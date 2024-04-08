Рашисти ударили КАБами по центру Білопілля, є поранені
Сьогодні, 8 квітня, ворог наніс авіаційний удар КАБами по центру м. Білопілля Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, попередньо, є поранені.
Наслідки уточнюються.
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ВІКТОР #474355
показати весь коментар08.04.2024 16:41 Відповісти Мені подобається 1
Саша Иванов #573187
показати весь коментар08.04.2024 17:29 Відповісти Мені подобається 0
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