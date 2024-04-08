Комітет ВР ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони сьогодні теж ще НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Фінал підготовки таблиці до другого читання буде завтра (у вівторок) вже.



Ну і 10 квітня в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", - зазначив він.

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