте.У 22-гому році у Львові біля воєнкоматів черги,бажаючих здати кров на Пекарській черга двісті метрів,три години чекати.В маршрутках тільки і розмов хто в які війська...Де то все зараз?Пішло з вітром за такої політики влади,Пішло з вітром через крадіжки,корупцію,ухилянство тих,хто першим мав би стати на захист.Не знаю як де,кажу про Львів.Гриневичі крали мільярдами - що з ними?Нічого.десь сидять чи вже ні,почали забувати.Очкастий наш міністр оборони,львівський єврей,крав на поставках...що з ним?Нічого...Закон про мобілізацію...де?Наша еліта,яка всі ці роки смачно жерла,м"яко спала,гребла під себе все що могла тепер повинна віддавати найцінніше - своїх дітей,і то в першу чергу.Попереду всіх тих сільських Іванів,Петрів і Михайлів які уже котрий рік на фронті.Віддає?А хрєн там...Прийміть закон про обов"язкову мобілізацію чиновників вищого рівня і їх дітей - і тоді за ними добровільно потягнуться прості люди,бо так буде справедливо...А на їх місце - такі старі семидесятилітні пердуни як я,або інваліди війни...інакше то все погано сі скінчит...
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Хто всрався? - Невістка!
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08.04.2024 14:07 Відповісти
Ні. Зелена влада намагається зірвати мобілізацію. І в неї виходить.
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08.04.2024 14:07 Відповісти
про хлопця 14 років то теж мабудь іпсо.
Звісно,в нас стало все що не так щодо влади - то іпсо. А що, зручно, і думати не треба.
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08.04.2024 14:09 Відповісти
Почему в гребанной рашке даже принудительной мобилизации нет как у нас, мужики свободно заграницу выезжают ( куда позволяет паспорт РФ конечно). п.с. Я считаю в Украине мобилизация может пройти успешно только в одном случае: сделайте всем мобилизированным фиксированный по времени контракт к примеру на 2 года, после истечения которого человек может в одностороннем порядке уволиться с ВСУ на гражданку, тогда и мотивация будет у людей идти, так как у многих работы нет, а семьи кормить надо и кредиты обслуживать, а в армии зарплаты вцелом неплохие 30 тыс +............ Полмиллиона мужиков точно пойдут на такие условия, при закрытых то границах, однозначно наберет Сырский достаточное число "солдатских душ" для нового контрнаступа........
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08.04.2024 14:12 Відповісти
А закончиться це все тим, шо навіть якшо ми переможемо, то всі притомні чоловіки звалять звідси разом з сімʼями, дітьми, шоп не попасти знову у цей капкан. Навіть Ізраіль не закриває кордони. Мало того, після війни та і зараз весь світ не хоче розвалу рашки, а це щначить, шо загроза екзистенційна для України буде постійно, та ще до того США та Німеччина проти того, щоби ми вступали в НАТО. Такшо таке.
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08.04.2024 16:46 Відповісти
Українчєк, лови лайфхак від зеленого лідора: - Ти ухилянт? - Ні. - А чого не на фронті? - Не хочу, щоб росія хайп підіймала.
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08.04.2024 14:13 Відповісти
І отой психичнохворий,який був придатний і застрелився, то теж іпсо
і отой сердечник який на вже зборах помер іпсо
і хлопці морська піхота з ютубу яку кинули затикати діру без прикриття іпсо
та багато іньшого іпса щоденно.
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08.04.2024 14:14 Відповісти
Під час другої світової таких випадків було в сотні разів більше. Але зраду ніхто не розганяв і не відмовлявся воювати. Хоча тоді ніхто й не питав, хочеш чи ні )
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08.04.2024 14:22 Відповісти
під час другої світої війни не чув випадка зняття не те що головкома, навіть генерала за станом здоровья, та відправку його послом.
Але то іпсо мабудь.
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08.04.2024 14:36 Відповісти
Багато про що не чули тоді із того, що є зараз. У нас же демократія, кожен д*оче, як хоче )) а тоді ніякої демократії не було.
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08.04.2024 14:49 Відповісти
які часи, такі і звичаї.
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08.04.2024 15:02 Відповісти
Ну вот зате ти чув все походу
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08.04.2024 16:42 Відповісти
Під час другої світової комуняки утилізували своїх солдат швидше за нацистів. Навіть за офіційними данними комуняк втрати радянських мобіків становили 25%, тоді як британці мали менше 5%, американці близько 2,5%.
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08.04.2024 15:35 Відповісти
Вот давай не будеш про другу свтову писати, ок? Бо це зовсім інші речі. Сердечники і інваліди не воювали. Вот від свлова взагалі. А якшо ти про Совок, так там і зараз таке: армія дегенератів в перемішку з професіоналами
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08.04.2024 16:41 Відповісти
Перерахунок військових пенсій та пенсій МВС і криза ПФУ.
Суть перерахунку полягає в тому, що військові та деякі силовики мають право на підвищення з урахуванням зростання зарплати на тих посадах, які вони обіймали. Тобто будівельнику на заслуженому відпочинку індексують пенсію на певний відсоток незалежно від того, скільки зараз заробляють на будівництві. А от пенсії військових прив'язані до зарплат чинних військовослужбовців.. Отже розмір вашої ПІДВИЩЕНОЇ ПЕНСІЇ має становити 16830 грн. Тобто збільшення становить 8330 грн або 98 % від теперішнього розміру пенсії.
Українські військові пенсіонери вже відсудили у Пенсійного фонду десятки мільярдів гривень, і цифра щомісячно збільшується.Так сталося тому, що з початком повномасштабної війни уряд не відв'язав їхні пенсії від зарплат військових. Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій. Правила треба змінювати, бо в держави немає таких грошей, проте ані в уряді, ані у профільному комітеті Ради досі на це не наважились.

Станом на 1 березня Пенсійний фонд був винен пенсіонерам 66 млрд грн. Більша частина цієї суми має дістатись саме військовим пенсіонерам.

Ще минулого року, коли OBOZ.UA вперше писав про цю проблему, розмір боргу сягав 50 млрд грн. Сума швидко зростає і такими темпами за кілька років досягне близько 100 млрд грн. Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
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08.04.2024 14:35 Відповісти
Невідомо скільки років (чи місяців) існуватиме Україна
Пенсіонери смертні, навіть військові
Через пару місяців можуть бути мільйонні зарплати чи навпаки продуктові картки.

Тож нема жодного сенсу паритись щодо кризи пфу і мені пофіг
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08.04.2024 23:21 Відповісти
Бляха в ухилянтів, та кацапських лишньохромосомих тролів від цієї новини походу всі пер.аки порвало!
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08.04.2024 14:37 Відповісти
Павлюк, перелогінься. А перед тим розкажи про недавній випадок у Одесі, який виявився правдою. Пацан теж ухилянт? Чи може журналіст «Схем» теж ухилянт
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08.04.2024 16:30 Відповісти
100%
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08.04.2024 19:46 Відповісти
Без пропаганди, з допомогою керівництва держави не погано виходить.
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08.04.2024 14:41 Відповісти
"Російська пропаганда" якесь нове поганяло в Зєльца, який вже рік саботує закон про мобілізацію, а його шобла робить усе для дескредитації цієї самої мобілізації.
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08.04.2024 14:48 Відповісти
Олександр Павлюк, соратник генерала Залужного, абсолютно правий! Це зелена влада не хоче втратити рейтинги своїх ухилянтів (абсолютна більшість виборців зе-команди наразі є ухилянтами або вже з'їбалися за кордон), тому розповідає казочки про те, що масштабна мобілізація не потрібна (слова самого Зе-лідора), маячню про 700-800-900 тисяч військових "глибоко в тилу". А 73% ухилянтів радісно сприймають кацапські ІПСО в тік-току та маячню рига Подоляка чи олігофрена Арахамії, і вже Павлюк, який є одним з ключових військових ланки вищого командування ще з часів АТО/ООС, та інші соратники Залужного сприймаються ухилянтською пліснявою як вороги.

До речі. Наприкінці січня 2022 року генерал-лейтенант Павлюк в інтерв'ю британській газеті The Times назвав величезною помилкою відмову України від ядерного озброєння в 1994 році. Як досвідчений бойовий командир, він точно передбачив орієнтовну дату повномасштабного нападу військ РФ на Україну.
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08.04.2024 14:58 Відповісти
маячня, а хто ж тоді на фронті? Виключно виборці *****?
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08.04.2024 15:03 Відповісти
а землею під час війни торгують теж виключно кацапи.з українськими паспортами.
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08.04.2024 15:13 Відповісти
крайнє іпсо - дружина головного патрульного Львівщіни придбала тайоту приус за 5000 грн.
Ну іпсо 100%, усі знають що приуси в нас дешевше стоять.
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08.04.2024 15:28 Відповісти
Зазвичай, хто більше всіх про патріотизм кричить - трошки пізніше виявляється найбільш гнилим і, як правило, просто отримує посаду посла десь в Лондоні, або якійсь "бездуховній" Швейцарії.
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08.04.2024 15:34 Відповісти
«злився»? У вас всі вдома? У Залужного є (був) Верховний Головнокомандувач В. Зеленський. Поступив наказ. Все. Чи ви собі це якось по іншому уявляєте?
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08.04.2024 16:37 Відповісти
Такшо при чому тут Залужний, якшо треба копати в іншу сторону
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08.04.2024 16:38 Відповісти
Льошинька, я би проти Федоровича не пи*дів. Ок?
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08.04.2024 16:39 Відповісти
Дискредитацію почали бусифікатори, бо пакувати силою застосовуючи зброю то не про права.
Павлюк, лиши Московію в спокої.
Якщо про права, то бусифіковані мають бути звільнені, виражені їм глибокі вибачення та виплачені грошові відшкодування, а злодії в погонах мають сісти за зловживання і посяг на життя і здоров'я громадянина
А ось потім цім громадянам можуть бути надіслані повістки за їхньою адресою.
Так має робитися в демократичній країні.
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08.04.2024 16:27 Відповісти
Він не визнає ніколи в житті, шо він не правий. Там совок головного мозку. Нажаль. І це велика біда, раз людина не визнає своїх помилок в угоду лизнути жопу, тому хто зверху. Це вирок.
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08.04.2024 16:35 Відповісти
Бляха муха. Більшлго звіздєжа в своєму житті не чув. А шо там по кримінальним справам проти тцкашників? Про мутики з «Схемами», про «це все іпсо про 14-ти річного», про тернополян… все це звіздьож, да? Я фігєю, дорога редакція. Сцяти в очі так нагло
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08.04.2024 16:29 Відповісти
"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобiлiзацiя - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", - 100%
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08.04.2024 19:50 Відповісти
Мобілізацію в Україні зриває не кацапська пропаганда, а зрадницька діяльність зелено-синього лайна.
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08.04.2024 21:08 Відповісти
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