Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 126 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 126 окупантів;
- 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 16 артилерійських систем;
- 1 БпЛА "Орлан-10";
- 2 засоби протиповітряної оборони;
- 2 станції РЕБ.
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с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем з цієї серії).
Причини загоряння наразі невідомі.