Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, - командувач Сухопутних військ Павлюк спростував ворожі фейки

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк спростував найпоширеніші наративи, якими російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні і посіяти у суспільстві недовіру до армії.

Він заявив, що поки ЗСУ героїчно тримають оборону, ворог витрачає великі ресурси на розхитування тилу: сіє ворожнечу і паніку, налаштовує цивільних проти військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", - написав Олександр Павлюк

Він спростував брехню про те, що мобілізованих нібито відправляють на фронт прямо з ТЦК. Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії та, за необхідності, додаткових медичних обстежень.

Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО. Наразі Командування Сухопутних військ впроваджує експеримент з розширення БЗВП до двох місяців.

"Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактиці ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі. Так, у системі підготовки не все ідеально. Але ми реагуємо на всі проблеми і виклики. Наші спроможності підготувати новобранців до ефективних бойових дій не гірші, ніж у більшості інших армій", – заявив Олександр Павлюк.

Тільки після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини. І не тільки на бойові посади, адже ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери. Ознайомитись з вакансіями можна на сайтах пошуку роботи, а також у рекрутингових центрах.

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"Для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет. І це доведено до всіх командирів. Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях", – запевнив командувач Сухопутний військ.

Він закликав українців не піддаватись ворожим провокаціям, залишити емоції і виконати конституційний обов’язок із захисту держави, адже на кону – доля країни.

"Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності. Іншого варіанту немає", – йдеться у зверненні.

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