Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах (оновлено)
Російські окупаційні війська пускають КАБи на Сумщині.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Також Повітряні сили попередили раніше про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Суспільне повідомило про вибухи у Сумах.
Згодом у Сумській ОВА повідомили, що після 15-ї години росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі м. Суми.
"Наслідки уточнюються!", - зазначили в ОВА.
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polini orop
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Таня М
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Vitaliy ua
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