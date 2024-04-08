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Сили ППО знищили 2 російські БПЛА "Орлан-10" на Одещині

ппо

Воїни протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10" у небі над Одещиною.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня - це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Одеська область (3186) ППО (3154)


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