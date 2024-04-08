Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 126 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

126 окупантів;

40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

19 одиниць авто-бронетехніки;

16 артилерійських систем;

1 БпЛА "Орлан-10";

2 засоби протиповітряної оборони;

2 станції РЕБ.

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