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Новини Війна
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По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

міг

Вдень 8 квітня по всій території України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій тривоги

Станом на 13.28 карта тривог була така:

повітряна тривога

Також читайте: Росіяни намагаються знищити та добити критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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Топ коментарі
+1
660 км від кордону.
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08.04.2024 13:39
+1
у Меня тоже самолетики летают , Ф16 обкатываются
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08.04.2024 13:49
+1
высоко летают не видно что за самолеты
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08.04.2024 13:51
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660 км від кордону.
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08.04.2024 13:39 Відповісти
У нас , вроде, - это вторая официальная тревога, но перед тем была еще заруба в небе и без тревоги.
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08.04.2024 13:48 Відповісти
у Меня тоже самолетики летают , Ф16 обкатываются
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08.04.2024 13:49 Відповісти
Дай бог. АМИНЬ !!!
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08.04.2024 13:51 Відповісти
высоко летают не видно что за самолеты
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08.04.2024 13:51 Відповісти
https://youtu.be/XcAMenbPU9c Звуки военного истребителя F 16. Military Fighter Sounds (F-16)
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08.04.2024 13:53 Відповісти
Я не видел, но на звук определил, шо это совсем иная техника в небе.
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08.04.2024 13:52 Відповісти
одинаково звучат
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08.04.2024 13:54 Відповісти
Для меня по звуку напоминает более приеместый автомобиль, как бы более агрессивный звук.
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08.04.2024 14:02 Відповісти
👀 👓
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08.04.2024 13:55 Відповісти
У меня раньше над дачей, на бреющем, наши часто пролетали, шугали мою. У этих на бреющем - другой звук.
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08.04.2024 13:57 Відповісти
Ко всему, звук по небу намного быстрее перемещается.
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08.04.2024 13:55 Відповісти
небо сегодня ясное
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08.04.2024 14:00 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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08.04.2024 14:09 Відповісти
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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08.04.2024 14:10 Відповісти
 
 