Сили ППО знищили 2 російські БПЛА "Орлан-10" на Одещині

Воїни протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10" у небі над Одещиною.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня - це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Одесі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї. ФОТОрепортаж