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Новий пункт пропуску відкриють на українсько-угорському кордоні, - Мінвідновлення

угорщина

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тон на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань".

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала підписали відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху.

"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурих робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті відкрили новий митний термінал біля пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною

Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", – наголосив Кубраков

Зазначається, що після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований.

Нині з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тон може лише "Чоп – Захонь". Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.

Також читайте: На кордоні з ЄС критично потрібно ще щонайменше 3 пункти пропуску, - глава Закарпатської ОВА Микита

Автор: 

Угорщина (2264) пункт пропуску (800) Міністерство розвитку громад і територій (138)


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Топ коментарі
+4
Що ти мелеш. Чи ти з Луни тількі що зпустився та не чув що Польща блокує кордони і цілком логічно обходити цю хвору державу та відкривати обєздні маршрути. Тепле місце бл. Аби поскоріше висер першим написати. Як клоун бл.
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08.04.2024 17:49
+3
Угорщина на цьому заробляє тож може й не прикриє.
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08.04.2024 18:00
+2
та однозначно!

на дурних польських рольниках курва орбан заробляє
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08.04.2024 18:07
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Ух ти!!!
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08.04.2024 17:40 Відповісти
"...вышли мы из бухты !"

поки польські рольники "мы не сеем, мы не пашем", хитрожопі мадяри рублять баблоси на транзиті
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08.04.2024 18:06 Відповісти
Чим більше закривають кордони, тим більше з'являється пунктів пропуску. Мабуть, не всі блатні синочки з офіцерських династій прилаштовані на кордонах ЄС - треба ще кільком десяткам знайти тепле місце в тилу з можливістю додаткового заробітку (якщо треба буде пропустити правильних людей). Не для війни ******* татусі їх влаштовували в ЗСУ та просували по кар'єрних сходинках зі швидкістю ліфта.
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08.04.2024 17:42 Відповісти
Що ти мелеш. Чи ти з Луни тількі що зпустився та не чув що Польща блокує кордони і цілком логічно обходити цю хвору державу та відкривати обєздні маршрути. Тепле місце бл. Аби поскоріше висер першим написати. Як клоун бл.
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08.04.2024 17:49 Відповісти
Вот в жизни не поверю что Орбан разрешит "калитку" для Украины. Да ему разнарядка с кремля прийдет и Орбан тут же эту "лавочку" прикроет!
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08.04.2024 17:53 Відповісти
Угорщина на цьому заробляє тож може й не прикриє.
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08.04.2024 18:00 Відповісти
та однозначно!

на дурних польських рольниках курва орбан заробляє
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08.04.2024 18:07 Відповісти
Правидьно,Зелень! Мадярські громадяни з Закарпаття та Мадярії,а також закарпатські мадярони не повинні мати ,навіть,символічної перепони у вигляді якогось укркордону! вони у своєму праві вільно переміщатися територією своєї тисячолітньої Мадярії! якась незрозуміла Україна добровільно відмовилася їм перешкоджати...Да,зеленушки?
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08.04.2024 18:47 Відповісти
 
 