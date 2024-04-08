УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5543 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
318 2

Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 126 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння й військової техніки

рф,техніка,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

  • 126 окупантів;
  • 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
  • 19 одиниць авто-бронетехніки;
  • 16 артилерійських систем;
  • 1 БпЛА "Орлан-10";
  • 2 засоби протиповітряної оборони;
  • 2 станції РЕБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На плацдармах Херсонщини відбулось 8 боєзіткнень із ворогом, окупанти зазнали втрат і відступили, - Сили оборони

Автор: 

ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (323)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вчера петру пришла повестка
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
показати весь коментар
08.04.2024 16:12 Відповісти
Джерело https://www.rbc.ua/rus/news повідомляє , що 07.04.2024 на військово-морській базі "Балтийск" в Калінінградській області рф сталася пожежа на рашистському ракетному кораблі "Серпухов". Він отримав значні пошкодження.
Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем з цієї серії).
Причини загоряння наразі невідомі.
показати весь коментар
08.04.2024 16:19 Відповісти
 
 