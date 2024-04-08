Рашисти ударили КАБами по центру Білопілля, є поранені

Сьогодні, 8 квітня, ворог наніс авіаційний удар КАБами по центру м. Білопілля Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, є поранені.

Наслідки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах (оновлено)