Комітет ВР ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, - Железняк
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань оборони сьогодні теж ще НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Фінал підготовки таблиці до другого читання буде завтра (у вівторок) вже.
Ну і 10 квітня в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", - зазначив він.
Топ коментарі
+7 Frio Frio
показати весь коментар08.04.2024 17:19
+7 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар08.04.2024 17:27
+4 Алексей #550763
показати весь коментар08.04.2024 17:29
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Нічо якщо очко у волосі...
https://www.youtube.com/watch?v=lMiZEPTdJuQ
Циркачі заброньовані
Пастухи верблюдів теж
Невже когось забули?
після війни завершить...
вже відкрито ділять людей на сорта. А потім тут дехто співає, що Конституційй обов'язок у всіх однаковий. Хз шо гірше брехня чи корупція.
Відокремити від основного фінансування та перекласти на місцеві громади. З рекомендованою зарплатнею 36 800 і треба арки, всякі допоможіть системи.
Нібито вчитель за 10ку не буде відчувати ганьбу професії.
Нібито цей "охоронець" ефективніший за тривожний виклик/кнопку чи може зупинити ракету.
Намагаються монополізувати охорону галузь руками закономафії.
Тепер ще зоополіція)
Мобілізація - не треба.
А як зникла потреба в формуванні ТРО? Але ж це необхідна ланка місцевого значення. Не як резерв, а як супротив шляхом кращого знання місцевості та переваг регіону.
Поглунили війська, та по всьому?
Не вдалось здати країну перший раз, ось і друга спроба підходить(СБУ , це я про вас теж).