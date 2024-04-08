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Новини
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Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області, - Зеленський

харків

Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У нараді взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу Президента.

"Ключове - заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Пропозиції регіональної підтримки - того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Основне питання - захист Харкова від російських ударів. Будуть окремі завдання для дипломатів

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Харків (5572)


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А нахіба вам наради?все ж вирішують 5-6 менеджерів.
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08.04.2024 16:52 Відповісти
ШИЛО ЇХ ЗАКЛАВ -їм зараз обсьорно й не до того
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08.04.2024 17:01 Відповісти
і отут шостий напрягся - так 5 чи 6?
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08.04.2024 17:03 Відповісти
3 рік війни,.....які пустоголові...
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08.04.2024 16:55 Відповісти
НЕВЖЕ НАМАРАДОРЕНЕНИМ З ОФШОРІВ ПОДІЛИТЬСЯ ВС ОП БАНДА?
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08.04.2024 16:56 Відповісти
У мене є рецепт-ДЛЯ МАРОДЕРНІ . Хватайте Лієвих та Шил , а потім робіть відсів тих ,кого вони закладають , й хто дає за них застави - й організовуйте фонд ХАРОШІХ ДЄЛ . Посадіть на це АРАХАМІЮ- він пастрел вездє паспел. ДОРЕЧІ А ДЕ ВІН?
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08.04.2024 16:59 Відповісти
Хіба рашисти обстріли міста припинять ?
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08.04.2024 17:26 Відповісти
Як тільки зняли мараторій на перевірки, налоговики кинулись штрафувати малий та середній бізнес. В Сумах та Харькові, де молитись треба на тих, хто ще не збіг і створює робочі міста та життя у містах " обєлєтілі" штрафами багатьох, саме за період підзвітності, коли був мараторій. На який хрін тоді той мараторій? Знають, по електронній звітності чеків, що людина помиляється, але ждуть коли штраф досягне значних величин. Ніхто нікого не попереджує, не допомогає, а сидять "у кущах" і чекають, коли підсікати. От такий сервісний центр обслуговування платникив податків, от така допомога і пвдтримка бізнеса
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08.04.2024 18:31 Відповісти
 
 