На плацдармах Херсонщини відбулось 8 боєзіткнень із ворогом, окупанти зазнали втрат і відступили, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог здійснив 3 штурми на Оріхівському напрямку, з яких 1 в районі Роботиного та 2 в районі Старомайорського. Успіху не мав.

"На лівобережжі Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині відбулось 8 боєзіткнень із ворогом. Зазнавши втрат, окупанти змушені були відступити. А наші підрозділи продовжують бойову роботу із закріплення та розширення плацдарму", - йдеться у повідомленні.

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За даними Сил оборони Півдня, російські окупаційні війська ведуть активну аеророзвідку, намагаючись проникнути на максимально можливу глибину в тилові регіони, тиснуть артилерійськими обстрілами та збільшили застосування ударних дронів різних типів за минулий тиждень на 30%. На Оріхівському напрямку активно застосовують авіацію.