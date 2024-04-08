Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області, - Зеленський

Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У нараді взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу Президента.

"Ключове - заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Пропозиції регіональної підтримки - того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", - зазначив Зеленський.

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