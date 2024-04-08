По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 8 квітня по всій території України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 13.28 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.
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