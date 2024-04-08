По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 8 квітня по всій території України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 13.28 карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.