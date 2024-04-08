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Комітет ВР ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони сьогодні теж ще НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Фінал підготовки таблиці до другого читання буде завтра (у вівторок) вже.

Ну і 10 квітня в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", - зазначив він.

Читайте: Працівники "Пересувного цирку України" отримають бронювання від мобілізації, - Железняк

Автор: 

законопроєкт (3583) мобілізація (3032) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+7
Це в цьому законі інваліди воскреснуть?
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08.04.2024 17:19
+7
Ще не всіх клованів забронювали.
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08.04.2024 17:27
+4
Та кого ж ще ?
Циркачі заброньовані
Пастухи верблюдів теж
Невже когось забули?
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08.04.2024 17:29
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Може не на часі?
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08.04.2024 17:14 Відповісти
Це в цьому законі інваліди воскреснуть?
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08.04.2024 17:19 Відповісти
ДІПУТАТИ 3,14ДОРИ!
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08.04.2024 17:20 Відповісти
Й ЗНАЄТЕ , коли їхні табуни скотиняк Подляка проклинають США , а самі ,,, суки ЗЕмерзотні ...
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08.04.2024 17:29 Відповісти
Для тх хто в голосі-

Нічо якщо очко у волосі...
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08.04.2024 17:21 Відповісти
Зеленскому не до нас, ему некогда заниматься Украиной, туман в его голове сгущается, не до войны ему не до войны - ничего святого с Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=lMiZEPTdJuQ
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08.04.2024 17:21 Відповісти
5-6 менеджерів не встигають ховати награбоване
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08.04.2024 17:22 Відповісти
Ще не всіх клованів забронювали.
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08.04.2024 17:27 Відповісти
Та кого ж ще ?
Циркачі заброньовані
Пастухи верблюдів теж
Невже когось забули?
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08.04.2024 17:29 Відповісти
Точно. про годувальників страусів забули
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08.04.2024 17:31 Відповісти
Та ще повно. Актори театрів, охоронці музеїв, розклейщики афіш, тощо.
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08.04.2024 17:34 Відповісти
до чого спішка?
після війни завершить...
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08.04.2024 17:32 Відповісти
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08.04.2024 17:40 Відповісти
з бронювання цирку ржу - не можу зупинитись.
вже відкрито ділять людей на сорта. А потім тут дехто співає, що Конституційй обов'язок у всіх однаковий. Хз шо гірше брехня чи корупція.
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08.04.2024 17:54 Відповісти
Шукають як би ще 95кагал забронювати, та їхніх прихильників.
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08.04.2024 18:10 Відповісти
Та там прийшов "дзвінок" звідки треба, закон "повернули" в ОПу, а а ОПі повернули пункти, які на комітеті вирішили прибрати. Круговорот лайна в Зе-владі. Закон, якщо приймуть, буде таким, як потрібно ригам, і зовсім не сподобається ні мобілізованим, ні воюючим. Але Зеля втік від відповідальності, і у всьому звинувачує депутатів.
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08.04.2024 19:50 Відповісти
всю скотобазу під назвою "слуга народу народу" із членограєм на передову, в окопи. Генерала безмозглу і решта з нею нагородити собачою медалькою, посмертно!
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08.04.2024 21:10 Відповісти
Немає грошей під такі примхи, треба реалізовувати проект поліцейськии- освітян.
Відокремити від основного фінансування та перекласти на місцеві громади. З рекомендованою зарплатнею 36 800 і треба арки, всякі допоможіть системи.
Нібито вчитель за 10ку не буде відчувати ганьбу професії.
Нібито цей "охоронець" ефективніший за тривожний виклик/кнопку чи може зупинити ракету.
Намагаються монополізувати охорону галузь руками закономафії.
Тепер ще зоополіція)
Мобілізація - не треба.
А як зникла потреба в формуванні ТРО? Але ж це необхідна ланка місцевого значення. Не як резерв, а як супротив шляхом кращого знання місцевості та переваг регіону.
Поглунили війська, та по всьому?

Не вдалось здати країну перший раз, ось і друга спроба підходить(СБУ , це я про вас теж).
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09.04.2024 08:26 Відповісти
 
 