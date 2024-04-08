Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах (оновлено)

Російські окупаційні війська пускають КАБи на Сумщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Також Повітряні сили попередили раніше про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Суспільне повідомило про вибухи у Сумах.

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Згодом у Сумській ОВА повідомили, що після 15-ї години росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі м. Суми.

"Наслідки уточнюються!", - зазначили в ОВА.