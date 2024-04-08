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Новини Війна
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Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах (оновлено)

рф,каб,винищувач,літакрф

Російські окупаційні війська пускають КАБи на Сумщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Також Повітряні сили попередили раніше про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Суспільне повідомило про вибухи у Сумах.

Читайте: Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Згодом у Сумській ОВА повідомили, що після 15-ї години росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі м. Суми.

"Наслідки уточнюються!", - зазначили в ОВА.

Автор: 

Сумська область (3565) бомбардування (337) Повітряні сили (2605)


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Знайшли шпарину таргани
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08.04.2024 15:31 Відповісти
Боже, спаси та збережи! 🙏🙏🙏
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08.04.2024 17:14 Відповісти
рузьке медвідь здохни.
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08.04.2024 18:55 Відповісти
Чим зможемо відігнати від кордонів?
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08.04.2024 21:15 Відповісти
 
 