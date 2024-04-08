Новий пункт пропуску відкриють на українсько-угорському кордоні, - Мінвідновлення

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тон на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань".

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала підписали відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху.

"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурих робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті відкрили новий митний термінал біля пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною

Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", – наголосив Кубраков

Зазначається, що після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований.

Нині з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тон може лише "Чоп – Захонь". Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.

Також читайте: На кордоні з ЄС критично потрібно ще щонайменше 3 пункти пропуску, - глава Закарпатської ОВА Микита