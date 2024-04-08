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Рашисти ударили КАБами по центру Білопілля, є поранені

каб

Сьогодні, 8 квітня, ворог наніс авіаційний удар КАБами по центру м. Білопілля Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є поранені.

Наслідки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах (оновлено)

Автор: 

Сумська область (3565) бомбардування (337)


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От суки, не дають спокою людям, це буде продовжуватись поки не прибудуть засоби ППО і F-16 з ракетами повітря-повітря.
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08.04.2024 16:41 Відповісти
нема Залужного - нікому відігнать літаки рашастів від Сумської області
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08.04.2024 17:29 Відповісти
 
 