Сили ППО знищили 2 російські БПЛА "Орлан-10" на Одещині
Воїни протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10" у небі над Одещиною.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня - це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
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